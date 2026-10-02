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뉴욕증시, 금리 반락에 소폭 상승…브렌트유 100달러 재돌파 부담

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AI 핵심 요약

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  • 1일 뉴욕증시는 국채금리 반락에 소폭 상승했다.
  • 중동 긴장과 중국 수출 중단으로 유가가 급등했다.
  • 연준 추가 인상 전망은 낮아졌고 2일 고용보고서가 주목됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

센츄어 16% 급등, 에너지 업종 1.9%↑…2일 고용보고서 대기

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 1일(현지시간) 뉴욕증시가 소폭 상승 마감했다. 24년 만의 최고까지 올랐던 국채금리가 오전 늦게 반락하면서 장 초반 낙폭을 되돌렸다. 다만 중동 긴장과 중국의 석유제품 수출 중단으로 국제 유가가 급등해 물가 부담은 오히려 커졌다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 20.51포인트(0.04%) 오른 5만926.56에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 14.91포인트(0.19%) 상승한 7666.45, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 10.53포인트(0.04%) 오른 2만6871.60을 기록했다. 공포지수로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 0.06포인트(0.37%) 오른 16.40이었다.

장 초반 S&P500지수는 2주 만의 최저까지 밀렸다. 경제 지표가 견조한 성장과 지속적인 물가 압력을 가리켰기 때문이다. 미 공급관리자협회(ISM)에 따르면 9월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 54.5로 8월 54.6에서 소폭 내렸으나 투입 물가가 급등했다. 미 노동부가 발표한 주간 신규 실업수당 청구는 19만7000건으로 로이터 전망치 20만 건을 밑돌았다. 이는 7월 이후 최저로, 고용시장이 탄탄하다는 신호였다. 9월 해고 건수도 2022년 이후 9월 기준 가장 적었다.

흐름을 바꾼 것은 채권시장이었다. 10년물 국채금리는 2002년 이후 최고를 찍은 뒤 매수세가 들어오며 하락 반전했다. 필립 제퍼슨 미 연방준비제도(Fed) 부의장이 추가 인상 여부를 판단하는 데 시간이 더 걸릴 수 있다고 밝힌 것이 결정적이었다. 지난달 29일 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 서두를 필요가 없다고 말한 데 이은 발언이다. 쏠렸던 포지션이 풀린 것과 프랑스 재정 우려에 따른 안전자산 선호도 매수세를 거들었다.

시카고상품거래소(CME) 기준 10월 25bp(1bp=0.01%포인트) 이상 인상 확률은 28.2%로 떨어졌다. 일주일 전 68.6%에서 크게 낮아진 수치다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.07.28 mj72284@newspim.com

서투이티의 스콧 웰치 최고투자책임자는 "밸류에이션이 내려오긴 했지만 시장이 여전히 싼 것은 아니어서 주식시장에 비관적이지는 않다"며 "계속 굴러갈 수는 있겠지만 주식과 채권 모두 변동성이 더 커질 것으로 본다"고 말했다. 그는 "모두가 새로운 정상에 적응하는 중"이라며 "지금 시장에서 벌어지는 일에 특별히 무서운 것은 없고, 지난 몇 년간 익숙했던 것과 조금 다를 뿐이라 적응에 시간이 걸릴 것"이라고 덧붙였다.

다만 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 2027년에 들어서면서 경제를 제약하기 위해 추가 인상이 필요할 것으로 본다고 밝혔다. 그는 블룸버그TV에서 "물가를 목표치로 되돌리기 위해 필요한 일을 할 것"이라면서도 "금리를 결국 얼마나 올려야 하는지는 나도 답을 모른다"고 말했다.

금리는 내렸지만 유가가 크게 오르며 주가의 상단을 제한했다. 미국이 중동에 항모 전단과 병력을 추가 배치한다는 보도가 나오고 중국이 석유제품 수출을 중단하면서 공급 부족 우려가 커졌다. 12월물 브렌트유는 4.28달러(4.37%) 오른 배럴당 102.31달러에 마감했다. 서부텍사스산원유(WTI)는 2.45달러(2.71%) 상승한 92.87달러였다.

유가 급등은 물가 우려를 키웠지만, 증시에서는 에너지 업종을 끌어올렸다. S&P500 에너지 업종은 1.92% 오르며 11개 업종 중 가장 좋은 성적을 냈다. S&P500 기술 업종은 0.76% 상승했다.

종목별로는 액센츄어가 강세를 주도했다. 연간 매출 성장 전망이 시장 예상을 웃돌면서 주가가 15.99% 급등해 2월 중순 이후 장중 최고 수준에 닿았다.

마이크론테크놀로지는 예상을 웃도는 매출 전망과 공급 계약에 따른 320억 달러 규모 고객 약정을 공개하며 인공지능(AI) 투자에 대한 신뢰를 더하며 3.3% 올랐다. 

시장의 시선은 2일 나오는 9월 고용 보고서로 향한다. 이코노미스트들은 비농업 부문 고용이 8만8000명 늘고 실업률은 1년래 최저치인 4.1%를 유지할 것으로 보고 있다.

에드워드존스의 브라이언 테리엔은 "고용이 계속 버텨주면 가계 소득과 소비를 떠받쳐 경제 성장을 지속시키는 데 도움이 된다"며 "탄탄한 고용시장은 연준이 물가에 집중할 수 있는 여지도 더 준다"고 말했다.

mj72284@newspim.com

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갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00
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"앤스로픽, 11월 중순 상장 추진" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 이르면 11월 중순 기업공개(IPO)를 추진한다고 블룸버그가 1일(현지시간) 보도했다. 상장이 성사되면 스페이스X가 세운 사상 최대 기록에 맞먹는 규모가 될 전망이다. 다만 AI 안전 논란과 신규 상장 시장의 부진이 변수로 꼽힌다. 블룸버그는 사안에 정통한 관계자를 인용해 앤스로픽이 이르면 11월 9일 주간부터 공모 마케팅에 들어갈 수 있다고 전했다. 이는 11월 26일 추수감사절 전에 상장해 거래를 시작하려는 일정이다. 관계자들은 논의가 진행 중이어서 일정이 바뀔 수 있다면서도, 늦어도 연내에는 상장할 것으로 예상했다. 기업가치는 1조8000억~2조 달러 수준이 적정하다는 것이 투자자들의 시각이라고 블룸버그는 전했다. 실적 내용도 공개됐다. 앤스로픽의 지난해 매출은 약 46억 달러로 전년 3억8600만 달러에서 크게 늘었다. 반면 순손실은 420억 달러에 육박해 전년 83억 달러에서 다섯 배가량 불어났다. 영업손실도 80억 달러를 상회했다. 앤스로픽은 올해 상당 기간 앞서 나갔으나 최근 오픈AI의 추격을 받고 있다. 최근 몇 달간 오픈AI의 매출 증가세가 가팔라졌기 때문이다. AI 안전 문제도 부담이다. 통제를 벗어난 에이전트에 의한 해킹 사고가 잇따르면서 감시의 눈길이 두 회사에 쏠려 있다. 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 개인 웹사이트에 올린 글에서 새 AI 모델의 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지금 상장하는 것은 현명하지 못하다며 IPO 계획을 미뤘다. 앤스로픽 로고 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌] mj72284@newspim.com 2026-10-02 03:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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