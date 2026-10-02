세라젬, 포르쉐 라이프스타일 페스티벌서 '파우제 아트 에디션' 선보여

문화비축기지 '키즈 앤 패밀리 존'서 제품 체험

프리미엄 브랜드 간 협업으로 고객 접점 확대

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 헬스케어 가전기업 세라젬은 오는 3일부터 4일까지 서울 마포구 문화비축기지에서 열리는 라이프스타일 페스티벌 '포르쉐 바이브 서울(Porsche Vibe Seoul)'에 참가한다고 2일 밝혔다.

포르쉐 바이브 서울은 자동차를 비롯해 예술, 음악 등 다채로운 콘텐츠를 한자리에서 경험할 수 있도록 기획된 브랜드 팬 페스티벌이다. 세라젬은 이번 행사를 통해 프리미엄 안마의자 브랜드 '파우제'의 차별화된 디자인과 휴식 가치를 전달하고 고객 접점을 대폭 늘린다는 구상이다.

포르쉐 바이브 서울 키즈&패밀리존에 배치된 파우제 M8 Fit 아트 에디션 [사진=세라젬]

세라젬은 행사 현장 내 마련된 '키즈 앤 패밀리 존'에 파우제 아트 에디션 체엄 공간을 조성한다. 해당 공간은 아이와 부모가 함께 머물며 체험할 수 있는 구역으로, 레고 및 닌텐도 등 다양한 글로벌 브랜드가 함께 참여한다. 아이들이 놀이 콘텐츠를 이용하는 동안 부모들은 파우제 제품을 직접 체험하며 휴식을 취할 수 있도록 동선을 설계했다.

세라젬은 이번 참가를 계기로 파우제를 단순한 안마의자 범주를 넘어 일상 공간의 품격을 높이는 라이프스타일 제품으로 적극 홍보할 방침이다. 향후에도 자동차, 예술, 디자인 등 이종 산업군 브랜드 및 콘텐츠와의 협업을 확대해 파우제만의 브랜드 경험을 지속적으로 넓혀갈 예정이다. 현장 방문객을 대상으로 파우제 아트 에디션을 증정하는 추첨 이벤트도 병행된다.

세라젬 관계자는 "포르쉐가 제안하는 프리미엄 라이프스타일 경험에 파우제가 함께하게 돼 뜻깊다"며 "이번 행사를 통해 파우제의 감각적인 디자인과 차별화된 휴식 가치를 보다 많은 고객에게 알리고, 다양한 프리미엄 브랜드와의 협업을 통해 라이프스타일 영역에서 고객 접점을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com