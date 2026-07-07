韓증시 '카지노'라 꼬집은 WSJ…증권가 "ETF 레버리지가 변동성 키워"

단일 종목 레버리지 ETF가 변동성 증폭, 위험 경고

외국인 '탈출' 아닌 리밸런싱…"기계적 비중 조정"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 미국 월스트리트저널(WSJ)이 한국 증시를 넷플릭스 드라마 '오징어 게임'에 빗대며 레버리지 투자 과열과 변동성 확대를 경고했다. 국내에서도 삼성전자와 SK하이닉스 단일 종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 둘러싼 논란이 커지고 있다. 다만 증권가는 최근 급등락을 레버리지 ETF 영향만으로 설명하기는 어렵고, 외국인 매도 역시 한국 증시 이탈보다 리밸런싱 성격이 강하다고 진단했다.

WSJ는 6일 현지시간 '세계에서 가장 뜨거운 시장이 오징어 게임이 될 위험에 처했다'는 제목의 기사에서 한국 증시가 최근 1년간 급등했지만 주요국과 비교해 이례적으로 높은 변동성을 보였다고 진단했다.

신문에 따르면 최근 1년간 코스피가 하루 2% 이상 움직인 날은 77일로, 같은 기간 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수의 5일을 크게 웃돌았다. WSJ는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주에 수급이 집중된 가운데 단일 종목 레버리지 ETF와 파생상품이 변동성을 증폭시키고 있다고 분석하며 한국 증시를 '카지노'에 비유했다.

국내 증시도 최근 롤러코스터 장세를 이어가고 있다. 코스피는 지난달 사상 처음으로 9000선을 넘어섰지만 이후 반도체주 차익실현과 외국인 수급 변화가 맞물리며 8000선 아래로 밀렸다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 급등락을 반복하면서 지수 변동성도 함께 커지는 모습이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 5% 가까이 급락한 7일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 및 SK하이닉스, 삼성전자 종가가 표시돼있다.이날 코스피는 전날보다 395.02포인트(4.91%) 내린 7656.31, 코스닥 지수는 전날보다 15.84포인트(1.87%) 내린 831.23으로 마감했다. 2026.07.07 yeawon2@newspim.com

◆단일 종목 ETF 거래대금 212조…변동성 증폭 논란

WSJ가 문제로 지목한 단일 종목 레버리지 ETF 논란은 국내에서도 이어지고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스로 투자금이 집중된 상황에서 레버리지 ETF의 일일 리밸런싱이 주가 변동성을 키웠다는 지적이다.

실제 지난달 삼성전자와 SK하이닉스 단일 종목 레버리지 ETF 14종(인버스 제외)의 거래대금은 212조원으로 전체 ETF 거래대금의 약 27%를 차지했다. KODEX SK하이닉스단일종목레버리지는 거래대금 84조원을 넘어서며 대표 지수 ETF인 KODEX200을 제치고 거래대금 1위에 오르기도 했다.

레버리지 ETF는 기초자산의 일일 수익률을 두 배로 추종하기 위해 목표 비중을 매일 조정한다. 이 과정에서 기초자산을 추가 매수하거나 매도하게 된다. 특정 종목에 거래가 집중될 경우 상승장에서는 추가 매수, 하락장에서는 추가 매도가 이어지며 주가 변동성을 키울 수 있다.

한국은행도 쏠림 현상과 변동성 확대 가능성을 지적했다. 한은은 최근 국민의힘 박성훈 의원에게 제출한 서면질의 답변에서 "삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액과 거래 규모 비중이 주식시장 절반 이상을 차지하는 상황에서 단일 종목 레버리지 ETF 투자가 확대되면 쏠림 현상이 심화할 가능성이 있다"며 "일일 리밸런싱과 현·선물 차익거래 등을 통해 주가 변동성이 확대될 가능성이 있다"고 밝혔다.

금융당국도 투자자 보호장치 보완을 검토하고 있다. 금융감독원은 기본예탁금 상향과 유동성공급자(LP) 호가 관리 강화 등을 논의 중이다. 이찬진 금융감독원장은 최근 "해외 상장 상품으로의 자금 유출을 막겠다는 취지였지만 효과는 크지 않았던 것 같다"며 "개인적으로는 증권신고서를 수리하기 전에 막았어야 했던 것 아닌가 반성한다"고 말하기도 했다.

다만 최근 증시 변동성을 모두 단일 종목 레버리지 ETF 영향으로만 해석하기는 어렵다는 분석도 나온다.

이상현 메리츠증권 연구원은 "반도체 중심으로 쏠림이 극단적으로 이어지는 가운데 단일 종목 레버리지 ETF의 일일 리밸런싱이 숏감마(Short Gamma)와 유사한 구조를 만들면서 시장 변동성을 키우고 있다"고 분석했다. 다만 "국내 상장 단일 종목 레버리지 ETF의 평균 괴리율은 1% 미만으로 관리되고 있어 상품 자체의 구조적 문제로 보기는 어렵다"고 평가했다.

장근혁 자본시장연구원 선임연구위원도 "삼성전자와 SK하이닉스의 변동성 확대에는 단일 종목 ETF의 리밸런싱 거래 영향도 일부 있겠지만 글로벌 반도체 업황과 지정학적 변수, 글로벌 통화정책 등 대외 요인이 복합적으로 작용했다"며 "최근 변동성을 단일 종목 레버리지 ETF 영향으로만 해석하기는 어렵다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 5% 가까이 급락한 7일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 및 SK하이닉스, 삼성전자 종가가 표시돼있다.이날 코스피는 전날보다 395.02포인트(4.91%) 내린 7656.31, 코스닥 지수는 전날보다 15.84포인트(1.87%) 내린 831.23으로 마감했다. 2026.07.07 yeawon2@newspim.com

◆외국인 '탈출'보다 리밸런싱…실적이 시장 하단 지지

WSJ는 상반기 외국인 자금이 1000억달러, 약 154조원 이상 순유출됐다며 해외 투자자들이 한국 시장에서 발을 빼고 있다고 평가했다.

하지만 국내외 전문가들은 최근 외국인 매도를 한국 증시에 대한 부정적 시각으로 해석하기에는 무리가 있다고 보고 있다. 한국 증시가 단기간 급등하면서 글로벌·신흥국 지수 내 비중이 커졌고, 이에 따라 일부 글로벌 펀드가 포트폴리오 비중을 조정하는 과정이라는 분석이다.

노무라증권의 체탄 세스 아시아태평양 주식전략가는 지난달 CNBC 인터뷰에서 "한국 증시가 급등하면서 글로벌·신흥국 지수 내 한국 비중이 커졌고, 액티브 펀드들이 포트폴리오와 리스크 한도를 맞추기 위해 비중을 줄인 것"이라며 "투자자들이 한국을 부정적으로 보는 것이 아니라 기계적인 리밸런싱 국면"이라고 진단했다.

골드만삭스도 한국 증시에 대한 '비중 확대(Overweight)' 의견을 유지하고 향후 12개월 코스피 목표치를 1만2000으로 제시하는 등 긍정적인 시각을 이어갔다.

국내 증권가도 최근 조정을 기업 실적 악화보다 단기 수급 변화와 차익실현 과정으로 보고 있다. 특히 반도체를 중심으로 기업 실적 개선세가 이어지고 있다는 점에 주목하고 있다.

안지선 유진투자증권 연구원은 "급등락은 반복되겠지만 결국 같이 가야 하는 업종은 반도체"라며 "코스피 2분기 영업이익과 순이익 전망치는 지속적으로 상향 조정되고 있으며 반도체를 중심으로 실적 개선 흐름도 이어지고 있다"고 분석했다.

AI 투자 둔화를 둘러싼 우려도 아직 반도체 업황의 방향성을 바꿀 정도는 아니라는 평가가 나온다. 이은택 KB증권 연구원은 "AI 투자 회의론이 커지고 있지만 과거 사례를 보면 구매자의 투자 둔화만으로 AI 반도체 사이클 종료를 단정하기는 어렵다"며 "AI 인프라 투자 둔화 우려와 별개로 반도체 공급망의 실적 개선은 당분간 이어질 가능성이 높다"고 전망했다.

반도체에 집중됐던 수급이 다른 업종으로 확산되는 흐름도 나타나고 있다. 윤재홍 미래에셋증권 연구원은 "최근 AI 투자 효율성 논란으로 반도체 업종의 변동성이 확대됐지만 방산·헬스케어·소프트웨어 등으로 순환매가 나타나고 있다"며 "반도체 중심의 수급 변화가 시장 전체의 펀더멘털 악화를 의미하는 것은 아니다"고 분석했다.

nylee54@newspim.com