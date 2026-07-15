[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 15일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 15일 제헌 78주년 학술대회와 상의 제주포럼을 개최했다
- 의원회관·본관에서 법사위·기후위기위와 AI·기후테크·군 자살예방 등 각종 세미나와 토론회가 열렸다
- 여야 지도부는 최고위원회의·방송출연·현장방문과 각종 현안 기자회견으로 정치·사회 현안을 집중 조명했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:00 제헌 78주년 기념 학술대회 / 의원회관 제1세미나실
17:00 제49회 대한상의 제주포럼 / 제주 신라호텔
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
14:00 기후위기특별위원회 전체회의 / 본관 622호
◆의원실 세미나
09:00 손솔 의원실 등, 선관위 개혁을 위한 원포인트 개헌 어떻게 할 것인가 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 송기헌 의원실, AI 시대 의료혁신 생태계와 미래도시 전략 / 의원회관 제2소회의실
10:00 김소희 의원실, 기후테크 육성 특별법 제정 방향 논의를 위한 간담회 / 의원회관 제2세미나실
10:00 김미애 의원실, 다음세대 교육권 정상화를 위한 국회포럼 / 국회도서관 소회의실
10:00 조승환 의원실, 어선 현대화 정책 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 조인철 의원실 등, AI가 생각을 대신하는 시대, 우리 아이들 교육은 어떻게 가야하는가?: 생성형 AI 리터러시 교육을 위한 세미나 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 정동영 의원실 등, 광역두만강 개발계획(GTI)과 한국의 대응전략 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 김태선 의원실 등, 국가 자살 감소를 위한 군 자살예방 정책 방향 / 의원회관 대회의실
14:00 이강일 의원실 등, 농산물 도매시장의 경쟁제한적 규제 개선을 위한 정책 세미나 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 김대식 의원실, 대학혁신지원사업 성과와 지속가능한 미래 발전 방향 국회토론회 / 국회도서관 대강당
14:00 서천호 의원실 등, 영·호남 우주항공 상생동맹 K-우주항공, 복합도시건설 특별법 제정 토론회 / 의원회관 제1소회의실
15:00 박주민 의원실, 5선 오세훈 시장에게 고함: 오세훈 5기 서울시정, 어떻게 감시하고 견제할 것인가? / 의원회관 제2간담회의실
15:00 임이자 의원실 등, 홈플러스 파산 위기속 농식품 납품업체 보호제도 개선 방안 토론회 / 의원회관 제3세미나실
16:00 정혜경 의원실 등, ILO 제 190호 협약 비준을 위한 국제심포지엄 / 의원회관 제1간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 김영호 의원, [현안 기자회견]
10:20 이건태 의원, [정치 현안 기자회견]
10:40 문진석 의원, [이성만 전 국회의원 인천시당위원장 출마선언 기자회견]
11:00 서영교 의원, [명태균 게이트 진상조사단 기자회견]
11:20 김문수 의원, [달성군의회 상임위 폐지 기자회견]
11:40 송영길 의원, [채상병 순직 3주기 연루자 후속 고발 기자회견]
14:20 양부남 의원, [교사 대상 딥페이크 성범죄 엄정 처벌 및 피해자 보호 촉구 기자회견]
16:00 윤용근 의원, [이재명 대통령 낙태약 관련 발언 규탄 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 영·호남 우주항공 상생동맹 우주항공복합도시 특별법 제정 토론회 / 국회 의원회관 제1소회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:10 팬앤마이크 '허현준의 굿모닝 대한민국' 출연
19:00 시민운동 현장 방문 / 전남광주통합특별시 선거관리위원회 앞
*정점식 원내대표
11:00 광화문 대심도 빗물배수터널 공사 현장 방문 / 광화문 현장
◆조국혁신당
*김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*이준석 당대표
14:40 SBS 주영진의 뉴스브리핑 출연
*천하람 원내대표
10:00 기후테크 육성 특별법 제정 방향 논의를 위한 간담회 / 의원회관 제2세미나실
14:00 국회자살예방포럼 정책세미나 군 자살예방 정책 / 의원회관 대회의실