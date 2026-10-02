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[뉴스분석] '좌아하게' 계속되는 李대통령 SNS…여권서도 "국민의 언어로" 우려

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  • 이재명 대통령이 2일 SNS 직접 소통을 대폭 늘렸다
  • 강성 지지층 은어 ‘좌아하다’ 사용에 비판이 나왔다
  • 여권서도 대통령답게 언어와 방식 바꿔야 한다 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지지층 편향 언어·심야 폭풍 게시글 논란…
여권서 "국민 모두가 공감하는 언어로 돌아가야"
"정제되지 않은 감정적 소통 역기능 우려"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이재명 대통령이 소셜네트워크서비스(SNS)를 통한 직접 소통을 대폭 강화하고 있으나, 특정 지지층이 사용하는 은어를 쓰거나 심야 시간대 잦은 게시글을 올리는 행보를 두고 야권은 물론 여권 내부에서도 우려의 목소리가 나오고 있다.

대통령의 직접 소통 자체에는 긍정적인 평가도 있지만 대통령의 지위에 걸맞은 언어와 소통 방식으로 전환할 필요가 있다는 지적이다.

이재명 대통령의 메시지 [사진=이재명 대통령 X]

◆쉴 틈 없는 李대통령의 SNS...강성 지지층 용어 "좌아하다" 직접 사용

2일 정치권에 따르면 이 대통령은 최근 엑스(X·옛 트위터)를 통해 국정 성과를 직접 홍보하고 지지자들의 글을 리트윗하는 등 하루에도 수십 건의 글을 올리고 있다.

특히 이 대통령은 전날(1일) "정부 성과가 200건을 돌파했다"는 지지자의 게시물을 공유하며 "많이들 함께 해주세요. 좌아하게 말입니다"라고 적었다.

'좌아하다'는 사전적으로 '벼슬아치가 관아에 출근해 있다'는 뜻이 있다. 다만 온라인에서는 우아하다의 '우'를 우파의 우(右)'로 치환해 진보 진영을 뜻하는 '좌(左)'로 바꾼 패러디 표현으로도 쓰이며, 주로 이 대통령의 강성 지지층이 모인 인터넷 커뮤니티에서 통용되고 있다.

이 때문에 이 대통령의 '좌아하다'는 표현을 두고 지지층 결집을 노린 행보라는 해석과 함께 전통적 여권 지지층과 야권에서는 편향적 단어 사용이라는 비판이 동시에 제기되고 있다.

박정하 국민의힘 의원은 페이스북에 "자기 지지층만을 위해 우리말마저 비트는 것에 대통령의 품위라곤 찾아볼 수가 없다"며 "왼쪽만 바라보는 '좌통령'"이라고 지적했다.

한동훈 무소속 의원은 "대통령에 대한 국민들의 '좌려(우려)'가 크다"며 좌아하다의 같은 방식으로 꼬집었다.

이재명 대통령이 11일 청와대 본관에서 46차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.09.11 [사진=청와대]

◆여권서도 우려 목소리..."더 많은 국민이 들을 대통령의 언어로 돌아가야"

집권여당인 더불어민주당 내부에서도 이 대통령의 SNS 소통 방식을 둘러싼 우려가 나오고 있다.

익명을 요구한 한 민주당 의원은 뉴스핌과의 통화에서 "대통령께서 직접 메시지를 내고 국민들과 소통하는 장점도 크다"면서도 "'좌아하게'처럼 일부 지지자들만 알 수 있는 단어를 사용하는 것은 논란이 될 수 있다. 횟수나 시간대, 글 내용에 대해서는 개선할 부분이 분명히 있다"고 지적했다.

또 다른 민주당 의원도 "소통의 방식에도 우선순위가 있고 대통령이라는 지위에 맞는 소통 방식이 있는 법"이라며 "대통령으로서 하실 수 있는 언어가 있고 지양해야 할 언어가 있다"고 말했다.

이어 "최근 논란이 된 언어들은 대한민국 대통령의 언어가 아니라 특정 진영의 일부 사람들만 이해할 수 있는 언어"라며 "더 많은 국민이 들을 수 있는 '대통령의 언어'로 다시 돌아가셔야 한다"고 강조했다.

SNS 채널 자체에 대해서도 우려했다. 그는 "X는 전 국민이 사용하는 채널도 아니고 편향되거나 과격한 이용자도 많은 것으로 알려져 있다"며 "보편적 접근이 가능한 매체를 사용해 대통령실의 권위에 맞는 소통 방식으로 바꿨으면 한다"고 당부했다.

이에 이 대통령이 SNS 사용에 대한 기준을 세우고, 메시지를 보다 정제할 필요가 있다는 의견이 제기됐다.

한 여권 관계자는 기자에게 "디지털 미디어 소통을 자제하고 소통의 기준을 만드는 것이 필요한 상황"이라며 "SNS 특성상 공감과 공유를 통해 정보가 확산되다 보니 더 정서적이고 감정적인 소통으로 빠질 수밖에 없다"고 말했다.

이어 "순기능도 있겠지만 역기능으로 분노와 증오 감정이 증폭될 수 있다"며 "대통령이 이성적인 판단을 해야 하는 상황일수록 SNS 소통은 자제해야 한다. 자칫하면 온라인상의 반응과 응원에 휘둘릴 우려가 있다"고 했다.

그러면서 "가급적이면 직접 소통보다는 청와대 소통수석실을 통해 정제된 메시지를 내는 것이 필요하다"고 제언했다.

allpass@newspim.com

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'개문발차' 중수청 첫날 몰린 고발장 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2일 오전 8시50분 서울 중구 르네스퀘어. 중대범죄수사청 개청식을 한 시간여 앞두고 출근한 직원들이 엘리베이터를 타기 위해 1층 건물 외부까지 길게 줄을 섰다. 서로 웃으며 대화를 나누는 직원들의 얼굴에는 새 조직의 첫날을 맞은 상기된 표정이 묻어났다. 중수청 관계자는 "출근하는 직원분들은 이쪽으로 오시면 됩니다"라며 출입구를 안내하고 있었다. 중대범죄수사청 직원들이 2일 오전 서울 중구 르네스퀘어에 마련된 청사로 출근하기 위해 줄을 서있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.10.02 hong90@newspim.com 건물 반대편에서는 개청 첫날부터 고발장을 들고 온 시민단체가 기자회견을 열었다. 줄기세포 치료제 개발기업 네이처셀 주주들로 구성된 비전코리아는 퇴행성 무릎관절염 치료제 '조인트스템'의 품목허가 반려 과정에 문제가 있었다며 오유경 식품의약품안전처장을 직무유기 등 혐의로 고발했다. 강경윤 비전코리아 대표는 식약처가 심사 과정에서 부당한 기준을 적용하고 경쟁기관 관계자를 심의에 참여시켰다고 주장하며 "이번 기회에 중수청이 바로잡아야 한다"고 목소리를 높였다. 오전 9시가 넘어서자 민원실 업무가 시작됐다. 민원실에는 직원 4명이 자리를 잡았고 "오신 순서대로 앉아 달라"며 민원인을 안내했다. 고소·고발 접수를 증명하는 접수증 양식이 마련되지 않아, '접수'라고 적힌 보라색 도장을 찍어주는 등 준비가 미흡한 모습도 연출됐다. 오전 9시22분께 김민재 행정안전부 차관이 민원실을 찾았을 당시 직원은 이미 7건의 사건이 접수됐다고 설명했다. 중수청 민원실에 접수된 첫 고소장은 서울의 한 경찰관을 법왜곡죄 등 혐의로 수사해 달라는 개인의 고소였다. 대한민국 주주운동본부는 삼성전자와 SK하이닉스 경영진 및 노조 집행부가 부당한 성과급 지급으로 주주에게 손해를 끼쳤다며 특정경제범죄가중처벌법상 배임 등 혐의로 고발했다. 강경윤 비전코리아 대표(오른쪽)와 윤용진 변호사가 2일 오전 중대범죄수사청 본청과 서울청이 마련된 서울 중구 르네스퀘어 앞에서 기자회견을 하고 있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.10.02 hong90@newspim.com 주주운동본부는 북한군의 군사분계선(MDL) 이남 지뢰 매설 정황을 알고도 저지하지 않았다며 이재명 대통령과 안규백 전 국방부 장관을 외환(일반이적) 혐의로 고발했다. 수사부서도 첫발을 떼는 모습이었다. 청사 2층에 마련된 마약수사1·2·3과에는 각각 10명 안팎의 직원들이 자리를 잡았다. 책상에는 PC와 모니터가 설치돼 있었고 회의용 탁자와 의자, 파쇄기 등 기본적인 집기도 갖춰져 있었다. 다만 한 수사관은 "직원들의 부서 배치는 완료됐는데 아직 업무분장은 안 됐다. 명함도 나오지 않았다"고 말했다. 오전 9시38분께 개청식장이 차기 시작했다. 중수청 직원 200여 명이 행사장에 모였고 앞쪽에는 주요 내빈과 외빈, 간부급 수사관들을 위한 좌석이 마련됐다. 행사 시작을 기다리는 직원들 사이에서는 새 조직 출범에 대한 기대감도 엿보였다. 청장 직무대행을 맡고 있는 전종민 중수청 차장은 오전 10시 시작된 개청식에서 새 기관의 첫 원칙으로 '절제'를 제시했다. 전 차장은 "중수청은 '절제'를 최우선 원칙으로 삼겠다"며 "지난날의 과오를 거울삼아 같은 잘못을 이름만 바꿔 되풀이하지 않겠다"고 말했다. 이어 "중대범죄 앞에서는 단호하되 국민의 자유와 권리 앞에서는 한없이 신중한 수사기관이 되겠다"고 강조했다. 중대범죄수사청 직원들이 2일 오전 서울 중구 르네스퀘어에 마련된 중수청 민원실에서 민원인들을 응대하고 있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.10.02 hong90@newspim.com 전 차장은 향후 중수청 운영 원칙으로 ▲범죄 피해자와 사회적 약자 우선 ▲정치적 중립과 수사 독립 ▲법과 원칙에 따른 공정한 직무 수행 ▲전문 수사역량 강화 ▲인권과 적법절차 보장 등 다섯 가지를 제시했다. 윤호중 행안부 장관과 서영교 국회 법제사법위원장은 중수청 출범이 정부·여당이 추진해 온 수사·기소 분리와 검찰개혁의 제도적 결실이라는 점을 강조했다. 윤 장관은 "정부는 '수사와 기소의 분리를 통한 검찰개혁 완성'을 국정과제로 채택했다"며 중수청 출범을 78년간 이어진 형사사법체계 대전환의 출발점으로 평가했다. 그러면서 "중수청의 출범은 개혁의 끝이 아니다"라며 "수사와 기소가 분리되더라도 국민을 위한 책임까지 나눠서는 안 된다"고 경찰·공소청 등 다른 형사사법기관과의 공조를 주문했다. 서 위원장도 검찰의 수사·기소권 분리가 국민의 개혁 요구에 따른 것이라는 점을 부각했다. 그는 "일 잘해 온 수많은 검사들이 있었지만 정점에 있던 잘못된 검사들이 표적 수사, 조작 수사·기소 등으로 국민의 신뢰를 잃었다"고 주장하면서 "검사가 하던 중대범죄 수사를 여러분이 담당하게 된다"고 말했다. 이어 중수청 직원들에게 "범죄자는 끝까지 쫓아가 처벌하고 피해자 보호는 두텁게 해 달라"고 당부했다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 2일 오전 서울 중구 중대범죄수사청에서 열린 개청식에서 참석자들이 현판 제막식을 하고 있다. 2026.10.02 mironj19@newspim.com 사법부를 대표해 참석한 노경필 법원행정처장은 수사 역량과 기본권 보장의 조화를 강조했다. 노 처장은 "오늘은 중대범죄에 대응하는 국가 역량을 새로 다지는 날"이라며 "실체적 진실 규명과 기본권 보장의 조화를 이루기 위한 역사적 첫걸음"이라고 말했다. 이어 "인권을 존중하는 일은 수사를 제약하는 요소가 아니라 여러분의 땀과 노력이 결실로 이어지는 든든한 토대"라고 강조했다. 오전 10시38분께 윤 장관과 전 차장 등 참석자들이 청사 현판을 제막하면서 공식 행사는 마무리됐다. 직원들은 별도의 후속 행사 없이 각 부서로 돌아가 첫 회의를 시작했다. 아직 업무분장도 끝나지 않은 사무실과 개청 전부터 사건이 들어오기 시작한 민원실의 풍경 속에서, 검찰청의 중대범죄 직접수사 기능을 넘겨받은 중수청의 첫날이 그렇게 시작됐다. hong90@newspim.com 2026-10-02 13:23
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갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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