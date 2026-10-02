우리은행, 비대면 개인사업자 부동산 담보대출 출시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 개인사업자가 영업점 방문 없이 모바일로 신청할 수 있는 비대면 부동산 담보대출을 출시했다고 1일 밝혔다.

[사진=우리은행]

개인사업자 전용 '우리 사장님 대출'의 비대면 대상이 부동산 담보까지 확대되며 '우리WON뱅킹 기업' 앱에서 신청 가능해졌다. 담보 범위는 아파트·오피스텔뿐 아니라 시세 산정이 까다로운 상가·근린상가까지 포함된다.

신청 자격은 본인 또는 공동명의 부동산을 담보로 제공하고 우리은행의 신용평가 기준을 충족하는 개인사업자다. 대출 한도는 최대 10억원이며, 대출 희망일 15영업일 전까지 신청 가능하다. 상환 방식은 만기일시상환과 원금분할상환 방식을 제공한다.

대출 신청 접수 후에는 전담 부서가 서류 검토, 담보 평가, 사업장 현장 실사 등을 진행한다. 등기필정보가 없는 경우 등기 업무에 한해서만 영업점을 방문하면 되며, 이 외 절차는 비대면으로 처리된다.

박준석 우리은행 소호사업부장은 "개인사업자의 자금 조달 편의를 위해 비대면 부동산 담보대출을 마련했다"며 "영업점 방문 부담을 줄이고 금융서비스 접근성을 강화해 나가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com