어뮤즈, 업계 첫 '세럼 도우', 출시하자마자 베스트셀러

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 어뮤즈코리아의 비건&웰니스 라이프스타일 브랜드 어뮤즈가 업계 최초로 선보인 '세럼 도우' 제형 쿠션을 출시하자마자 베스트셀러에 올렸다.

베스트셀러에 등극한 '누 세럼 볼륨 글로우업 쿠션'. [사진= 어뮤즈]

신세계인터내셔날이 지난 30일 출시한 '누 세럼 볼륨 글로우업 쿠션'은 출시와 동시에 올리브영 전체 판매 순위 1위를 기록했다. 코스맥스와 오랜 연구 끝에 개발한 세계 최초의 '세럼 도우' 제형으로, 세럼을 머금은 말랑한 밤 제형에 돔 형태의 메쉬 구조를 적용했다. 밤 쿠션의 매끈한 밀도감과 메쉬 쿠션의 가벼운 사용감을 동시에 구현했다는 설명이다.

수분 에센스 성분 79%, 자연 유래 성분 78%를 함유해 메이크업 후에도 촉촉함을 유지한다. 색상은 페어, 포슬린, 바닐라, 내추럴, 미디엄 등 5가지다.

앞서 8월 말 출시한 '듀 세럼 리퀴드 블러쉬'도 출시 첫날 올리브영 판매 1위에 오르며 전 색상이 품절됐다. '오트 모카' 색상은 출시 한 달 만에 올리브영에서만 13차 재입고에 들어갔다.

어뮤즈코리아 관계자는 "신제품 쿠션과 블러쉬를 브랜드의 성장을 이끌 차세대 베스트셀러로 육성할 계획"이라고 말했다.

fineview@newspim.com