아틀라스 손 더 정교해졌다…보스턴다이나믹스, 4손가락 로봇 핸드 공개

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹 로봇 계열사 보스턴다이나믹스가 휴머노이드 로봇 '아틀라스'에 적용할 차세대 로봇 핸드를 공개했다. 드릴을 사용하고 작은 너트를 손가락으로 조이는 등 제조 현장에서 요구되는 정밀 작업 능력을 끌어올렸다.

보스턴다이나믹스 아틀라스가 신규 로봇 핸드로 드릴 비트를 장착하고, 드릴을 조작하는 모습. 산업 현장에서 요구되는 공구 활용 능력을 시연했다. [사진=현대차그룹]

보스턴다이나믹스는 1일(현지시간) 4개 손가락과 13자유도(DOF)를 갖춘 차세대 로봇 핸드를 처음 공개했다.

공개된 영상에서 아틀라스는 드릴 비트를 집어 드릴에 끼운 뒤 나무에 구멍을 뚫고, 작은 너트를 손가락으로 돌려 체결했다. 드럼 스틱을 회전하거나 골프공 두 개를 손 안에서 움직이는 '인핸드 매니퓰레이션'도 선보였다.

새 핸드는 엄지에 4개, 나머지 3개 손가락에 각각 3개의 자유도를 적용했다. 손끝과 손바닥에는 압력 기반 촉각 센서를 탑재해 물체와 접촉할 때 발생하는 미세한 힘의 변화도 감지한다.

크기는 사람의 손과 비슷하게 설계해 기존 산업 현장의 공구를 그대로 사용할 수 있도록 했다. 구조 단순화와 부품 모듈화를 통해 내구성과 정비 편의성, 향후 양산 가능성도 고려했다.

보스턴다이나믹스는 가상환경에서 로봇을 학습한 뒤 실제 로봇에 적용하는 '심투리얼(Sim-to-Real)' 방식 등을 활용해 아틀라스의 제조 작업 능력을 고도화하고 있다.

chanw@newspim.com