李대통령 "자식 같은 마음으로 어르신 살필 것"…노인일자리 118만개·간병비 건보 적용

30회 노인의날 기념식 부부 참석…100세 어르신에 청려장 직접 전달

"내년부터 체감할 만큼 많은 것 바뀔 것"…지역 돌봄망 확충

"노인은 청년 이해하고 청년은 노인 공경하는 성숙한 사회 만들 것"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 2일 노인의날을 맞아 "어르신들이 평생의 경험과 지혜를 존중받고 건강하고 행복한 노후를 누리도록 정부가 자식과 같은 마음으로 더욱 세밀하게 살피겠다"고 약속했다.

이 대통령은 이날 서울에서 열린 30회 노인의 날 기념식 축사에서 이같이 밝혔다. 지난해 기념식에서는 정은경 보건복지부 장관이 축사를 대독했으나, 올해는 이 대통령이 김혜경 여사와 함께 직접 참석했다.

이 대통령은 "기초연금을 저소득층에 더 두텁게 지원하고 노인 일자리도 역대 최대인 118만개로 늘린다"며 "비용 부담 때문에 치료를 주저하는 일이 결코 생기지 않도록 간병비에도 건강보험 적용을 추진하겠다"고 밝혔다.

기념식에는 100세를 맞은 장수 어르신과 노인복지 유공자, 독거·취약계층 어르신 등 400여 명이 참석했다. 청와대와 정부에서는 강훈식 대통령비서실장과 김경자 사회수석비서관, 정 장관 등이, 외부에서는 이중근 대한노인회장과 정대철 대한민국헌정회장, 윤여준 사회복지공동모금회장 등이 자리했다.

이 대통령 부부는 100세 어르신 한 분 한 분에게 청려장과 축하 카드를 직접 전달했다. 청려장은 명아주로 만든 지팡이로, 예로부터 무병장수를 상징해 100세를 맞은 어르신에게 증정해 왔다.

이재명 대통령이 2일 서울에서 열린 30회 노인의날 기념식에서 축사를 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "한강의 기적 일군 주역…위대한 발자취 결코 잊지 않을 것"

이 대통령은 "서른 번째 노인의 날을 맞아 다음 세대와 대한민국의 미래에 헌신한 모든 어르신께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다"며 "어르신 한 분 한 분의 삶의 궤적이 모여 오늘날 대한민국의 역사를 만들어 왔다"고 말했다.

이어 "전란의 잿더미 위에서 피와 땀을 흘리며 한강의 기적을 일궈 낸 주역이 바로 이 자리에 계신 어르신들"이라며 "가난을 대물림하지 않겠다는 일념으로 자식들을 키워 내고, 산업화와 민주화의 최전선에서 역사의 거대한 물줄기를 바꿔 놓은 분들"이라고 했다.

이 대통령은 "어르신들이 흘린 눈물과 땀방울이 있었기에 세계 10위권의 경제 강국, 세계인의 마음을 움직이는 문화 강국 대한민국이 됐다"며 "우리는 결코 그 위대한 발자취를 잊지 않을 것"이라고 강조했다.

◆ "내년부터 체감할 만큼 많은 것 바뀔 것"…지역 돌봄망 확충

이 대통령은 노후 정책의 방향으로 경제적 안정과 돌봄을 제시했다. 행복한 노후의 기본인 경제적 안정을 뒷받침하는 기초연금 지원 강화와 노인 일자리 확대, 간병비 건강보험 적용이 핵심이다.

돌봄 체계 전환도 예고했다. 이 대통령은 "요양원이나 병원에만 의존하는 구조에서 벗어나 어르신들이 사시는 곳에서 돌봄 서비스를 충분하게 받으실 수 있도록 지역 돌봄망도 확실하게 챙기겠다"고 말했다.

그러면서 "내년부터는 많은 것이 바뀌게 될 것"이라며 "체감할 수 있을 만큼 많은 것이 개선될 테니 기대해 달라"고 덧붙였다.

청와대에 따르면 이재명 정부는 지역사회 통합돌봄과 간병비 급여화로 돌봄·간병 부담을 덜고, 국민연금과 기초연금으로 노후 소득 보장을 강화하는 정책을 추진하고 있다. 문화·여가 생활 확대와 치매안심재산 관리 서비스 도입도 함께 추진 중이다.

◆ "우리는 모두 누군가의 부모이자 자식"…세대 화합 강조

이 대통령은 세대 간 화합을 강조했다. 이 대통령은 "우리는 모두 누군가의 부모이고, 또 누군가의 자식"이라며 "세상 누구보다 나를 믿어 주고 어려울 때마다 곁에서 말없이 등을 두드려 주던 부모님이 계셨기에 우리는 아무리 어려워도 매 순간 일어설 수 있었다"고 말했다.

이어 "부모가 자식을 사랑하고 자식이 부모를 공경하듯, 노인 세대는 청년들의 어려움을 이해하고 청년들은 노인을 공경하고 존중하는 성숙한 사회를 반드시 만들어 가야 한다"며 "정부가 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 "모든 어르신이 더 건강하고, 더 편안하고, 더 행복하시기를 바란다"며 축사를 마쳤다.

the13ook@newspim.com