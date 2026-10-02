허일섭 GC 회장 "AI·데이터로 일하는 방식 혁신해야"

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GC녹십자 창립 59주년 기념식…16개 계열사 참여

알리글로 美 성장 성과 평가…계열사 역량 결집 당부

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 허일섭 GC(녹십자홀딩스) 회장이 GC녹십자 창립 59주년을 맞아 인공지능(AI)과 데이터를 활용한 업무혁신을 주문했다. 내년 창립 60주년을 앞두고 계열사별 기술과 경험을 연결해 기업 경쟁력을 높여야 한다고 강조했다.

GC녹십자는 오는 5일 창립 59주년을 앞두고 경기 용인 본사에서 창립기념식을 열었다고 2일 밝혔다.

허일섭 GC(녹십자홀딩스) 회장이 2일 경기도 용인 목암타운에서 열린 창립 59주년 기념식에서 창립기념사를 하고 있다. [사진=GC녹십자 제공]

허 회장은 기념사에서 "올해 우리는 핵심 사업의 경쟁력을 입증하고 미래 성장축을 확보하며 큰 도약을 위한 기반을 다졌다"고 말했다. 알리글로의 미국 시장 성장과 글로벌 사업 확장 등을 계열사들의 주요 성과로 꼽았다.

향후 경쟁력 강화의 핵심으로는 AI와 데이터 활용을 제시했다. 허 회장은 "AI와 데이터 활용 역량이 기업 경쟁력의 새로운 기준이 되고 있는 만큼, 모든 임직원이 이를 적극 활용해 생산성과 효율성을 높이고 일하는 방식을 혁신해야 한다"고 강조했다.

계열사 간 협업도 당부했다. 내년 창립 60주년을 앞두고 각사가 축적한 기술과 경험, 성과와 강점을 유기적으로 연결해 더 큰 가치를 만들어 나가자는 취지다.

이날 행사에서는 회사 발전에 기여한 임직원과 조직에 포상을 수여했다. '녹십자대장'은 남효정 GC녹십자 디스커버리2(Discovery2)팀장이 받았다. '녹십자장'은 배백식 GC녹십자 전략·사업개발실장과 김영석 GC녹십자EM 기술영업1팀장 등 4명에게 돌아갔다.

GC 준법지원실 경영진단팀 등 23개 팀은 단체 표창을 받았다. 오창택 GC녹십자웰빙 MA/TR팀장 등 66명은 우수 표창을, 김석훈 이니바이오 대표를 비롯한 332명은 근속 표창을 각각 수상했다.

이번 기념식에는 GC녹십자를 포함한 16개 계열사가 참여했다. 오창·화순·음성공장 등 전국 사업장 임직원들은 온라인으로 함께했다.

nrd@newspim.com