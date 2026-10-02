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금융당국, 신한·국민 잇단 해킹에 긴급회의…"외부노출 전산시스템 전면 점검"

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AI 핵심 요약

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  • 금융당국이 2일 신한·국민은행 유출사고에 긴급회의를 열었다.
  • 외부노출 IT자산과 인증 절차를 전면 점검하라고 주문했다.
  • 위협정보를 금융권에 신속 공유해 추가 확산을 막기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신한·국민 정보유출 여파…인증 누락 경로 점검·불필요한 정보노출 최소화
공격 IP 신속 공유·공동대응…소비자 피해보상 관리 감독

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융당국이 신한은행에 이어 KB국민은행에서도 사이버 공격으로 인한 추가 피해가 발생하자 긴급 상황대응 회의를 열고 금융권 전반의 보안점검 및 대응태세 강화에 나섰다.

2일 금융위원회는 정부서울청사에서 신진창 사무처장 주재로 금융감독원, 금융보안원, 주요 시중은행(6개사), 카드사(3개사) 및 은행연합회, 여신금융협회 등이 참석한 가운데 회의를 열었다. 금감원에서는 수석부원장과 디지털·IT부원장보, 금보원에서는 사이버대응본부장 등이 참석했다.

[사진=금융위원회]

◆ '신한 2만5000명·국민 119명' 유출 여파…유사 사고 확산 방지

이번 회의는 최근 금융회사들의 정보유출 사건과 공격 유형·수법 등을 공유하고 국내 금융권의 보안 현황과 대응 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 지난달 30일 발생한 신한은행의 개인정보 유출 사고에 이어 KB국민은행에서도 피해가 확인되면서 다른 금융회사로 유사 사고가 번질 수 있다는 우려가 커진 데 따른 조치다.

각 은행에 따르면 신한은행에서는 모바일 홈페이지의 대출모집인용 조회 서비스에 무단 접근한 공격자가 여기서 확보한 고객번호로 개인고객용 서비스까지 접근해 현재까지 약 2만5000명의 개인정보가 유출된 것으로 파악됐다. KB국민은행에서도 직원용 모바일 업무지원시스템을 통해 119명의 개인정보가 유출됐다. 두 은행은 피해 발생 시 전액 보상하겠다는 방침을 밝혔다.

금융위와 금감원, 금보원은 침해사고 신고 접수 즉시 현장조사에 착수해 대응하고 있다. 추가 피해를 막기 위해 공격자 IP와 공격 유형 등 위협정보를 한국인터넷진흥원(KISA) 등 관계기관에 신속히 공유하고 있다. 아울러 침해사고가 발생한 금융회사가 소비자 보호와 피해보상을 차질 없이 이행하도록 면밀히 관리·감독할 방침이다.

[사진= 뉴스핌DB]

◆ "대고객 서비스 아니어도 점검"…외부노출 IT자산 전수 파악

신진창 사무처장은 침해사고 예방과 소비자 피해 최소화를 위해 외부에 노출된 전산시스템 전반의 보안 취약점과 접근통제 현황을 철저히 점검하라고 주문했다. 대고객 서비스 여부나 서비스 종류에 상관없이 외부에서 접근할 수 있는 IT 자산과 서비스를 빠짐없이 파악해 보안 사각지대를 없애야 한다는 취지다. 이번 공격이 대출모집인용 서비스, 직원용 업무시스템 등 고객용이 아닌 시스템에서 시작된 점을 겨냥한 주문으로 풀이된다.

또한 불필요하게 외부에 노출되는 정보를 최소화하고, 인증 없이 내부정보에 접근할 수 있는 경로가 있는지 철저히 점검하라고 강조했다. 개인정보 등 내부정보를 조회하는 과정에서 인증 절차가 누락되거나 미흡하게 적용되는 일이 없도록 하라는 지시다.

아울러 개별 금융회사에 대한 침해시도가 다른 금융회사에서도 유사하게 발생할 수 있는 만큼, 공격 IP 주소와 수법 등 위협정보를 관계기관과 금융회사 간 신속히 공유해 금융권이 긴밀히 협력해 공동 대응해 줄 것을 당부했다. 금융당국은 보안 취약점 체크리스트를 제공해 금융회사가 자체 점검을 실시하도록 하고 점검 결과를 조속히 제출받을 예정이다.

신진창 사무처장은 "정보유출 등 사고가 발생하지 않도록 철저한 대비태세를 갖추는 것이 무엇보다 중요하다"며 "불가피하게 사고가 발생한 이후에는 신속한 대응을 통해 소비자 피해가 최소화될 수 있도록 만반의 준비를 갖춰야 한다"고 강조했다.

이어 "금융권에 대한 침해시도를 면밀히 모니터링하고 위협정보를 신속히 공유하는 등 긴밀히 협력해 나가는 한편, 침해사고의 원인과 공격 수법을 철저히 분석해 필요한 제도개선 방안을 신속히 마련해 나가겠다"고 덧붙였다.

5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) CI. [뉴스핌DB]

ssup825@newspim.com

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최태원, SK지분 9440억 매각…"개인자금 조달" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송에 필요한 개인 자금을 마련하기 위해 약 9440억원 규모의 SK㈜ 지분을 매각한다. 매각 금액은 지난 7월 파기환송심 재판부가 최 회장에게 노 관장에게 지급하라고 판결한 재산분할금 9440억원과 같은 규모다. 다만 최 회장은 해당 판결에 재상고해 현재 대법원 판단을 기다리고 있다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최 회장은 보유 중인 SK㈜ 보통주 165만3924주를 총 9439억9994만원에 처분하는 거래계획을 공시했다. 거래가 완료되면 최 회장의 보유 주식은 1297만5472주에서 1132만1548주로 줄고 지분율은 17.76%에서 15.49%로 낮아진다. SK㈜는 이번 지분 변동에 대해 "최대주주가 재산분할 소송 관련 개인 자금 수요에 대응하기 위한 것"이라고 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장 [사진=뉴스핌DB] 최 회장의 매각 규모인 9440억원은 서울고법이 지난 7월 재산분할 파기환송심에서 최 회장이 노 관장에게 지급하라고 판결한 금액과 일치한다. 최 회장은 이후 재상고하면서 9440억원 가운데 7000억원은 다투지 않고 나머지 2440억원에 대해서만 대법원의 판단을 받기로 한 상태다. 지분 매각은 두 갈래로 진행된다. 97만2493주는 주당 55만9387원, 총 5440억원에 전략적 투자자에게 시간외대량매매 방식으로 매각한다. 나머지 68만1431주는 주당 58만7000원, 총 4000억원 규모로 증권사 대상 주가수익스왑(PRS) 거래를 병행한다. 실제 거래는 오는 11월 2일 이뤄질 예정이다. PRS 계약 기간은 3년이다. 기준가격은 주당 58만7000원으로, 향후 거래 상대방이 해당 주식을 처분했을 때 실제 매각 금액과 기준가격의 차이를 서로 정산하는 구조다. 이에 따라 최 회장은 주식을 처분한 이후에도 일정 기간 SK㈜ 주가 변동에 따른 손익을 공유하게 된다. SK는 대규모 주식을 정규장에서 일시에 처분하지 않고 전략적 투자자와 증권사를 대상으로 거래해 시장 영향을 최소화했다고 설명했다. 또 거래 후에도 최 회장이 최대주주 지위를 유지한다고 강조했다. 특수관계인을 포함한 지분율은 거래 전 25.2%에서 22.9%로 낮아진다. 의결권 있는 주식 기준으로는 최 회장 지분율이 23.9%에서 20.8%, 특수관계인 포함 지분율은 33.5%에서 30.5%로 줄어든다. syu@newspim.com 2026-10-02 16:32
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남자양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金과녁 명중 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 최강 한국 남자 양궁이 여자 단체전의 아쉬움을 씻어내며 한국 양궁의 자존심을 굳건히 지켰다. 김우진(청주시청), 이우석(코오롱), 김제덕(예천군청)이 찰떡 호흡을 과시하며 아시안게임 2연패를 달성했다. 2024 파리 올림픽 단체전 정상에 함께 섰던 세 선수는 다시 한번 아시안게임 무대에서 금빛 과녁을 명중시키며 세계 최강의 저력을 유감없이 증명했다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 김우진, 이우석, 김제덕으로 이뤄진 한국 남자 리커브 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전 결승에서 인도를 세트 스코어 5-1(56-56 57-50 56-54)로 제압하고 금메달을 목에 걸었다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 승리를 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 이번 금메달은 앞서 펼쳐졌던 여자 단체전의 충격을 딛고 일어선 결과라 더욱 값졌다. 한국 여자 양궁은 이번 대회 결승에서 인도에 발목을 잡히며 무려 28년 동안 이어져 온 8연패 행진이 중단되는 아픔을 겪었다. 김제덕 역시 앞서 강채영과 나선 혼성 단체전 준결승에서 중국에 패한 뒤 동메달에 머물며 아쉬움을 삼켰다. 그러나 남자 대표팀이 든든하게 중심을 잡으며 분위기를 반전시켰다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김우진이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 토너먼트 과정은 완벽했다. 16강에서 타지키스탄을 6-0으로 완파한 한국은 8강에서 몽골을 5-3으로 꺾었다. 준결승에서는 대만을 상대로 세트 스코어 6-0 완승을 거두며 결승에 올랐다. 결승전 상대는 이날 여자 단체전에서 한국을 꺾었던 인도였다. 1세트에서 한국은 27대 29로 리드를 내줬으나 뒷심을 발휘해 56-56 동점을 만들며 세트 포인트 1점씩을 나눠 가졌다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀 선수들이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전을 마치고 태극기를 들어보이고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 균형은 2세트에서 곧바로 무너졌다. 한국은 첫 세 발을 모두 10점에 꽂아 넣으며 30점 만점을 기록했다. 인도가 흔들리는 사이 한국은 57점을 기록해 세트 스코어 3-1로 앞서갔다. 3세트에서도 빈틈은 없었다. 한국은 인도가 54점에 그친 사이 56점을 합작하며 승부에 마침표를 찍었다. 이번 우승으로 김우진은 통산 네 번째 아시안게임 금메달을 수확했고 이우석은 통산 세 번째, 김제덕은 두 대회 연속 금메달의 영예를 안았다. 단체전 정상 탈환에 성공한 한국 양궁 대표팀은 3일 열리는 개인전에서 추가 금메달 사냥에 나선다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 15:50

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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