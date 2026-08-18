[오늘의 정치일정] 8월 18일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 17일 청와대서 을지 국무회의를 했다
- 여야 지도부가 김대중 전 대통령 추모식에 참석했다
- 국무회의와 실국장회의 등 정부 일정이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 을지1 및 제36회 국무회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
15:00 실국장회의
-1차관
15:00 실국장회의
-2차관
15:00 실국장회의
<통일부>
-장관
10:00 국무회의 참석
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 을지 국무회의
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
09:00 을지훈련 최초 상황 보고 (국가보훈부)
10:00 을지 국무회의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
08:00 강훈식 대통령비서실 비서실장, 홍익표 대통령비서실 정무수석 접견/국회 본청 당대표회의(L)
09:00 현충탑 참배/국립서울현충원(서울 동작구 현충로 210)(L)
09:20 김대중 대통령 묘역 참배/국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘역(L)
09:40 김대중 대통령 서거 17주기 추모식 사전환담/국립서울현충원 현충관 귀빈실
10:00 김대중 대통령 서거 17주기 추모식/국립서울현충원 현충관
11:40 효창공원 임정요인 외 묘역 참배/효창공원(서울 용산구 효창원로 177-18)(L)
16:30 국립5.18민주묘지 참배/국립5.18민주묘지(광주 북구 민주로 200)(L)
-한병도 원내대표
09:00 현충탑 참배(L)
10:00 원내대책회의/국회 본관 원내대표회의실(L)
16:30 국립5.18민주묘지 참배(L)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:00 김대중 대통령 서거 17주기 추모식(국립서울현충원 현충관 / 서울 동작구 현충로 210)
15:00 윤용근 의원 주최 <여심포럼 'AI시대 진단과 대책'>(국회 의원회관 제1간담회의실)
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
15:00 윤용근 의원 주최 <여심포럼 'AI시대 진단과 대책'>(국회 의원회관 제1간담회의실)
-정희용 사무총장
통상업무
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상업무
-천하람 원내대표
07:40 SBS-R 김태현의 정치쇼 출연
08:15 채널에이 정치시그널 전화인터뷰
10:00 TV조선-Y 뉴스트라다무스 시즌3 출연
18:00 JTBC 이가혁라이브 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
-이주영 정책위의장
통상업무
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:00, 최고위원회 및 국회의원 연석회의 (국회 본관 회의실 224호)
10:00 김대중대통령 서거 17주기 추모식(국립현충원 현충관)
-김준형 원내대표
09:00, 최고위원회 및 국회의원 연석회의 (국회 본관 회의실 224호)
10:00 김대중대통령 서거 17주기 추모식(국립현충원 현충관)