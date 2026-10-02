[오늘의 정치일정] 10월 2일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 1일 통상업무를 했다.
- 민주당과 국민의힘은 1일 예산·국감 일정을 잡았다.
- 외교·보훈부 장관은 1일 접견과 행사에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
10:00 기자실 방문
-1차관
14:00 방글라데시 외교제1국무장관 접견
-2차관
통상 업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:30 진관사 국가유공자 초청행사
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
15:00 2026 더불어민주당 울산 예산정책협의회 (울산시청 2층 대회의실)
17:30 2026 더불어민주당 부산 예산정책협의회 (부산시청 1층 대회의실)
-김민석 당대표
00:00 새벽 민생일정 ⑧-동서울우편집중국 우편물류 분류 현장 방문 (서울 광진구 자양로 76)
07:00 '민티07' 출연
08:00 대법관 임명 관련 헌법전문가 긴급 좌담회 (국회 의원회관 제1세미나실)
11:00 제30회 노인의 날 기념식
<국민의힘>
-장동혁 당 대표>
국감대책회의 직후 국정감사 종합상황실 현판제막식 (국회 본관 239호 앞)
11:00 제30회 노인의날 기념식 (더그랜드롯데 서울 2층 크리스탈볼룸 / 서울 중구 을지로30)
14:30 신임 부총리 겸 재정경제부 장관 접견 (국회 본관 228호)
-정점식 원내대표
09:00 국정감사대책회의 (국회 본관 245호)
국감대책회의직후, 국정감사 종합상황실 현판제막식 (국회 본관 239호 앞)
10:30 국민의힘 정책위・김은혜 의원 주최 <다시 찾은 일상이 두려움이 되지 않도록! 관계성 범죄 피해자 안전망 구축을 위한 정책 세미나> (국회 본관 228호)
11:00 국민의힘 정책위 주최 <CPTPP가입 영향분석과 대응전략 모색 정책토론회> (국회 본관 245호)
14:00 미즈시마 고이치 주한일본대사 접견 (국회 본관 원내대표실)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상일정
-천하람 원내대표
08:30 순천KBS1-R 시사초점 전남동부입니다 전화인터뷰
11:00 제30회 노인의날 기념식 (더그랜드롯데 서울 2층, 크리스탈볼룸 / 서울 중구 을지로 30)
<조국혁신당>
-신장식 당대표·김준형 원내대표
09:30 최고위원회 및 끝까지간다 연석회의 (공소청 앞)
-신장식 당대표
11:00 노인의 날 기념식
김준형 원내대표
07:30 김어준의 뉴스공장 공개방송 출연
10:30 국회 운영위원회 전체회의 (본관 319호)