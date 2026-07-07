李대통령 '한·나토 방산 파트너십 2.0 격상' 제안…"기술·생산·운용 공동 대응"

'나토 방산포럼' 4세션 기조연설

"첨단기술과 안정적 공급망이 억제력의 본질"

과감한 첨단기술 공동연구 제안

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석 차 튀르키예를 방문 중인 이재명 대통령은 7일(현지시간) "단순히 무기체계를 거래하는 현재의 방산 협력을 넘어 무기체계를 함께 연구하고, 생산하며, 운용하는 '한-나토 방위산업 파트너십 2.0'으로 격상해 나가자"고 제안했다.

이 대통령은 이날 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 열린 '나토 방산포럼' 4세션에 참석해 기조연설에서 이같이 말했다.

이 대통령은 연설에서 자유와 민주주의, 평화의 가치를 공유하는 한국과 나토가 구축할 방산 협력의 새로운 비전을 제시하며 글로벌 안보 위기에 대응하는 단단한 연대의 필요성을 강조했다.

이재명 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 '나토 방산포럼' 4세션에 참석해 기조연설을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ 첨단기술과 안정적 공급망이 억제력의 본질

이 대통령은 냉전 이후 안정기를 지나 지정학적 갈등이 상시화되는 불확실성의 시대를 짚었다. 인공지능(AI)과 드론, 로봇 등 첨단기술의 군사적 활용이 전쟁의 승패를 가르는 핵심 요소가 됐다는 진단이다.

특히 이 대통령은 "무기의 신속하고 안정적인 생산과 견고한 글로벌 공급망 유지가 억제력의 본질"이라고 언급했다.

이 대통령은 "이제 전쟁은 전장에서만 결정되지 않으며, 첨단기술을 개발하는 연구소와 무기를 생산하는 산업 현장이 국가 안보의 최전선이자 생존을 좌우하는 기반"이라고 했다.

이재명 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 '나토 방산포럼' 4세션에 참석하고 있다. [사진=KTV]

◆ 상호 신뢰와 높은 기술적 호환성 강조

이 대통령은 진정한 연대와 협력을 완성하는 핵심 조건으로 '신뢰'를 꼽았다.

이 대통령은 "협력이 진정한 힘을 발휘하려면 기술과 생산력만큼 반드시 갖춰야 할 것이 있다. 바로 신뢰"라며 "어떠한 상황에도 공급이 끊기지 않으리라는 확신, 핵심기술이 반드시 안전하게 지켜지리라는 믿음 없이 진정한 연대와 협력은 존재할 수 없다"고 했다.

그러면서 "나토와 대한민국은 참혹한 전쟁의 기억을 공유하고 있고 엄중한 안보 환경 속에서 민주주의와 자유, 평화의 가치를 함께 지켜온 파트너"라며 "이러한 신뢰 위에서 대한민국의 방위산업은 나토 동맹국의 협력을 바탕으로 성장해 왔고 높은 기술적 호환성을 갖출 수 있었다"고 설명했다.

또한 "그 결과 대한민국은 대서양과 유라시아를 넘어 폴란드, 독일, 프랑스, 루마니아, 노르웨이 등 많은 나토 동맹국들과 긴밀한 협력을 이어올 수 있었다"며 "신뢰할 수 있는 파트너인 대한민국의 안정적인 생산 역량과 검증된 기술력이 나토의 오랜 노하우와 합쳐진다면 양쪽의 안보 역량은 지금보다 훨씬 강력해질 것이 분명하다"고 확신했다.

이재명 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 '나토 방산포럼' 4세션에 참석하고 있다. [사진=KTV]

◆ 과감한 첨단기술 공동연구와 에너지 비축 방식 도입 제안

이 대통령은 불확실성의 시대에 발맞춘 과감하고 신속한 행동을 촉구하며 세부 방안을 제시했다.

우선 첨단기술 공동연구의 과감한 확장을 요구했다.

이 대통령은 "불확실성의 시대일수록 행동은 더 과감해야 하고 협력은 더 빠르게 이뤄져야 한다"며 "첨단기술의 공동연구를 과감하게 확장해야 한다. 우리가 함께 연구 개발하는 과정은 기술의 표준을 일치시키고 혁신의 방향을 공유하는 가장 확실한 방법"이라고 제안했다.

아울러 "한국이 참여하는 나토의 탄약, 우주 분야 협력 프로그램처럼 더 많은 공동연구 프로그램을 기획하고 또 추진해 나가기를 희망한다"고 전했다.

이 대통령은 이어 "국제에너지기구(IEA) 회원국들이 전략 비축유를 공동 관리하며 에너지 위기에 함께 대응하고 있는 것처럼, 방위산업에서도 이러한 지혜가 발휘되는 방안을 함께 만들어 가길 기대한다"고 덧붙였다.

이 대통령은 마지막으로 "민주주의와 자유, 평화를 지키는 일은 어느 한 나라의 몫이 아니다. 급변하는 안보 환경에서 스스로를 지키려는 강한 의지를 가진 국가들이 더 단단하게 연대할 때 세계는 비로소 더 안전해질 것이 분명하다"며 "대한민국이 가장 신뢰할 수 있는 파트너가 될 것이다. 세계의 평화와 번영을 함께 지키는 안보협력의 동반자로서 나토와 함께 '더 안전한 세계'를 향해 힘차게 나아가겠다"고 연설을 마쳤다.

the13ook@newspim.com