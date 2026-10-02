유니클로, 현대百 목동점 확장 리뉴얼…롯데몰 의왕점도 오픈

AI 핵심 요약beta
- 유니클로가 2일 롯데몰 의왕점 신규 매장과 목동점 리뉴얼점을 열었다.
- 목동점은 17년 만에 1.9배 커졌고 당일픽업과 셀프계산대를 도입했다.
- 유니클로는 5일까지 두 매장에서 특가전과 사은품 행사를 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 유니클로가 2일 '유니클로 롯데몰 의왕점'을 신규 오픈하고 '유니클로 현대백화점 목동점'을 리뉴얼 오픈했다. 두 매장은 유니클로의 2026년 하반기 첫 오픈 매장이다.
목동점은 2009년 첫 오픈 이후 17년 만에 대대적인 리뉴얼을 거쳐 확장 오픈했다. 매장 면적은 기존 대비 약 1.9배인 1219.8㎡로 넓어졌으며, 현대백화점 목동점에 입점한 패션 브랜드 매장 가운데 가장 큰 규모다. 피팅룸은 7개에서 22개로, 계산대는 4대에서 14대로 늘렸다. 온라인 주문 상품을 당일 매장에서 받는 'ORDER & PICK(당일픽업)' 서비스와 셀프 계산대도 새로 도입했고, 스타일링 존과 비주얼 콘텐츠를 강화했다.
롯데몰 의왕점은 롯데프리미엄아울렛 의왕점 1층에 들어섰다. 의왕시와 안양시, 군포시, 과천시 등 경기 남부 생활권 고객을 겨냥했다. 가족 단위 방문객이 많은 아울렛 상권 특성을 반영해 여성·남성·키즈·베이비 등 전 라인업을 선보인다.
유니클로는 오픈을 기념해 5일까지 두 매장에서 단독 프로모션을 진행한다. 가을 신상품을 포함한 일부 제품을 특별 가격에 판매하고, 10만원 이상 구매 고객에게 '유니클로 워시백'을 일별 선착순으로 증정한다.
fineview@newspim.com