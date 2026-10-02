선관위 특검, 포렌식 수사관 중앙선관위에 상주…"통계 조작 등 직접 검증"

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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등 각종 선거관리위원회의 의혹을 수사하는 이태한 특별검사팀이 전문 포렌식 수사관을 중앙선관위 내부에 상주시켜 선거관리시스템에 대한 검증을 진행하고 있다.

선관위 특검은 2일 언론 공지를 통해 지난달 22일부터 중앙선관위 내부에 특검 소속 전문 포렌식 수사관을 상주시켜 선거통계 조작 의혹과 선거관리시스템 관리·보안 및 운영 실태를 직접 살펴보고 있다고 밝혔다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등 각종 선거관리위원회의 의혹을 수사하는 이태한특별검사팀이 전문 포렌식 수사관을 중앙선관위 내부에 상주시켜 선거관리시스템에 대한 검증을 진행하고 있다. 사진은 이태한 특검이 지난달 7일 오전 서울 서초구에 마련된 특검 사무실에서 특검보를 소개하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

특검은 관련 자료가 실제 존재하는지와 조작·은닉·폐기 여부 등을 검증하고 있으며, 중앙선관위로부터 필요한 자료도 제출받고 있다. 검증 작업은 특검법과 형사소송법에 근거해 진행되고 있으며 향후 수주 이상이 소요될 것으로 예상된다.

앞서 특검은 지난달 17일 중앙선관위 등 각급 선관위 10곳을 압수수색했다. 현재 압수물에 대한 1차 분석을 마치고 이를 토대로 관련자 조사를 진행하고 있다.

특검은 국내 포렌식 전문가로 구성된 전문수사자문위원들의 자문도 받아 이번 검증의 객관성과 신뢰성을 높인다는 방침이다. 향후 포렌식 진행 상황에 따라 공개 가능한 범위에서 관련 내용도 설명할 예정이다.

특검 측은 "외부로부터 일체의 간섭을 받지 않고 독립적으로 수사에 임하고 있다"며 "각종 의혹에 대한 사실 규명을 위해 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.

hong90@newspim.com