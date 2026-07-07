우크라, 2700㎞ 떨어진 시베리아 지역 러 최대 정유공장 타격… 전쟁 발발 후 최장거리

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젤렌스키 "이제 시베리아도 우리의 정밀 타격 사정권"

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 우크라이나가 6일(현지 시각) 장거리 공격 드론으로 국경에서 약 2700㎞ 떨어진 러시아 시베리아 지역의 정유공장을 타격하는 데 성공했다. 전쟁 발발 이후 우크라이나의 최장거리 공격 중 하나로 기록될 전망이다.

이 공장은 러시아 최대 정유시설로 지난해 약 2300만톤의 원유를 처리한 것으로 알려졌다. 하루 평균 약 46만 배럴에 달한다.

우크라이나군은 이날 러시아 최대 정유시설인 옴스크 정유공장을 드론으로 타격했다고 밝혔다.

우크라이나 참모본부는 성명을 통해 "이번 공격으로 옴스크 정유공장에서 화재가 발생했다"면서 "이 공장은 우크라이나가 통제하는 영토에서 약 2700㎞ 떨어진 곳에 있다"고 말했다.

이 공장은 러시아를 동서로 가르는 우랄 산맥 너머에 있으며 러시아와 카자흐스탄 국경 인근에 위치해 있다고 한다.

러시아 옴스크주에 있는 정유공장이 6일(현지 시각) 우크라이나 드론의 공격을 받아 화재가 발생했다. [사진=로이터 뉴스핌]

비탈리 호첸코 옴스크주 주지사는 "우크라이나가 정유공장을 공격했으며 러시아 방공망이 공격에 투입된 드론 대부분을 격추했다"고 주장했다. 그는 "이번 공격으로 인명 피해는 발생하지 않았으며 긴급구조대가 현장에서 대응 중"이라고 말했다.

정유공장이 어느 정도 피해를 입었는지는 즉각 확인되지 않았다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 밤 영상 연설에서 "이번 공격은 우크라이나군의 중요한 성과"라면서 "이제 시베리아도 우리의 정밀 타격 사정권 안에 들어왔다"고 말했다.

우크라이나 방산업체 파이어포인트(Fire Point)는 "성능이 개선된 우리 회사의 FP-1 드론이 공격을 수행했다"며 "우크라이나는 물론 전 세계 공격용 드론 역사에서도 기록적인 사례"라고 말했다.

이리나 테레흐 파이어 포인트 최고경영자(CEO)는 "옴스크 정유공장은 지금까지 우크라이나 드론의 공격을 한 번도 받지 않은 러시아 상위 10대 정유시설 가운데 단 두 곳 중 하나였다"고 말했다.

우크라이나군은 이날 옴스크 외에도 우스트루가항과 비소츠크항 등 발트해 연안의 러시아 원유 수출 항만을 공격했다고 밝혔다.

한편 우크라이나는 지난달 20일에도 드론으로 국경에서 2000㎞ 이상 떨어진 러시아 튜멘주 지역 목표물에 공격을 가했다. 당시 인터넷에는 튜멘의 정유공장(안티핀스키 정유공장)으로 추정되는 곳에서 연기와 불길이 치솟는 영상이 게재됐다.

ihjang67@newspim.com