시몬스, 도곡점·광주신창점 리뉴얼 오픈…친환경 '레트로핏' 적용

폐기물 줄이는 친환경 매장 리뉴얼

'뷰티레스트 블랙' 등 매트리스 제품군 진열

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 수면 전문 브랜드 시몬스는 도곡점과 광주신창점을 잇따라 새 단장해 오픈했다고 2일 밝혔다.

이번 매장 새 단장의 핵심 콘셉트는 '레트로핏(Retrofit)'이다. 레트로핏은 기존 공간의 골격과 장점을 최대한 유지하면서 마감재 및 집기 등 주요 요소에 변화를 줘 환경을 개선하는 방식이다. 전면적인 리뉴얼 대신 기존 시설을 활용하기 때문에 공사 과정에서 발생하는 폐자재와 폐기물을 최소화할 수 있어 ESG(환경·사회·지배구조) 관점의 지속가능한 매장 개선 방식으로 평가받는다.

시몬스 도곡점 전경 [사진=시몬스]

시몬스는 이번 리뉴얼을 통해 기존 매장 공간의 장점은 살리면서 벽과 천장, 바닥 마감재를 정비하고 조명을 교체하는 보완 작업을 진행했다. 이를 통해 쾌적한 제품 체험 환경을 조성하는 한편 브랜드 특유의 세련된 매장 분위기를 구현했다.

매장 내부에는 시몬스의 최상위 매트리스 라인인 '뷰티레스트 블랙'을 비롯해 대표 매트리스 컬렉션인 '뷰티레스트', 베딩, 퍼니처 등 다양한 제품군을 폭넓게 진열해 방문 고객에게 한층 강화된 브랜드 경험을 선사한다.



시몬스 관계자는 "변화하는 유통 환경에 유연하게 대응하면서 기존 공간의 장점과 가치를 지속적으로 이어가겠다"며 "앞으로도 시몬스는 전국 어느 스토어에서나 일원화된 양질의 서비스와 최상의 브랜드 경험을 선사할 것이다"고 전했다.

한편, 시몬스는 라돈·토론 안전제품 인증, 기후에너지환경부 환경표지인증, 난연 매트리스 생산, UL 그린가드 골드 인증, 더마테스트 엑설런트 인증 등 '국민 매트리스 5대 안전 키워드'를 실천하며 소비자 안전을 챙기고 있다.

도곡점, 광주신창점의 매장 정보 및 제품에 대한 자세한 내용은 홈페이지를 통해 확인이 가능하다.

stpoemseok@newspim.com