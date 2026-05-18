깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (5/18)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 18일 글로벌 국채·반도체·AI랠리 등 투자 이슈를 종합 보도했다
- 각국 금리·환율·유가 변동과 IPO·M&A, 에너지·우주·양자컴퓨팅 등 섹터별 투자 기회를 다뤘다
- 중국·인도 등 신흥국 증시와 AI·배터리·로봇·타이어 등 개별 종목·ETF 동향을 집중 조명했다
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 5월18일 제공한 콘텐츠입니다.
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