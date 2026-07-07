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韓증시 '카지노'라 꼬집은 WSJ…증권가 "ETF 레버리지가 변동성 키워"

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AI 핵심 요약

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  • WSJ가 6일 한국 증시를 오징어게임에 비유하며 레버리지 ETF 과열로 변동성 확대를 경고했다
  • 삼성전자·SK하이닉스 단일 종목 레버리지 ETF 거래대금이 급증해 쏠림·변동성 우려가 커졌지만 구조적 문제로만 보기는 어렵다는 진단이 나왔다
  • 외국인 매도는 한국 증시 이탈보다 지수 편입 비중 조정 등 리밸런싱 성격이 강하며 반도체 실적 개선과 업종 순환매가 시장 하단을 지지하고 있다고 분석했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

단일 종목 레버리지 ETF가 변동성 증폭, 위험 경고
외국인 '탈출' 아닌 리밸런싱…"기계적 비중 조정"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 미국 월스트리트저널(WSJ)이 한국 증시를 넷플릭스 드라마 '오징어 게임'에 빗대며 레버리지 투자 과열과 변동성 확대를 경고했다. 국내에서도 삼성전자와 SK하이닉스 단일 종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 둘러싼 논란이 커지고 있다. 다만 증권가는 최근 급등락을 레버리지 ETF 영향만으로 설명하기는 어렵고, 외국인 매도 역시 한국 증시 이탈보다 리밸런싱 성격이 강하다고 진단했다.

WSJ는 6일 현지시간 '세계에서 가장 뜨거운 시장이 오징어 게임이 될 위험에 처했다'는 제목의 기사에서 한국 증시가 최근 1년간 급등했지만 주요국과 비교해 이례적으로 높은 변동성을 보였다고 진단했다.

신문에 따르면 최근 1년간 코스피가 하루 2% 이상 움직인 날은 77일로, 같은 기간 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수의 5일을 크게 웃돌았다. WSJ는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주에 수급이 집중된 가운데 단일 종목 레버리지 ETF와 파생상품이 변동성을 증폭시키고 있다고 분석하며 한국 증시를 '카지노'에 비유했다.

국내 증시도 최근 롤러코스터 장세를 이어가고 있다. 코스피는 지난달 사상 처음으로 9000선을 넘어섰지만 이후 반도체주 차익실현과 외국인 수급 변화가 맞물리며 8000선 아래로 밀렸다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 급등락을 반복하면서 지수 변동성도 함께 커지는 모습이다.

 

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 5% 가까이 급락한 7일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 및 SK하이닉스, 삼성전자 종가가 표시돼있다.이날 코스피는 전날보다 395.02포인트(4.91%) 내린 7656.31, 코스닥 지수는 전날보다 15.84포인트(1.87%) 내린 831.23으로 마감했다. 2026.07.07 yeawon2@newspim.com

◆단일 종목 ETF 거래대금 212조…변동성 증폭 논란

WSJ가 문제로 지목한 단일 종목 레버리지 ETF 논란은 국내에서도 이어지고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스로 투자금이 집중된 상황에서 레버리지 ETF의 일일 리밸런싱이 주가 변동성을 키웠다는 지적이다.

실제 지난달 삼성전자와 SK하이닉스 단일 종목 레버리지 ETF 14종(인버스 제외)의 거래대금은 212조원으로 전체 ETF 거래대금의 약 27%를 차지했다. KODEX SK하이닉스단일종목레버리지는 거래대금 84조원을 넘어서며 대표 지수 ETF인 KODEX200을 제치고 거래대금 1위에 오르기도 했다.

레버리지 ETF는 기초자산의 일일 수익률을 두 배로 추종하기 위해 목표 비중을 매일 조정한다. 이 과정에서 기초자산을 추가 매수하거나 매도하게 된다. 특정 종목에 거래가 집중될 경우 상승장에서는 추가 매수, 하락장에서는 추가 매도가 이어지며 주가 변동성을 키울 수 있다.

한국은행도 쏠림 현상과 변동성 확대 가능성을 지적했다. 한은은 최근 국민의힘 박성훈 의원에게 제출한 서면질의 답변에서 "삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액과 거래 규모 비중이 주식시장 절반 이상을 차지하는 상황에서 단일 종목 레버리지 ETF 투자가 확대되면 쏠림 현상이 심화할 가능성이 있다"며 "일일 리밸런싱과 현·선물 차익거래 등을 통해 주가 변동성이 확대될 가능성이 있다"고 밝혔다.

금융당국도 투자자 보호장치 보완을 검토하고 있다. 금융감독원은 기본예탁금 상향과 유동성공급자(LP) 호가 관리 강화 등을 논의 중이다. 이찬진 금융감독원장은 최근 "해외 상장 상품으로의 자금 유출을 막겠다는 취지였지만 효과는 크지 않았던 것 같다"며 "개인적으로는 증권신고서를 수리하기 전에 막았어야 했던 것 아닌가 반성한다"고 말하기도 했다.

다만 최근 증시 변동성을 모두 단일 종목 레버리지 ETF 영향으로만 해석하기는 어렵다는 분석도 나온다.

이상현 메리츠증권 연구원은 "반도체 중심으로 쏠림이 극단적으로 이어지는 가운데 단일 종목 레버리지 ETF의 일일 리밸런싱이 숏감마(Short Gamma)와 유사한 구조를 만들면서 시장 변동성을 키우고 있다"고 분석했다. 다만 "국내 상장 단일 종목 레버리지 ETF의 평균 괴리율은 1% 미만으로 관리되고 있어 상품 자체의 구조적 문제로 보기는 어렵다"고 평가했다.

장근혁 자본시장연구원 선임연구위원도 "삼성전자와 SK하이닉스의 변동성 확대에는 단일 종목 ETF의 리밸런싱 거래 영향도 일부 있겠지만 글로벌 반도체 업황과 지정학적 변수, 글로벌 통화정책 등 대외 요인이 복합적으로 작용했다"며 "최근 변동성을 단일 종목 레버리지 ETF 영향으로만 해석하기는 어렵다"고 설명했다.

 

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 5% 가까이 급락한 7일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 및 SK하이닉스, 삼성전자 종가가 표시돼있다.이날 코스피는 전날보다 395.02포인트(4.91%) 내린 7656.31, 코스닥 지수는 전날보다 15.84포인트(1.87%) 내린 831.23으로 마감했다. 2026.07.07 yeawon2@newspim.com

◆외국인 '탈출'보다 리밸런싱…실적이 시장 하단 지지

WSJ는 상반기 외국인 자금이 1000억달러, 약 154조원 이상 순유출됐다며 해외 투자자들이 한국 시장에서 발을 빼고 있다고 평가했다.

하지만 국내외 전문가들은 최근 외국인 매도를 한국 증시에 대한 부정적 시각으로 해석하기에는 무리가 있다고 보고 있다. 한국 증시가 단기간 급등하면서 글로벌·신흥국 지수 내 비중이 커졌고, 이에 따라 일부 글로벌 펀드가 포트폴리오 비중을 조정하는 과정이라는 분석이다.

노무라증권의 체탄 세스 아시아태평양 주식전략가는 지난달 CNBC 인터뷰에서 "한국 증시가 급등하면서 글로벌·신흥국 지수 내 한국 비중이 커졌고, 액티브 펀드들이 포트폴리오와 리스크 한도를 맞추기 위해 비중을 줄인 것"이라며 "투자자들이 한국을 부정적으로 보는 것이 아니라 기계적인 리밸런싱 국면"이라고 진단했다.

골드만삭스도 한국 증시에 대한 '비중 확대(Overweight)' 의견을 유지하고 향후 12개월 코스피 목표치를 1만2000으로 제시하는 등 긍정적인 시각을 이어갔다.

국내 증권가도 최근 조정을 기업 실적 악화보다 단기 수급 변화와 차익실현 과정으로 보고 있다. 특히 반도체를 중심으로 기업 실적 개선세가 이어지고 있다는 점에 주목하고 있다.

안지선 유진투자증권 연구원은 "급등락은 반복되겠지만 결국 같이 가야 하는 업종은 반도체"라며 "코스피 2분기 영업이익과 순이익 전망치는 지속적으로 상향 조정되고 있으며 반도체를 중심으로 실적 개선 흐름도 이어지고 있다"고 분석했다.

AI 투자 둔화를 둘러싼 우려도 아직 반도체 업황의 방향성을 바꿀 정도는 아니라는 평가가 나온다. 이은택 KB증권 연구원은 "AI 투자 회의론이 커지고 있지만 과거 사례를 보면 구매자의 투자 둔화만으로 AI 반도체 사이클 종료를 단정하기는 어렵다"며 "AI 인프라 투자 둔화 우려와 별개로 반도체 공급망의 실적 개선은 당분간 이어질 가능성이 높다"고 전망했다.

반도체에 집중됐던 수급이 다른 업종으로 확산되는 흐름도 나타나고 있다. 윤재홍 미래에셋증권 연구원은 "최근 AI 투자 효율성 논란으로 반도체 업종의 변동성이 확대됐지만 방산·헬스케어·소프트웨어 등으로 순환매가 나타나고 있다"며 "반도체 중심의 수급 변화가 시장 전체의 펀더멘털 악화를 의미하는 것은 아니다"고 분석했다.

nylee54@newspim.com

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삼성전자, 2분기에만 작년 2배 벌어 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 올해 2분기 또 한 번 사상 최대 실적을 새로 썼다. 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대가 고대역폭메모리(HBM)를 넘어 서버용 D램과 범용 메모리 수요까지 끌어올리면서 반도체 사업이 전사 실적을 사실상 견인했다. 특히 2분기 영업이익은 지난해 연간 영업이익의 2배를 넘어섰다. 한 분기 만에 지난해 1년 치 이익을 훌쩍 웃도는 수익을 거둔 셈이다. 메모리 가격 상승과 공급 부족이 맞물리면서 실적 체력이 과거 메모리 슈퍼사이클 때와는 다른 수준으로 올라섰다는 평가가 나온다. [AI 인포그래픽=김정인 기자] ◆ 매출·영업익 모두 최대치 경신 삼성전자는 7일 연결 기준 올해 2분기 잠정실적으로 매출 171조원, 영업이익 89조4000억원을 기록했다고 밝혔다. 전 분기 대비 매출은 27.7%, 영업이익은 56.2% 증가했다. 지난해 같은 기간과 비교하면 매출은 129.3%, 영업이익은 1810.3% 급증했다. 이번 영업이익은 지난해 연간 영업이익 43조6011억원의 약 2배 수준이다. 직전 분기인 올해 1분기 영업이익 57조2328억원도 크게 웃돌았다. 매출 역시 1분기 133조8734억원을 넘어 분기 기준 최대치를 다시 경신했다. ◆ AI 투자 확대에 메모리 전방위 수혜 실적 개선의 중심에는 반도체 사업이 있다. 삼성전자는 이날 잠정실적 발표에서 사업부문별 실적을 공개하지 않았지만, 증권가에서는 디바이스솔루션(DS) 부문이 전사 영업이익의 대부분을 차지했을 것으로 보고 있다. 이는 글로벌 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 투자를 공격적으로 늘리면서 메모리 수급이 빠르게 개선된 영향이다. 엔비디아 등 주요 AI 반도체 기업을 중심으로 HBM 수요가 늘어난 데 이어, 서버용 D램과 범용 D램, 낸드까지 수요 회복세가 확산됐다. 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황도 가격 상승을 부추겼다. 시장조사업체 디램익스체인지에 따르면 지난달 PC용 범용 D램 평균 고정거래가격은 전월 대비 5% 상승하며 조사 시작 이후 최고 수준을 기록했다. 서버용 D램과 HBM도 AI 서버 투자 확대에 힘입어 높은 가격과 수익성을 유지하고 있는 것으로 파악된다. 업계에서는 세계 최대 메모리 생산능력을 갖춘 삼성전자가 이번 사이클의 수혜를 크게 누린 것으로 본다. HBM처럼 고부가 제품 수요가 늘어나는 동시에 범용 메모리 가격도 오르면서 메모리 사업 전반의 이익률이 개선됐다는 분석이다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] ◆ 충당금 반영하고도 90조 육박 이번 실적에서 또 하나의 변수는 반도체 사업부 특별성과급 충당금이다. 증권가는 삼성전자가 2분기 실적에 DS부문 특별성과급 지급을 위한 충당금을 반영했을 것으로 보고 있다. 앞서 삼성전자와 노사는 DS부문 특별성과급 지급에 합의했다. 증권업계에서는 관련 충당금 규모를 10조원 후반대로 추산한다. 이를 감안하면 회계상 비용을 제외한 기준의 2분기 영업이익은 100조원을 넘어섰을 가능성도 거론된다. 충당금 부담을 반영하고도 영업이익이 90조원에 근접했다는 점은 메모리 업황의 강도를 보여주는 대목이다. 단순한 가격 반등이 아니라 AI 인프라 투자 확대가 장기 공급계약과 고부가 제품 판매 확대로 이어지면서 수익 구조 자체가 개선되고 있다는 해석이 가능하다. ◆ 반도체 쏠림 커진 실적 구조 반면 완제품 사업은 반도체와 온도차를 보인 것으로 추정된다. 디바이스경험(DX) 부문은 스마트폰 사업의 계절적 비수기와 부품 가격 상승에 따른 원가 부담으로 수익성이 둔화했을 가능성이 크다. 증권가에서는 스마트폰을 담당하는 모바일경험(MX)·네트워크 사업부의 2분기 영업이익을 5000억~1조원 수준으로 보고 있다. 1분기 신제품 출시 효과가 약해진 데다 주요 부품 가격 상승이 수익성을 압박한 것으로 풀이된다. TV와 생활가전도 수요 회복이 더디면서 실적 개선 폭이 제한적이었을 것으로 분석된다. 증권가에서는 영상디스플레이(VD)·생활가전(DA) 사업부 영업이익을 1000억원 미만으로 추정하고 있다. 삼성디스플레이는 전년 동기와 비슷한 5000억원 안팎, 전장 자회사 하만은 2000억~3000억원 수준의 영업이익을 기록한 것으로 추산된다. kji01@newspim.com 2026-07-07 08:14
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호날두 '눈물의 라스트 댄스' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 크리스티아누 호날두의 마지막 월드컵이 16강에서 막을 내렸다. 포르투갈은 축구계에서 가장 뜨거운 라이벌 매치 중 하나인 '이베리아 더비(Iberian Derby)'에서 스페인의 벽을 넘지 못하고 고개를 숙였다. 스페인(FIFA 랭킹 2위)은 7일 오전 4시(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 포르투갈(7위)을 1-0으로 제압했다. 스페인은 12년 만에 월드컵 8강 무대를 밟았다. 반면 자신의 6번째 월드컵이자 마지막 무대임을 선언했던 호날두는 눈물을 보이며 씁쓸하게 그라운드를 떠났다. [댈러스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=포르투갈의 호날두가 7일(한국시간) 북중미 월드컵 스페인과의 16강전을 마치고 눈물을 흘리고 있다. 2026.7.7 psoq1337@newspim.com 양 팀은 4-2-3-1 포메이션으로 맞불을 놨다. 스페인은 미켈 오야르사발을 최전방에 뒀고 다니 올모, 라민 야말 등이 지원했다. 포르투갈은 호날두를 필두로 주앙 펠릭스, 브루노 페르난데스가 공격을 이끌었다. 경기 초반은 스페인이 주도했다. 전반 8분 올모의 찔러주기를 받은 오야르사발이 골키퍼와 독대했으나 슈팅은 골대를 벗어났다. 전반 16분 야말과 알렉스 바에나의 연속 슈팅도 디오구 코스타 골키퍼의 선방에 막혔다. 포르투갈도 반격했다. 전반 37분 호날두의 슈팅이 우나이 시몬 골키퍼에게 막혔고 전반 41분 누누 멘데스의 강력한 슈팅은 수비 맞고 크로스바를 강타했다. 후반전에도 팽팽한 흐름은 이어졌다. 포르투갈은 후반 9분 핵심 수비수 멘데스가 부상으로 쓰러지는 악재를 맞았다. 이후 양 팀은 교체 카드를 던지며 총력전에 나섰다. [댈러스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인의 특급 조커 미켈 메리노가 7일(한국시간) 북중미 월드컵 포르투갈과의 16강전에서 결승골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.7.7 psoq1337@newspim.com 승부는 용병술에서 갈렸다. 루이스 데 라 푸엔테 스페인 감독의 선택이 적중했다. 후반 45분 프리킥 상황에서 빠르게 공이 전개됐다. 교체 투입된 페란 토레스의 패스를 역시 교체로 들어온 미켈 메리노가 왼발 슈팅으로 연결해 포르투갈의 골망을 흔들었다. 포르투갈은 후반 추가시간 베르나르두 실바의 헤더가 윗그물을 때리며 마지막 기회를 날렸다. 결국 경기는 스페인의 1-0 승리로 종료됐다. 이번 대회에서 토너먼트 잔혹사를 끊고 최고령 득점 기록을 세웠던 호날두는 스페인의 견고한 수비에 묶여 '슬픈 라스트 댄스'를 마쳤다. 대회를 마친 스페인은 개최국 미국과 벨기에의 경기 승자와 8강에서 격돌한다. psoq1337@newspim.com 2026-07-07 06:27

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S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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