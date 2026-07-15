금호타이어, 스크린골프로 고객 접점 확대…'타이어프로 컵' 개최

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 15일 골프존과 타이어프로 컵 대회를 개최했다.
- 8월 17일까지 전국 골프존 매장에서 열리며 신제품 타이어 홍보를 목표로 했다.
- 우승자에 골프용품을 수여하고 참가자 전원에게 타이어 할인쿠폰을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어가 골프존과 함께 전국 골프존 매장에서 '타이어프로 컵' 스크린골프 대회를 개최하며 고객 접점 확대에 나선다.
금호타이어는 오는 8월 17일까지 약 한 달간 전국 골프존 및 골프존파크 매장에서 '타이어프로 컵'을 진행한다고 15일 밝혔다.
이번 대회는 스크린골프 이용객과의 소통을 강화하고 공식 유통 전문점 '타이어프로'와 올해 신제품인 SUV용 '크루젠 GT Pro', 승용차용 '마제스티 솔루스 EDGE'를 알리기 위해 마련됐다.
골프존 회원이면 누구나 참가할 수 있으며, 골프존 투비전 NX와 비전, 투비전, 투비전 플러스 기기가 설치된 전국 매장에서 참여할 수 있다. 대회 코스는 경남 함양군 스카이뷰CC로 지정됐다.
금호타이어는 스트로크 및 최다 라운드 우승자에게 미즈노 아이언 세트와 테일러메이드 드라이버, 거리측정기 등을 제공한다. 홀인원과 롱기스트, 니어리스트 등 부문별 시상도 진행하며, 참가자 전원에게는 타이어 제품 할인 쿠폰(최대 4만원)을 지급한다.
윤민석 금호타이어 G.마케팅부문 상무는 "골프존과 3년 연속 '타이어프로' 타이틀 대회를 개최하게 됐다"며 "대회를 통해 골프의 즐거움과 함께 금호타이어 프리미엄 제품의 가치를 경험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.