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이형일 부총리 "韓 3%대 성장 성과, 양극화 완화·민생안정에 총력"

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  • 이형일 부총리 2일 연구기관장들과 간담회했다
  • 정부와 연구기관은 3%대 성장 진단했다
  • 민생안정과 양극화 완화에 정책역량 집중키로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

취임 후 첫 연구기관장 간담회 개최
"3%대 성장 가시화…구조적 문제 상존"
주거·일자리·서민금융 정책 협업 강화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 우리 경제가 5년 만에 3%대 성장을 앞두고 있으나 물가·금리 상승에 따른 민생 부담과 양극화, 잠재성장률 둔화 등 구조적 문제는 여전히 이어지고 있다는 정부와 국책연구기관의 진단이 나왔다.

앞으로 정부는 성장세 확대에 따른 정책 여력을 민생 안정과 양극화 완화, 잠재성장률 반등에 집중할 방침이다.

재정경제부는 2일 이형일 부총리 겸 재경부 장관이 정부서울청사에서 이한주 경제·인문사회연구회 이사장과 주요 연구기관장들을 만나 '한국경제 진단과 정책방향'을 주제로 의견을 나눴다고 밝혔다. 이 부총리가 취임한 뒤 연구기관장들과 공식 간담회를 가진 것은 이번이 처음이다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 10월 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 연구기관장간담회를 주재, 모두발언을 하고 있다. [사진=재경부] 2026.10.02 rang@newspim.com

간담회에는 국토연구원과 대외경제정책연구원, 산업연구원, 에너지경제연구원, 한국개발연구원(KDI), 한국노동연구원, 한국보건사회연구원, 한국조세재정연구원 기관장들이 참석했다.

참석자들은 5년 만의 3%대 성장이 가시화되고 1인당 국민소득 4만달러 달성 가능성이 높아지는 등 우리 경제의 성장세가 확대되고 있다는 데 인식을 같이했다.

다만 중동전쟁 장기화와 주요국 통화정책 전환에 따른 물가·금리 상승으로 민생 부담이 지속되고 있다고 진단했다. 양극화와 잠재성장률 둔화 등 구조적인 문제도 여전히 남아 있는 만큼, 성장세 강화로 확보한 정책 여력을 이런 문제를 해결하는 데 집중적으로 투입해야 한다는 제언이다.

이 부총리는 "성장의 성과가 국민 삶의 실질적 개선으로 이어지고 우리 경제가 한 단계 더 도약할 수 있도록 양극화 완화와 민생안정, 잠재성장률 반등에 총력을 다하겠다"며 "정부와 연구기관들이 원팀이 돼 지혜를 모아야 한다"고 강조했다.

정부가 관계부처와 마련하고 있는 ▲주거 ▲일자리 ▲서민금융 등 3대 핵심 사회정책에 대한 연구기관과의 협업도 강화한다.

이에 관해 이 부총리는 "관계부처가 함께 마련 중인 주거·일자리·서민금융 3대 핵심 사회정책이 성공적으로 추진될 수 있도록 연구기관들의 적극적인 협력을 당부드린다"며 "대다수 정부부처와 연구기관들이 세종에 함께 있는 만큼, 향후 경제성장전략 등 주요정책 수립시에 핵심 이슈별로 재경부와 연구진 간 워킹그룹을 가동하는 등 실무자들끼리도 활발한 소통과 협업이 이뤄지길 기대한다"고 전했다.

이한주 이사장은 "부총리께서 취임 시 밝힌 '국민에게 필요한 답을 찾아 실행하는 재경부를 만들겠다'는 목표를 이룰 수 있도록 경제·인문사회연구회와 연구기관들도 적극 뒷받침하겠다"고 답했다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 10월 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 연구기관장간담회를 주재, 모두발언을 하고 있다. [사진=재경부] 2026.10.02 rang@newspim.com

rang@newspim.com

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'요트의 전설' 하지민, 남자 딩기 금메달...통산 4번째 金 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 요트의 전설 하지민(해운대구청)이 5번째 아시안게임 무대에서 4번째 금메달을 거머쥐며 관록을 증명했다. 하지민은 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기(ILCA) 결선 레이스에서 종합 1위를 차지했다. 하지민은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방 대회에 이어 아시안게임 통산 4번째 금메달을 목에 걸었다. 지난 항저우 대회에서 기상 악화로 결선이 취소되며 은메달에 머물렀던 아쉬움을 말끔히 씻어냈다. [가마고리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=하제민이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 결승을 마친 뒤 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 요트는 매 레이스에 부과된 벌점의 합산 점수가 낮은 선수가 승리하는 종목이다. 하지민은 예선부터 치열한 승부를 펼쳤다. 초반 기상 문제로 레이스가 원활하지 않았고 1차 레이스 실격 아픔을 겪기도 했다. 그러나 훌륭한 위기관리 능력을 발휘하며 총점 24점으로 예선을 1위로 통과했다. 예선 점수가 결선에 반영되는 방식 속에서 유리한 고지를 선점했다. 결선은 두 차례 레이스로 진행됐다. 결선 벌점은 예선보다 2배 무겁게 부과됐다. 하지민은 1차 레이스에서 3점을 얻으며 2위 헐리데이(홍콩)를 5점 차로 따돌렸고 2차 레이스에서 6점을 기록해 리드를 지켜냈다. 최종 종합 성적 9점을 기록하며 2위 헐리데이를 2점 차로 제치고 우승을 확정했다. 21세에 나선 첫 아시안게임부터 이번 대회까지 하지민은 출전한 5개 대회 연속으로 메달을 수확했다. 한국 아시안게임 역사상 사격 박병택의 6개 대회 연속 메달에 이어 두 번째로 대기록이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 12:41
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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