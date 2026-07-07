K-Mobility 브릿지 재단, 자동차부품산업 발전전략 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- K-Mobility 브릿지 재단은 7일 자동차부품산업 발전전략 세미나를 열었다
- 세미나에서 AI 기반 생산성 혁신과 원가 경쟁력 확보, 상생 생태계 구축 방안을 논의했다
- 현대차그룹 상생협약식을 통해 공급망 경쟁력 강화와 동반성장 협력을 확대하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = K-Mobility 브릿지 재단이 자동차 부품산업의 미래 경쟁력 확보 방안을 논의하는 자리를 마련했다. AI 기반 생산성 혁신과 완성차·협력사 간 상생 생태계 구축이 핵심 과제로 제시됐다.
K-Mobility 브릿지 재단은 7일 더블트리 바이힐튼 서울 판교에서 '2026년 하계 자동차부품산업 발전전략 세미나'를 개최했다고 밝혔다. 행사에는 자동차산업 관계자와 부품사 경영진 등 약 300명이 참석했다.
이번 세미나는 '경쟁과 공존, 미래 경쟁력의 조건'을 주제로 열렸다. 참석자들은 AI 기술 활용을 통한 생산성 향상, 원가 경쟁력 확보, 산업 생태계의 지속 가능한 성장 전략을 논의했다.
안정구 재단 이사장은 "전동화와 소프트웨어 중심 기술 혁신, AI 확산, 글로벌 공급망 재편으로 경영 환경이 빠르게 변화하고 있다"며 "변화를 경쟁력으로 전환하는 실행력이 중요하다"고 말했다.
세션에서는 알고리즘랩스 손진호 대표가 부품사의 AI 전환 전략을 발표했고, 최재천 교수는 경쟁과 협력이 결합된 '경협'의 중요성을 강조했다.
이후에는 공정거래위원회와 현대자동차그룹, 협력사 대표 등이 참석한 현대차그룹 상생협약식이 진행됐다. 참석 기업들은 공급망 경쟁력 강화와 동반성장 생태계 조성을 위해 협력을 확대하기로 했다.
chanw@newspim.com