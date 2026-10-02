한국투자증권, 용인 선한사마리아원에 '꿈 도서관' 개관

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 1일 용인 선한사마리아원에 꿈 도서관 9호를 개관했다.
- 아동복지시설 도서관을 리모델링하고 교육용 노트북도 기증했다.
- 임직원 봉사단은 어린이들과 체험활동을 함께하며 소통했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 전날 경기도 용인시 아동복지시설 선한사마리아원에서 '꿈 도서관 9호' 개관식을 개최했다고 2일 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 꿈 도서관은 아동복지시설의 노후화된 도서관을 리모델링해 어린이들에게 쾌적한 학습 환경을 제공하는 사회공헌 사업이다.
한국투자증권은 이번 사업을 통해 도서관 리모델링 전반을 지원하고, 교육용 노트북을 기증하는 등 단순한 독서 공간을 넘어 디지털 교육까지 병행할 수 있는 복합 교육 환경을 조성했다.
개관식에는 김성환 한국투자증권 사장을 비롯해 김순이 월드비전 ESG사회공헌본부장, 송한철 선한사마리아원 원장 등이 참석했다.
개관식 이후 한국투자증권 임직원들로 구성된 '참벗나눔 봉사단'은 재원 어린이들과 더불어 모루꽃 화분 만들기 레크리에이션 활동을 진행했다.
김성환 사장은 "어린이들이 새롭게 단장한 공간에서 무한한 꿈을 키워나갈 수 있길 기대한다"며 "앞으로도 미래 세대들이 더 나은 환경에서 배우며 성장할 수 있도록 물심양면의 지원을 이어가겠다"고 말했다.
한편 한국투자증권은 '그린 리모델링' 사업을 통해 지역아동센터의 생활 환경 개선도 지원하고 있다. 이와 함께 취약계층을 위한 물품 후원을 지속하는 등 다각적인 사회공헌 활동을 추진 중이다.
rkgml925@newspim.com