[내일날씨] 전국 하루종일 장맛비...최대 200mm 폭우

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 8일 전국에 장마전선으로 폭우를 예보했다.
- 충청·전북 등에 최대 200mm 이상, 수도권엔 150mm 안팎 비가 내리겠다.
- 아침 23~26도, 낮 26~32도 분포며 미세먼지는 전국이 좋음이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 오는 8일 전국이 흐리고 대부분 지역에서 100㎜ 안팎 폭우가 내릴 전망이다. 비가 많이 내리는 지역은 200㎜ 이상도 예상된다.
7일 기상청에 따르면 8일 전국은 한반도를 통과하는 장마전선 영향을 받아 오전부터 많은 비가 내릴 전망이다.
예상 강수량은 대전, 세종, 충남, 전북에 80~150mm(많은 곳은 200mm 이상)다. 수도권과 서해5도, 강원내륙산지, 충북에는 50~100mm(많은 곳은 150mm 이상)다.
전남북서부와 경북중북부은 30~80mm, 대구와 경북남부는 20~60mm, 강원 동해안은 5~50mm, 경남서부내륙은 5~40mm다. 제주도는 5mm 안팎으로 적은 비가 내리겠다.
아침 최저기온은 23~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 21도 ▲춘천 23도 ▲강릉 25도 ▲대전 23도 ▲대구 23도 ▲부산 23도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲제주 25도다.
낮 최고기온은 26~32도로 예측된다. ▲서울 27도 ▲인천 25도 ▲춘천 27도 ▲강릉 32도 ▲대전 30도 ▲대구 32도 ▲부산 28도 ▲전주 30도 ▲광주 30도 ▲제주 32도다.
미세먼지 농도는 전국이 '좋음'이다. 바다 물결은 서해상은 0.5~3.5m, 남해상은 0.5~3.0m, 동해상은 0.5~2.5m로 일겠다.
krawjp@newspim.com