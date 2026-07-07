오픈AI '스타게이트 UK' 실체 논란…가디언 "300억파운드 투자 상당 부분 가상"

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오픈AI도 안 찾은 핵심 부지…현장 협의도 없었다

'300억파운드 투자' 홍보했지만…확정은 100억뿐

전력망도 확보 못한 상태…"애초 기반시설 부족"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 영국 정부가 미국 오픈AI와 함께 추진했던 대규모 인공지능(AI) 데이터센터 프로젝트 '스타게이트 UK(Stargate UK)'가 실체 없는 홍보 사업이었다는 의혹이 제기됐다. 영국 정부가 발표한 최대 300억파운드(약 61조원) 규모 투자 계획 가운데 200억파운드는 실제 투자 약속이 아닌 가정에 불과했으며, 오픈AI는 핵심 사업 부지를 한 차례도 방문하지 않은 것으로 나타났다.

영국 일간 가디언은 4일(현지시간) 정보공개청구(FOI) 자료와 복수의 관계자 증언을 토대로 스타게이트 UK 사업이 사실상 정부의 홍보(PR) 목적에 가깝게 추진됐다고 보도했다.

스타게이트 UK는 지난해 도널드 트럼프 미국 대통령의 영국 방문 당시 발표된 미·영 기술협력의 핵심 프로젝트다. 챗GPT 개발사 오픈AI가 영국 AI 기업 엔스케일(Nscale), AI 반도체 기업 엔비디아와 함께 영국 전역에 AI 인프라를 구축하는 계획으로 소개됐다.

특히 잉글랜드 북동부 노스타인사이드의 코발트파크(Cobalt Park) 데이터센터는 영국 정부가 'AI 성장구역(AI Growth Zone)'으로 지정하며 대표 사업으로 내세웠다.

챗GPT와 오픈AI 일러스트 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 오픈AI도 안 찾은 핵심 부지…현장 협의도 없었다

그러나 가디언이 확보한 자료에 따르면 오픈AI와 엔스케일은 사업 부지를 관할하는 지방정부와 단 한 차례도 공식 회의를 하지 않았다. 엔비디아만 트럼프 대통령 방문 이후인 올해 2월 현장을 방문한 기록이 확인됐다.

사업 추진 과정을 잘 아는 한 관계자는 "정부가 대형 발표를 원했기 때문에 엔스케일과 오픈AI에 프로젝트 참여를 요청했다"며 "애초부터 제대로 추진되던 사업이 아니라 사실상 정부 홍보 행사였고, 프로젝트가 중단되면서 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 비난을 떠안게 됐다"고 말했다.

실제로 오픈AI는 지난 4월 규제 불확실성과 높은 에너지 비용을 이유로 스타게이트 UK 추진을 중단했다.

오픈AI는 부지 방문 여부에 대한 질문에 "영국 AI 산업의 잠재력을 높게 평가하고 있으며 규제 환경과 에너지 비용 등 장기 투자 여건이 갖춰지면 프로젝트를 다시 추진할 것"이라는 기존 입장만 재확인했다.

엔스케일도 최고상업책임자(CCO)가 노스타인사이드를 방문한 적은 있다고 밝혔지만, 지방정부 관계자들과 실제 회의를 했는지는 설명하지 않았다.

◆ '300억파운드 투자' 홍보했지만…확정은 100억뿐

논란은 투자 규모에서도 불거졌다.

영국 정부는 당시 스타게이트 UK가 들어설 AI 성장구역이 총 300억파운드의 투자를 유치할 것이라고 발표했다.

하지만 이 가운데 실제 확정된 금액은 글로벌 투자회사 블랙스톤이 별도로 추진 중인 데이터센터 투자금 100억파운드뿐이었다. 해당 사업은 오픈AI 프로젝트와는 별개로 현재도 추진되고 있다.

나머지 200억파운드는 '향후 투자 파트너로부터 유치 가능한 잠재 투자'라고만 설명됐다.

가디언과 시민단체 '스포트라이트 온 코럽션(Spotlight on Corruption)'이 투자 근거를 묻자 영국 정부는 "해당 부지가 데이터센터와 1.1GW 규모 전력 활용 시설을 구축하려면 약 200억파운드가 필요하기 때문"이라고 답했다.

이에 대해 스포트라이트 온 코럽션의 카밀라 킹스톤 선임 캠페이너는 "필요한 투자 규모를 실제 투자 유치가 이뤄질 것처럼 설명한 것은 부적절하다"며 "지역사회에 막대한 자금이 유입될 것이라는 잘못된 기대를 심어줄 수 있다"고 비판했다.

◆ 전력망도 확보 못한 상태…"애초 기반시설 부족"

사업 기반도 충분하지 않았던 것으로 나타났다.

영국 국가에너지시스템운영자(NESO)의 정보공개 자료에 따르면 스타게이트 UK 예정 부지는 전력망(Grid) 연결조차 확보하지 못한 상태였다. 대신 자체 전력 공급 방안을 제출했지만 관련 내용은 공개 자료에서 삭제됐다.

노스타인사이드 의회 보수당소속 구의원인 존 존슨은 "프로젝트 발표 당시 지방정부도 사전에 아무런 설명을 듣지 못했다"며 "에너지 비용과 전력망 용량, 기반시설 등 대규모 AI 프로젝트를 뒷받침할 핵심 요소들이 처음부터 준비되지 않았던 것으로 보인다"고 말했다.

그는 "처음에는 너무 좋은 이야기처럼 들렸지만 시간이 지나면서 실제 사업은 발표 내용만큼 진척되지 않았다는 사실을 깨닫게 됐다"며 "현재로서는 스타게이트 UK가 노스타인사이드에 들어설 가능성은 매우 낮아 보인다"고 말했다.

반면 영국 정부는 "AI와 데이터센터 투자를 위한 환경 조성을 계속 추진하고 있으며 북동부 AI 성장구역 사업도 정상적으로 진행되고 있다"며 "완공 시 전력 공급 능력을 1.1GW까지 확대하고, 이 가운데 400MW 이상은 2028년부터 가동할 계획"이라고 밝혔다.

koinwon@newspim.com