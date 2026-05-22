깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (5/22)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 22일 글로벌·중국·미국 증시 관련 주요 투자 이슈를 전했다
- 엔비디아·마이크로소프트·AXT·스페이스X 등 AI 수혜·리스크 종목 동향을 짚었다
- 에너지·부동산·자동차·게임·소비재까지 IPO·M&A·소송·규제 이슈를 포괄해 분석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 5월22일 제공한 콘텐츠입니다.
완벽했다던 엔비디아 실적 ①월가 확신이 예전 같지 않다
[AI의 종목 이야기] 스페이스X IPO, 알아야 할 9가지
[AI의 종목 이야기] 퍼페투아, 정부 대출 확보…시간 외 한때 25% 폭등
[AI의 종목 이야기] 터키 주식시장 6% 폭락…야당 당수 지위 박탈
[AI의 종목 이야기] 에스티로더, 푸이그 인수 협상 결렬…시간 외 한때 16% 급등
[AI의 종목 이야기] 줌 매출 전망 서프라이즈...시간 외 8% 급등
[AI의 종목 이야기] 워크데이, 시간 외 11% 급등…AI 우려 진정
[AI의 종목 이야기] "'스페이스X에 인수 유력' 커서, 매출 런레이트 30억불 초과"
[AI의 종목 이야기] "아이맥스, 엔터社에 매각 검토"…시간 외 11% 급등
홍콩 상장 '동산정밀'① 'AI PCB+광모듈'로 글로벌 판 키운다
[AI의 종목 이야기] 푸타이라이, 리튬전지 분리막 생산라인 확대에 1.24조 투자
[AI의 종목 이야기] 中 최대 낸드플래시 메모리 업체 YMTC, 과창판 IPO
[AI의 종목 이야기] 中 선하오테크, 중항신백윤과 221억 로봇 구매 협약
[AI의 종목 이야기] 중국 BOE, 美 코닝과 합작해 신소재 공동개발
[AI의 종목 이야기] 상하이 '공공 임대주택 프로젝트' 성과 가시화
OXY 이란이 바꾼 에너지 지형 최전선 ① 고유가·부채 감축·UAE 호재
[AI의 종목 이야기] 스페이스X, 스타십 12차 시험발사 직전 연기
[AI의 종목 이야기] 美 노스캐롤라이나주, 베트남 빈패스트에 '계약 위반' 소송
[AI의 종목 이야기] 소니 번지 스튜디오, '데스티니 2' 개발 종료하자 구조조정
[AI의 종목 이야기] 가와사키중공업, 엔비디아와 '물리 AI' 협력에 폭등
[AI의 종목 이야기] 테이크투, 'GTA 6' 오는 11월 19일 출시 확정
AXT ① AI 열풍 속 최고 수익률...1년간 8100% 폭등
[AI의 종목 이야기] '매그니피센트 세븐'의 AI 실적 발표, 핵심 내용은
[AI의 종목 이야기] 디어, 농기계 수요 침체에 8% 급락…농업 경기 회복 '안갯속'
[AI의 종목 이야기] 월마트 7.9% 급락...연료비 급등에 실적 압박 경고
[AI의 종목 이야기] 마이크로소프트, AI 우려로 증시 최대 걸림돌로 전락