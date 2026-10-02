SBI저축은행, '코리아블록체인위크2026' 사이드 이벤트 참가

AI 핵심 요약beta
- SBI저축은행이 2일 KBW2026 사이드 이벤트에 참여했다
- 홍보 부스에서 사이다뱅크를 소개하고 패널 토론에 나섰다
- 블록체인 기반 금융 변화와 서비스 접목을 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = SBI저축은행은 코리아블록체인위크(KBW) 2026 공식 사이드 이벤트인 'Bridging Finance Onchain'에 참여했다고 2일 밝혔다.
KBW는 글로벌 디지털자산 기업과 금융기관이 참여해 Web3 산업 동향과 사업 전략을 공유하는 블록체인 행사다. 이번 사이드 이벤트에는 국내외 금융기관과 규제기관, Web3 기업 관계자 약 400명이 참석했다.
행사는 교보생명과 일본 SBI홀딩스, 서클(Circle), 비댁스(BDACS)가 공동 개최했다.
SBI저축은행은 행사장에서 홍보 부스를 운영하고 디지털뱅킹 앱 '사이다뱅크'를 소개했다. 패널 토론에도 참여해 국내외 금융기관 관계자들과 블록체인 기술이 금융산업과 금융서비스에 미칠 변화 등에 대해 의견을 나눴다.
SBI저축은행 관계자는 "KBW2026 사이드 이벤트를 통해 SBI저축은행과 사이다뱅크를 알리고 블록체인 기반 금융의 변화를 논의할 수 있었다"며 "앞으로도 디지털자산과 신기술의 금융서비스 접목 가능성을 검토해 안전하고 편리한 금융서비스를 제공하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com