[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 18일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 17일 김대중 대통령 17주기 추모식을 열었다
- 여야 지도부는 현충탑과 묘역을 찾아 참배했다
- 국회에선 자동차관리법·AI 진단 세미나가 진행됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
08:40 공무원 비상소집훈련 격려 방문
10:00 김대중 대통령 서거 17주기 추모식 / 국립서울현충원 현충관
◆의원실 세미나
10:00 복기왕 의원실, 시대 변화에 부응하는 「자동차 관리법」 소비자가 안전한 자동차 정비제도 / 의원회관 제2소회의실
15:00 윤용근 의원실, (여심포럼) AI시대 진단과 대책 / 의원회관 제1간담회의실
16:00 임문영 의원실, 제조암묵지 디지털 전환을 위한 제도(K-FDE)구축 정책간담회 / 의원회관 제7간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 양지혜 기본소득당 부대변인, [기본소득당 오준호 최고위원 출마선언 기자회견]
09:40 권영세 의원, [용산어린이공원 관련 기자회견]
10:00 유용원 의원, [우크라이나 북한군 추가 파병 대응 전략 관련 기자회견]
10:20 조경태 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
10:40 윤종오 의원, [택배 영업점 수수료 체불 실태 및 수수료 지급구조 개선 촉구 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [8월 3주차 국회 정례브리핑]
11:20 이광희 의원, [경비업법 및 특수경비노동자 처우개선 촉구 기자회견]
11:40 김민전 의원, [현안 관련 기자회견]
14:00 김민전 의원, [교육 현안 관련 기자회견]
14:20 양지혜 기본소득당 부대변인, [기본소득당 김진서 최고위원 출마선언 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
08:00 강훈식 대통령비서실 비서실장, 홍익표 대통령비서실 정무수석 접견 / 국회 본청 당대표회의실
09:00 현충탑 참배 / 국립서울현충원(서울 동작구 현충로 210)
09:20 김대중 대통령 묘역 참배 / 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘역
09:40 김대중 대통령 서거 17주기 추모식 사전환담 / 국립서울현충원 현충관 귀빈실
10:00 김대중 대통령 서거 17주기 추모식 / 국립서울현충원 현충관
11:40 효창공원 임정요인 외 묘역 참배 / 효창공원(서울 용산구 효창원로 177-18)
16:30 국립5.18민주묘지 참배 / 국립5.18민주묘지(광주 북구 민주로 200)
*한병도 원내대표
09:00 현충탑 참배
10:00 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
16:30 국립5.18민주묘지 참배
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 김대중 대통령 서거 17주기 추모식 / 국립서울현충원 현충관
15:00 윤용근 의원 주최 <여심포럼 'AI시대 진단과 대책'> / 국회 의원회관 제1간담회의실
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
15:00 윤용근 의원 주최 <여심포럼 'AI시대 진단과 대책'> / 국회 의원회관 제1간담회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:00 최고위원회 및 국회의원 연석회의 / 국회 본관 회의실 224호
10:00 김대중대통령 서거 17주기 추모식 / 국립현충원 현충관
*김준형 원내대표
09:00 최고위원회 및 국회의원 연석회의 / 국회 본관 회의실 224호
10:00 김대중대통령 서거 17주기 추모식 / 국립현충원 현충관
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상업무
*천하람 원내대표
07:40 SBS-R 김태현의 정치쇼 출연
08:15 채널에이 정치시그널 전화인터뷰
10:00 TV조선-Y 뉴스트라다무스 시즌3 출연
18:00 JTBC 이가혁라이브 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
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