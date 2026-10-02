NH선물, 농촌 일손 돕기 봉사활동 실시

AI 핵심 요약beta
- NH선물은 2일 양주 농가서 일손 돕기 봉사했다
- 농심천심 운동 일환으로 고구마 수확에 참여했다
- 임직원은 농가 지원과 상생활동 확대를 약속했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH선물은 2일 경기도 양주시 소재 농가에서 농촌 일손 돕기 봉사활동을 실시했다고 밝혔다.
NH선물에 따르면 이번 봉사활동은 '농심천심(農心天心) 운동'의 일환으로 마련됐으며, 대표이사를 비롯한 임직원은 일손 부족으로 어려움을 겪고 있는 농가를 찾아 고구마 수확 작업에 참여했다.
강필규 NH선물 대표이사는 "수확철 일손이 필요한 농가에 임직원들이 직접 힘을 보탤 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 농촌 현장의 목소리에 귀 기울이고, 농업인에게 실질적인 도움이 될 수 있는 상생 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
NH선물은 영농철과 수확철 등 농촌에 일손이 필요한 시기에 맞춰 농촌 일손 돕기를 비롯한 다양한 사회공헌활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 앞으로도 나눔 활동을 지속적으로 전개해 나갈 예정이라고 전했다.
rkgml925@newspim.com