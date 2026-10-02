SK렌터카, 청년 인재 육성 강화…3개월 실무형 인턴십 운영

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = SK렌터카가 청년 인재를 대상으로 실무형 인턴십을 운영하고 신규 입사자 온보딩 프로그램을 강화하며 인재 육성에 나선다.

SK렌터카 하계 인턴십 참가자들이 수료식 단체 사진을 촬영하고 있다. [사진=SK렌터카]

SK렌터카는 청년 인재 9명을 대상으로 3개월간 하계 인턴십을 진행했다고 2일 밝혔다. 참가자들은 각 현업 부서에 배치돼 실제 업무를 수행하고 모빌리티 산업 전반을 경험했다.

인턴들은 천안 오토옥션을 방문해 차량 진단과 상품화 과정을 살펴보고 실시간 중고차 경매를 참관했다. 렌터카 차량 구매부터 운영·관리, 중고차 유통까지 이어지는 사업 구조를 현장에서 경험하도록 프로그램을 구성했다.

신규 입사자의 조직 적응을 돕는 온보딩 체계도 강화하고 있다. 최근 신입 구성원 3명이 합류한 직판팀은 매일 실전 과제를 부여하고 3일~1주일 단위로 팀장과 일대일 면담을 진행해 영업 과정과 성과를 점검하고 있다.

SK렌터카는 주주사 변경 이후 사업 시스템과 함께 인재 및 조직문화에 대한 투자를 이어가며 사업 경쟁력을 높인다는 계획이다.

chanw@newspim.com