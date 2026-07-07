'친명' 이건태, 정청래에 "자기 정치는 당정 엇박자가 기준...부정할 수 있나"

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외교일정 중 정치 현안 제기 등 구체적 사례 열거하며 반박

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 이재명 대통령의 변호인 출신으로 8·17 더불어민주당 전당대회 최고위원 출마를 선언한 이건태 의원은 7일 정청래 전 대표를 향해 "이래도 대표님의 '자기 정치'를 부정하실 수 있습니까"라고 강도높게 비판했다.

앞서 정 전 대표는 자신의 페이스북에 '자기 정치'를 했다는 김민석 전 국무총리의 비판에 대한 장문의 반박 글을 게재한 바 있다.

이 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 정 전 대표의 장문의 글을 읽었다며 "'자기 정치'는 인터뷰를 몇 번 했는지, 측근 인사를 얼마나 챙겼는지로 판단하는 것이 아니다"라고 지적했다.

이건태 더불어민주당 의원 [사진=이건태 의원실]

이어 "당과 정부보다 자신의 정치적 의제와 존재감이 앞섰는지, 그 결과 당정이 엇박자를 냈는지가 기준"이라고 강조했다.

그는 "정청래 전 대표는 '당정청 원팀이었다'고 주장하지만, 국민과 당원들이 기억하는 모습은 달랐다"며 구체적 사례를 제시했다.

이 의원은 "대통령의 유엔총회와 아시아태평양경제협력체(APEC), 아세안 정상회의 등 중요한 외교 일정 기간마다 대법원장 청문회 추진 등 민감한 정치 현안이 잇따라 제기됐다"며 "그 결과 대통령의 외교 성과보다 국내 정치 이슈가 더 큰 주목을 받는 일이 반복됐다"고 꼬집었다.

또 "올해 초 당을 뒤흔들었던 조국혁신당과의 합당 문제에서 조국혁신당과의 합당을 일방적으로 추진하면서 당내 갈등과 혼선을 키웠다"고 비판했다.

그러면서 "특검 후보로 '쌍방울 대북송금' 사건에서 김성태 전 회장의 변호를 맡았던 전준철 변호사를 추천해 불필요한 정치적 논란을 자초했다"며 "심지어 이재명 대통령에 대한 배신이라는 평가까지 나왔다"고 지적했다.

이 의원은 "최근에는 당내 누구도 원칙적으로 부정하지 않는 1인1표제와 보완수사권 전면 폐지를 정치적 의제의 중심에 내세웠다"며 "정책의 취지와는 별개로, 추진 과정에서 당내 갈등을 증폭시키고 지도부의 역량을 내부 논쟁에 소모하게 만들었다"고 비판했다.

[성남=뉴스핌] 류기찬 기자 = 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽 순방을 마친 이재명 대통령이 18일 오전 경기 성남시 서울공항에 도착해 정청래 더불어민주당 대표와 악수를 하고 있다. 2026.06.18 ryuchan0925@newspim.com

그는 "최근 한정애 정책위의장이 의총에서 정부에서 보완수사권 전면 폐지를 전제로 한 입법 추진 입장을 전달해 왔으나 5월 입법 추진은 당내 사정상 어려웠다는 취지로 설명했다"며 "전후 사정을 살펴보면, 정부나 당이나 당시 상황이 충분히 이해가 된다"고 했다.

이어 "그런데 정 대표님은 최근 뭐라고 하셨습니까"라며 "'혹시 시간 끌기 작전인지 살펴봐야 한다'라고 하셨지 않습니까. 이것이 '자기 정치'가 아니면 무엇입니까"라고 반문했다.

이 의원은 "대표직에서 물러나자마자 전북에서 '소외감'을 언급하며 지역 갈등을 자극하기도 했다"며 "이재명 정부의 국가균형발전 정책에 힘을 싣기는커녕 불필요한 정치적 논란만 키웠다는 비판이 거셌다"고 목소리를 높였다.

그는 "지방선거 공천과 관련해서도 드릴 말씀이 많다. 이 부분은 따로 정리해 말씀드리겠다"고 덧붙였다.

이 의원은 "이 몇 가지 사례만 보더라도 '당정청 원보이스'였다는 주장과는 거리가 있다"며 "국민과 당원은 분명히 보고 있다. 누가 정부의 성공을 위해 자신을 낮췄는지, 누가 자신의 의제를 앞세워 대통령과 정부에 부담을 주었는지를 말이다"라고 강조했다.

마지막으로 "이재명 정부의 성공이라는 대의 앞에서는 어떤 정치도 개인의 정치가 되어서는 안 된다"고 역설했다.

kimsh@newspim.com