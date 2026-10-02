LG전자, 무선청소기 폐배터리 수거 캠페인 진행

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'배터리턴' 캠페인 누적 수거량 156톤…참여 고객 20만명 돌파

11월까지 2차 캠페인…제조사 관계없이 무선청소기 폐배터리 수거

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 무선청소기 폐배터리를 회수해 희유금속을 재활용하는 자원순환 활동을 확대한다. 2022년 캠페인 시작 이후 수거한 폐배터리는 34만개를 넘어섰고, 여기서 회수한 희유금속도 13톤 이상에 달했다.

LG전자는 오는 11월 30일까지 한국환경공단, E-순환거버넌스와 올해 두 번째 무선청소기 폐배터리 수거 캠페인 '배터리턴'을 진행한다고 2일 밝혔다.

LG전자가 10월 1일부터 11월 30일까지 제조사에 관계없이 무선청소기 폐배터리를 반납하면 새 배터리 구매 시 할인 혜택을 제공하는 자원순환 캠페인 '배터리턴'을 진행한다. 고객이 LG전자 서비스센터를 방문해 무선청소기 폐배터리를 반납하고 있다. [사진=LG전자 제공]

고객은 제조사와 관계없이 사용이 끝난 무선청소기 배터리를 전국 LG전자 서비스센터에 반납할 수 있다. 서비스센터 방문이 어려운 경우 LG전자 온라인 브랜드샵을 통한 비대면 참여도 가능하다. 폐배터리를 반납하면 LG 코드제로 A9·A9S·A7 배터리 구매 시 할인 혜택도 제공한다.

수거한 폐배터리는 분해 과정을 거쳐 니켈과 리튬, 코발트, 망간 등 희유금속을 회수한다. 약 450g인 LG 코드제로 A9S 폐배터리 한 개에서는 니켈 약 31.9g, 리튬 약 6.1g, 코발트 약 4.2g 등을 추출할 수 있다. 폐배터리 1500개를 재활용하면 중형 전기차 한 대의 배터리에 필요한 수준의 리튬을 확보할 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

LG전자가 2022년부터 올해 상반기까지 배터리턴 캠페인을 통해 수거한 폐배터리는 누적 34만개, 약 156톤이다. 이를 통해 회수한 희유금속은 13톤을 넘어섰고 누적 참여 고객도 20만명을 돌파했다.

참여 규모도 꾸준히 늘고 있다. 캠페인 첫해 약 1만2000명이었던 참여 고객은 지난해 5만명 이상으로 증가했다. 올해 1차 캠페인에는 약 3만명이 참여해 폐배터리 약 6만4000개, 29톤을 반납했다. 수거량은 전년 동기보다 약 10톤 늘었다.

LG전자는 폐배터리 재활용 과정에서 발생한 수익을 지역사회에도 환원하고 있다. 지난 1일에는 캠페인을 통해 마련한 기금으로 아동복지시설 파인트리홈에 LG 코드제로 AI 오브제컬렉션 A9 무선청소기 15대를 기증했다.

폐전자제품 회수도 글로벌 사업장으로 확대하고 있다. LG전자가 지난해 전 세계 56개국 91개 지역에서 회수한 폐전자제품은 64만톤으로, 2006년 이후 누적 회수량은 565만톤에 달한다. 지난해 국내외 사업장의 폐기물 재활용률은 97.3%로 2030년 목표인 95%를 이미 넘어섰다.

손창우 LG전자 리빙솔루션사업부장은 "고객이 손쉽게 동참할 수 있는 자원순환 활동을 확대하며 지속가능한 미래를 만드는 데 기여할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com