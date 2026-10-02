CJ제일제당, 10번째 팝업 '빌롱' 선봬

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당이 2일 퀴진케이 열 번째 팝업 빌롱을 연다고 밝혔다.
- 퀴진케이 알럼나이 신용우 셰프가 7일부터 6개월간 한식 다이닝을 선보인다.
- 빌롱은 제철 식재료 10코스와 티 페어링을 내세운 티룸형 한식 다이닝이다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ제일제당이 차세대 한식 셰프 발굴·육성 플랫폼 '퀴진케이'의 열 번째 팝업 레스토랑 '빌롱(Belong)'을 연다고 2일 밝혔다. 퀴진케이 알럼나이 1기인 신용우 셰프가 오는 7일부터 약 6개월간 계절 한식 다이닝을 선보인다.
신 셰프는 2023년 퀴진케이와 인연을 맺고 세 번째 팝업 레스토랑 '빌롱'을 운영했다. 이후 덴마크 미쉐린 3스타 '요드니에', 영국 미쉐린 3스타 '렁클룸' 등에서 경력을 쌓았다. 이번에 자신만의 한식 다이닝 철학을 보여주기 위해 열 번째 팝업으로 복귀했다.
이번 '빌롱'은 '제자리를 찾아가는 여정'이라는 의미를 담은 티룸형 한식 다이닝이다. 전갱이, 버섯, 아귀, 오리 등 제철 식재료 중심의 10코스 요리로 구성되며, 계절 변화에 맞춰 식재료와 메뉴를 바꿔 선보인다. 한남동 차 전문점 '산수화 티하우스'와 손잡고 국내 다이닝에서 흔치 않은 티 페어링도 마련했다.
팝업은 서울 강남구 '퀴진케이 프로젝트'에서 화요일부터 토요일까지 운영되며, '캐치테이블' 앱과 '네이버 예약'으로 사전 예약할 수 있다.
CJ제일제당 관계자는 "퀴진케이는 잠재력 있는 한식 셰프를 발굴하는 데 그치지 않고, 이들이 다양한 경험을 통해 성장할 수 있도록 육성하는 선순환 구조를 만들어가고 있다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com