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중수청, 6개 청사 매달 임차비용 46억원…본청·서울청만 34억원 들어

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  • 중수청이 2일 전국 6개 청사를 임차하며 월 46억원을 쓴다고 밝혔다.
  • 본청·서울청은 면적 47%인데 비용은 74%로 월 34억원이 들었다.
  • 광주·대전은 관리비가 임차료를 웃돌았고 보증금도 따로 책정됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박상웅 국민의힘 의원 중수청 개청준비단 제출 자료 분석 결과
평균 월 임차료 30억5315만원·관리비 15억3920만원
광주·대전은 관리비가 임차료보다 많아

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 중대범죄수사청(중수청)이 본청·서울청을 비롯해 전국 6개 청사를 임차하는 데 매달 약 46억원의 임차료와 관리비가 들어가는 것으로 2일 조사됐다.

특히 본청·서울청에서만 월 34억원이 넘는 비용이 발생한다. 전체 6개 청사 임차면적 가운데 본청·서울청이 차지하는 비중은 절반에 못 미치지만 월 임차료와 관리비 비중은 74%를 웃돈다.

◆본청·서울청, 면적은 47%인데 비용은 74%

박상웅 국민의힘 의원실이 중수청 개청준비단으로부터 제출받은 '중수청 청사별 임대차 현황'에 따르면 본청·서울청과 부산·대구·광주·대전·수원청 등 6개 청사의 월 임차료는 총 30억5315만원, 관리비는 15억3920만원으로 집계됐다.

이를 합치면 매달 45억9234만원가량이 청사 임차와 관리에 들어간다. 같은 규모의 비용이 12개월간 발생한다고 단순 환산하면 연간 약 551억원이다.

가장 많은 비용이 들어가는 곳은 본청·서울청이다. 본청·서울청은 서울 중구 수표동 르네스퀘어 빌딩의 지상 1층 일부와 2~17층을 임차한다. 월 임차료는 23억6559만원, 관리비는 10억4762만원으로 합산 비용은 월 34억1320만원이다.

본청·서울청을 제외하면 부산청이 월 3억5624만원으로 가장 많다. 이어 수원청 2억5483만원, 대전청 2억2600만원, 광주청 1억7736만원, 대구청 1억6472만원 순이다.

비용 집중도는 임차면적과 비교하면 더욱 두드러진다. 6개 청사의 전체 임차면적은 3만2517.7평이다. 이 가운데 본청·서울청의 임차면적은 1만5362.2평으로 전체의 47.2%를 차지한다.

반면 본청·서울청의 월 임차료와 관리비 34억1320만원은 6개 청사 전체 비용의 약 74.3%에 해당한다. 전체 임차면적의 절반이 채 되지 않지만 비용은 약 4분의 3이 본청·서울청에서 발생하는 셈이다.

임차면적을 기준으로 계산한 평당 월 임차료와 관리비도 본청·서울청이 약 22만2000원으로 가장 높다.

부산·대구·광주·대전·수원 등 5개 지역청의 임차면적과 비용을 합산해 계산한 평당 월 비용은 약 6만9000원이다. 본청·서울청의 평당 비용이 지역청 평균의 약 3.2배 수준이다.

박상웅 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

◆관리비만 월 15억원…광주·대전은 임차료 웃돌아

6개 청사에 투입되는 관리비만 매달 15억3920만원에 달한다. 전체 월 임차·관리비의 약 33.5%다. 12개월을 단순 환산하면 관리비만 연간 약 184억7000만원이다.

특히 광주청과 대전청은 관리비가 임차료보다 많다.

광주청은 월 임차료가 8237만원인 데 비해 관리비는 9499만원이다. 대전청 역시 월 임차료 1억500만원보다 관리비 1억2100만원이 더 많다.

부산청은 월 임차료 2억1309만원과 관리비 1억4314만원, 대구청은 임차료 1억1234만원과 관리비 5238만원이 들어간다. 수원청은 임차료 1억7476만원, 관리비 8006만원이다.

보증금이 별도로 책정된 곳은 광주청과 대전청이다. 광주청은 5억원, 대전청은 9억5300만원으로 보증금 합계는 14억5300만원이다.

oneway@newspim.com

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'개문발차' 중수청 첫날 몰린 고발장 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2일 오전 8시50분 서울 중구 르네스퀘어. 중대범죄수사청 개청식을 한 시간여 앞두고 출근한 직원들이 엘리베이터를 타기 위해 1층 건물 외부까지 길게 줄을 섰다. 서로 웃으며 대화를 나누는 직원들의 얼굴에는 새 조직의 첫날을 맞은 상기된 표정이 묻어났다. 중수청 관계자는 "출근하는 직원분들은 이쪽으로 오시면 됩니다"라며 출입구를 안내하고 있었다. 중대범죄수사청 직원들이 2일 오전 서울 중구 르네스퀘어에 마련된 청사로 출근하기 위해 줄을 서있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.10.02 hong90@newspim.com 건물 반대편에서는 개청 첫날부터 고발장을 들고 온 시민단체가 기자회견을 열었다. 줄기세포 치료제 개발기업 네이처셀 주주들로 구성된 비전코리아는 퇴행성 무릎관절염 치료제 '조인트스템'의 품목허가 반려 과정에 문제가 있었다며 오유경 식품의약품안전처장을 직무유기 등 혐의로 고발했다. 강경윤 비전코리아 대표는 식약처가 심사 과정에서 부당한 기준을 적용하고 경쟁기관 관계자를 심의에 참여시켰다고 주장하며 "이번 기회에 중수청이 바로잡아야 한다"고 목소리를 높였다. 오전 9시가 넘어서자 민원실 업무가 시작됐다. 민원실에는 직원 4명이 자리를 잡았고 "오신 순서대로 앉아 달라"며 민원인을 안내했다. 고소·고발 접수를 증명하는 접수증 양식이 마련되지 않아, '접수'라고 적힌 보라색 도장을 찍어주는 등 준비가 미흡한 모습도 연출됐다. 오전 9시22분께 김민재 행정안전부 차관이 민원실을 찾았을 당시 직원은 이미 7건의 사건이 접수됐다고 설명했다. 중수청 민원실에 접수된 첫 고소장은 서울의 한 경찰관을 법왜곡죄 등 혐의로 수사해 달라는 개인의 고소였다. 대한민국 주주운동본부는 삼성전자와 SK하이닉스 경영진 및 노조 집행부가 부당한 성과급 지급으로 주주에게 손해를 끼쳤다며 특정경제범죄가중처벌법상 배임 등 혐의로 고발했다. 강경윤 비전코리아 대표(오른쪽)와 윤용진 변호사가 2일 오전 중대범죄수사청 본청과 서울청이 마련된 서울 중구 르네스퀘어 앞에서 기자회견을 하고 있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.10.02 hong90@newspim.com 주주운동본부는 북한군의 군사분계선(MDL) 이남 지뢰 매설 정황을 알고도 저지하지 않았다며 이재명 대통령과 안규백 전 국방부 장관을 외환(일반이적) 혐의로 고발했다. 수사부서도 첫발을 떼는 모습이었다. 청사 2층에 마련된 마약수사1·2·3과에는 각각 10명 안팎의 직원들이 자리를 잡았다. 책상에는 PC와 모니터가 설치돼 있었고 회의용 탁자와 의자, 파쇄기 등 기본적인 집기도 갖춰져 있었다. 다만 한 수사관은 "직원들의 부서 배치는 완료됐는데 아직 업무분장은 안 됐다. 명함도 나오지 않았다"고 말했다. 오전 9시38분께 개청식장이 차기 시작했다. 중수청 직원 200여 명이 행사장에 모였고 앞쪽에는 주요 내빈과 외빈, 간부급 수사관들을 위한 좌석이 마련됐다. 행사 시작을 기다리는 직원들 사이에서는 새 조직 출범에 대한 기대감도 엿보였다. 청장 직무대행을 맡고 있는 전종민 중수청 차장은 오전 10시 시작된 개청식에서 새 기관의 첫 원칙으로 '절제'를 제시했다. 전 차장은 "중수청은 '절제'를 최우선 원칙으로 삼겠다"며 "지난날의 과오를 거울삼아 같은 잘못을 이름만 바꿔 되풀이하지 않겠다"고 말했다. 이어 "중대범죄 앞에서는 단호하되 국민의 자유와 권리 앞에서는 한없이 신중한 수사기관이 되겠다"고 강조했다. 중대범죄수사청 직원들이 2일 오전 서울 중구 르네스퀘어에 마련된 중수청 민원실에서 민원인들을 응대하고 있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.10.02 hong90@newspim.com 전 차장은 향후 중수청 운영 원칙으로 ▲범죄 피해자와 사회적 약자 우선 ▲정치적 중립과 수사 독립 ▲법과 원칙에 따른 공정한 직무 수행 ▲전문 수사역량 강화 ▲인권과 적법절차 보장 등 다섯 가지를 제시했다. 윤호중 행안부 장관과 서영교 국회 법제사법위원장은 중수청 출범이 정부·여당이 추진해 온 수사·기소 분리와 검찰개혁의 제도적 결실이라는 점을 강조했다. 윤 장관은 "정부는 '수사와 기소의 분리를 통한 검찰개혁 완성'을 국정과제로 채택했다"며 중수청 출범을 78년간 이어진 형사사법체계 대전환의 출발점으로 평가했다. 그러면서 "중수청의 출범은 개혁의 끝이 아니다"라며 "수사와 기소가 분리되더라도 국민을 위한 책임까지 나눠서는 안 된다"고 경찰·공소청 등 다른 형사사법기관과의 공조를 주문했다. 서 위원장도 검찰의 수사·기소권 분리가 국민의 개혁 요구에 따른 것이라는 점을 부각했다. 그는 "일 잘해 온 수많은 검사들이 있었지만 정점에 있던 잘못된 검사들이 표적 수사, 조작 수사·기소 등으로 국민의 신뢰를 잃었다"고 주장하면서 "검사가 하던 중대범죄 수사를 여러분이 담당하게 된다"고 말했다. 이어 중수청 직원들에게 "범죄자는 끝까지 쫓아가 처벌하고 피해자 보호는 두텁게 해 달라"고 당부했다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 2일 오전 서울 중구 중대범죄수사청에서 열린 개청식에서 참석자들이 현판 제막식을 하고 있다. 2026.10.02 mironj19@newspim.com 사법부를 대표해 참석한 노경필 법원행정처장은 수사 역량과 기본권 보장의 조화를 강조했다. 노 처장은 "오늘은 중대범죄에 대응하는 국가 역량을 새로 다지는 날"이라며 "실체적 진실 규명과 기본권 보장의 조화를 이루기 위한 역사적 첫걸음"이라고 말했다. 이어 "인권을 존중하는 일은 수사를 제약하는 요소가 아니라 여러분의 땀과 노력이 결실로 이어지는 든든한 토대"라고 강조했다. 오전 10시38분께 윤 장관과 전 차장 등 참석자들이 청사 현판을 제막하면서 공식 행사는 마무리됐다. 직원들은 별도의 후속 행사 없이 각 부서로 돌아가 첫 회의를 시작했다. 아직 업무분장도 끝나지 않은 사무실과 개청 전부터 사건이 들어오기 시작한 민원실의 풍경 속에서, 검찰청의 중대범죄 직접수사 기능을 넘겨받은 중수청의 첫날이 그렇게 시작됐다. hong90@newspim.com 2026-10-02 13:23
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갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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