TYM, 인재 육성 일환 'WA TYM 리더십 프로그램' 실시…75명 참여

교육·현업 적용·워크숍 연속형 구조

오는 11월 사업장별 실행 워크숍 개최

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 글로벌 농기계 전문 기업 TYM은 전사 팀장 및 영업 지점장을 대상으로 인재 육성 교육 과정인 'WA TYM 리더십 프로그램'을 진행했다고 2일 밝혔다.

이번 교육은 경기도 광주시 곤지암리조트에서 9월 8~9일과 15~16일 두 차례에 걸쳐 운영됐으며, 전사 팀장과 영업 지점장 총 75명이 참가했다. 리더십 이론 전달 중심의 일회성 교육에서 벗어나 참가자들이 팀 리딩 방식을 스스로 점검하고 재정립할 수 있도록 자기 이해 진단, 사례 토론, 실습, 경영진 특강 등 실무 중심 프로그램으로 구성됐다.

[사진=TYM]

이번 교육의 가장 큰 특징은 '교육-현업 적용-실행 워크숍'으로 이어지는 연속형 구조다. 교육을 이수한 리더들은 수강한 리더십 개념을 실제 현업에 적용한 뒤 오는 11월 열리는 사업장별 실행 워크숍을 통해 동료들과 당면 과제 해결 방안을 심화 논의할 예정이다. 단발성 행사에 그치지 않고 실질적인 조직 문제 해결까지 연결한다는 취지다.

이번 리더십 과정은 TYM이 올해부터 도입해 운영 중인 전사 인재 육성 체계 'WA TYM 프로그램'의 일환이다. 해당 프로그램은 'We Are TYM(우리는 TYM, 한 팀)'이라는 슬로건을 바탕으로 신규 입사자, 승진자, 팀장 등 임직원의 성장 단계에 맞춰 다각도로 추진되고 있다.

김소원 TYM 대표이사는 "팀장은 조직의 방향성을 현장의 실행력으로 연결하는 핵심 리더"라며 "이번 과정을 통해 얻은 리더십 인사이트와 솔루션을 현업에서 직접 적용해 보는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

TYM은 앞으로도 'WA TYM 프로그램'을 통해 구성원의 성장을 지속 지원하고 체계적인 리더십 육성 투자를 이어가는 한편, 본 교육과 향후 실행 워크숍에서 도출된 성과를 바탕으로 현업 중심의 조직 실행력을 강화하고 구성원과 회사가 함께 성장하는 지속 가능한 인재 육성 체계를 고도화해 나갈 방침이다.

stpoemseok@newspim.com