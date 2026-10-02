교보생명, SBI홀딩스·서클 등과 디지털자산 협력 확대

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스테이블코인·RWA 금융서비스 적용 방안 논의

결제·정산 기술 시연…기술검증·신사업 협력 구체화

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명이 일본 SBI홀딩스, 서클(Circle), 비댁스(BDACS) 등과 스테이블코인과 실물연계자산(RWA)을 금융서비스에 적용하기 위한 기술검증과 신사업 협력에 나선다.

교보생명은 지난 1일 서울 포시즌스호텔에서 SBI홀딩스, 서클, 비댁스와 'Bridging Finance Onchain'을 열고 디지털 금융 사업 방향과 향후 협력 방안을 논의했다고 2일 밝혔다.

교보생명은 스테이블코인과 자산 토큰화 확산에 따라 금융자산의 거래와 자금 이동, 결제·정산 방식이 변화하고 있다고 보고 관련 기술검증(PoC)을 추진하고 있다. 생명보험사의 자산운용과 보험업무에 블록체인 기술을 적용하기 위한 투자·운용 체계 구축도 검토하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 지난 1일 서울 포시즌스호텔에서 열린 'Bridging Finance Onchain(브리징 파이낸스 온체인)' 행사에서 박진호 교보생명 부사장(오른쪽부터 첫 번째)을 비롯해 타쿠야 스기야마 일본 SBI홀딩스 제너럴 매니저(두 번째), 류홍열 비댁스 대표(세 번째), 데이비드 앨런 카츠 서클 부사장(네 번째)이 기념촬영을 하고 있다. [사진=교보생명] 2026.10.02 yunyun@newspim.com

박진호 교보생명 부사장은 "생명보험사는 수십 년에 걸쳐 고객과의 약속을 지켜야 하는 만큼 온체인 금융 역시 장기적인 신뢰와 지속가능성을 갖추는 것이 중요하다"며 "이번 행사가 기술 논의를 넘어 실제 사업으로 이어지는 파트너십의 출발점이 되길 기대한다"고 말했다.

교보증권은 스테이블코인이 자금 이동을 담당하는 결제 인프라라면 증권사는 그 위에서 자산의 인수·중개·유통 기능을 수행하는 자본시장 인프라 역할을 할 수 있다고 설명했다.

SBI홀딩스 측에서는 스타테일 그룹이 금융 특화 블록체인 'Strium'과 SBI신생신탁은행이 발행한 엔화 기반 스테이블코인 'JPYSC'를 소개했다. 서클은 개방형 블록체인 'Arc'와 기관의 스테이블코인 외환거래 및 결제·정산을 지원하는 'Circle StableFX'를 소개했다.

국내 디지털자산 수탁 전문기업 비댁스는 원화 스테이블코인 'KRW1'과 달러 스테이블코인 'USDC'를 활용한 교환·결제 과정을 시연했다.

참석자들은 블록체인 기반 금융이 실제 금융서비스로 확산되기 위해 규제 기준과 금융기관 수준의 내부통제, 소비자·투자자 보호체계, 안정적인 결제·정산 인프라가 필요하다는 데 의견을 모았다. 토큰화 자산의 유동성 확보와 금융기관·기술기업 간 협력 필요성도 논의했다.

행사에서는 교보생명 앱을 통해 디지털월렛을 개설하고 이벤트 NFT를 발급받는 체험 프로그램도 진행됐다.

교보생명은 이번 행사를 계기로 국내외 금융·디지털자산 기업들과 스테이블코인, RWA, 블록체인 기반 금융 분야의 기술검증과 신사업 협력을 구체화할 계획이다.

yunyun@newspim.com