합수본, '투표지 부족사태' 재구성에 총력...'아킬레스건' 채용비리 의혹 수사도

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李대통령 "부정부패 등 황당무계한 일 드러나" 수사 확대 당부

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 검·경 합동수사본부(합수본)가 7일 투표지 인쇄업자와 지역 선거관리위원회 관계자들을 집중 소환하며 사태 전후의 사실관계를 확인하는 데 총력을 기울이고 있다.

지난달 이재명 대통령이 조직 내부 비위를 엄정하게 규명하라고 지시한 데 따라 선관위 채용비리 의혹 수사에도 속도를 내고 있다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 검·경 합동수사본부(합수본)가 7일 투표지 인쇄업자와 지역 선거관리위원회 관계자들을 집중 소환하며 사태 전후의 사실관계를 확인하는 데 총력을 기울이고 있다. 사진은 노태악 전 중앙선거관리위원장이 지난 1일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회 제3차 전체회의에서 생각에 잠긴 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

법조계에 따르면, 합수본은 이날 투표용지 인쇄업자 1명을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 이 조사에서 합수본은 선관위와 업체 간 투표용지 공급 계약을 체결한 과정과 실제 납품 과정 전반을 확인할 것으로 보인다.

또한 합수본은 송파구·강남구 선관위 관계자를 비롯해 투표용지 인쇄 비율을 50% 이상으로 상향해 용지 부족 사태가 발생하지 않았던 관악·서대문·강서·중랑·마포구 선관위 관계자도 참고인 신분으로 불렀다.

지난달 9일 출범한 합수본은 지금까지 투표소 현장 관계자와 지역 선관위 직원 등 70명 이상을 광범위하게 조사하며 사태 당시의 구체적인 정황을 복원하는 데 주력해왔다.

지역 선관위, 서울시 선관위 직원 등 실무자에 대한 조사가 마무리되는 대로 중앙 선관위 윗선에 대한 조사도 이뤄질 전망이다.

또한 합수본은 최근 수원지검이 담당하던 경기도 선관위의 채용비리 및 중앙 선관위의 허위 예산요구서 작성 사건을 이송받아 본격적인 수사에 착수했다.

이 대통령이 지난달 23일 국무회의에서 "투표 과정에서 생긴 문제도 중요한데, 부정부패 등 황당무계한 일들도 드러나고 있다. 예산 낭비 문제도 있을 수 있고, 잘 정리됐는지 모르겠으나 채용 비리 문제도 있었다"며 수사 확대를 당부한 데 따른 것이다.

합수본은 채용비리 의혹을 밀도 있게 들여다보기 위해 지난 1일 자로 파견받은 임홍석 창원지검 통영지청 부장검사를 중심으로 '인사·예산 전담 수사팀'을 별도로 편성했다.

지검장 출신의 한 변호사는 "채용비리 부분은 선관위의 '아킬레스건'이기 때문에 합수본이 비교적 쉽게 접근할 수 있을 것"이라며 "선관위가 독립적인 중앙 기관으로써 감시·감독의 사각지대에 놓여 있었다는 점을 부각시킬 수 있는 부분"이라고 설명했다.

전담팀의 타깃은 경기도 선관위의 경력직 채용 과정에서 불거진 면접점수 조작 의혹이다. 앞서 경기남부경찰청은 2021년 경력직 채용 당시 총무과장과 인사계장이 일부 지원자의 면접 점수를 임의로 변경한 혐의를 포착해 검찰에 송치한 바 있다.

'예산 낭비' 의혹도 전담팀의 수사 대상이다. 중앙 선관위 직원들이 기획재정부에 예산요구서를 제출하면서, 감사원으로부터 지적받은 문제 사항을 누락해 예산을 받아냈다는 의혹이다.

hong90@newspim.com