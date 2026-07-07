하나원 개원 27주년…"함께 걸어온 27년, 정착을 넘어 자립으로"

AI 핵심 요약beta
- 통일부 하나원이 7일 개원 27주년 행사를 했다
- 북향민 정착지원 공로자 10명에게 표창을 수여했다
- 최용석 원장은 하나원이 북향민의 마음의 고향이 될 것이라 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 통일부 북한 이탈 주민 정착지원사무소(하나원)가 7일 개원 27주년을 맞아 기부자·봉사자·교육생 100여 명이 참석한 가운데 기념 행사를 했다.
하나원은 지난 27년 동안 3만4000여 명의 북향민이 우리 사회에 안정적으로 정착하고 자립할 수 있도록 지원해 왔다. 이번 행사는 북향민에게 관심과 사랑을 보내준 이들에게 감사를 전하고 교육생들에게 언제든 기댈 수 있는 '고향'이 있음을 알리기 위해 마련됐다.
기념식에서는 북향민 지원 업무에 헌신한 유공자 10명에게 통일부 장관 표창 8명, 원장 표창 2명이 수여됐다.
최용석 하나원장은 기념사에서 "보이지 않는 곳에서 베풀어 주신 정성과 나눔은 단순한 지원을 넘어 북향민이 다시 일어설 수 있는 용기와 새로운 삶을 향한 희망이 됐다"며 "앞으로도 하나원은 북향민의 든든한 마음의 고향이 되어줄 것"이라고 강조했다.
이어진 희망 토크 마당에서는 자립에 성공한 심화과정 수료생들이 정착 사례를 발표하고 교육생들과 질의응답을 나눴다.
선배 수료생들은 "정착 과정에서 중요한 것은 특별한 능력보다는 포기하지 않는 마음"이라며 "가장 힘든 시기를 이겨내고 새로운 삶을 선택한 용기를 잃지 않고 끝까지 노력한다면 반드시 길은 열린다"고 후배들을 격려했다.
북향민 예술인들로 구성된 '북한백두한라예술단'은 전통문화 공연을 펼쳤다.
hyun9@newspim.com