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美 '아이언돔' IFPC, 해외 美기지 첫 배치… 오산에 둥지 틀었다

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  • 미 육군참모총장이 22일 주한미군 IFPC 배치를 확인했다
  • 해외 미군 기지에 IFPC를 실전 배치한 것은 처음이다
  • 주한미군은 패트리엇과 연동해 다층 방어망을 구축했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

랜디 조지 美육군총장 방한 계기 포착… '패트리엇 진지 내 IFPC 발사대'
사이드와인더 18발 장전·360도 요격… 지상군페스티벌서 실물 공개
리퍼·아테나-R 이어 방공까지… 주한미군 '감시·타격·방어' 3축 신형화

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 미국의 신형 방공체계 '간접화력방어능력'(IFPC·Indirect Fire Protection Capability)이 주한미군에 배치된 것으로 확인됐다. 해외 미군 기지에 IFPC를 실전 배치한 것은 이번이 처음이다.

24일 미 국방부 영상·사진 아카이브 '디비즈'(DVIDS)에 따르면, 랜디 조지 미 육군참모총장(대장)은 지난 22일 경기 평택 오산 공군기지의 주한미군 제35방공포병여단을 방문했다. 디비즈가 공개한 사진에는 황색 지대공미사일 발사대가 찍혔고, 디비즈는 사진 설명에서 이를 "패트리엇 전술 운용지 내 IFPC 발사대"라고 밝혔다. IFPC를 패트리엇 포대와 같은 진지에서 운용하고 있다는 뜻이다.

주한미군 제35방공포병여단 장병들이 경기 평택 오산 공군기지 패트리엇 전술 운용지에서 하늘을 향해 세운 황색 IFPC(간접화력방어능력) 발사대 '인듀어링 실드' 앞에서 기념사진을 찍고 있다. 이 사진은 랜디 조지 미 육군참모총장이 지난 22일 여단을 방문했을 때 촬영됐다. [사진=DVIDS] 2026.10.02 gomsi@newspim.com

IFPC는 앞서 지난 17~21일 충남 계룡대 활주로에서 열린 '2025 지상군페스티벌'의 한미 전투장비 전시에도 나와 일반에 실물이 공개됐다.

IFPC는 순항미사일과 무인기(드론), 로켓·야포·박격포탄 같은 저고도 공중 위협으로부터 기지와 핵심 시설을 지키는 이동식 지상 방공체계다. 낮게 날아오는 드론과 순항미사일을 잡는 데 특화돼 '미국판 아이언돔'으로 불린다. 미 육군은 2019년 이스라엘제 아이언돔 2개 포대를 '1단계(Increment 1)' 임시 전력으로 들여왔다가 자국산 '2단계(Increment 2)' 개발로 방향을 바꿨다. 이번에 배치된 것은 2단계 체계다.

IFPC 2단계 발사대는 미 방산업체 다이네틱스(레이도스 자회사)가 개발한 '인듀어링 실드'(Enduring Shield)다. 5t급 전술트럭(FMTV)에 실리며 레이시온의 AIM-9X '사이드와인더' 요격미사일 18발을 한 번에 장전한다. 발사대가 360도 회전해 어느 방향에서 오는 표적에도 대응한다.

표적 탐지는 능동전자주사(AESA) 방식의 AN/MPQ-64 '센티넬' 레이더가 맡는다. 미 육군의 통합지휘통제체계(IBCS)로 패트리엇과 연동돼, 고고도는 패트리엇이 저고도는 IFPC가 나눠 막는 다층 방어망을 이룬다. 미 육군은 AIM-9X보다 사거리와 기동성을 늘린 2차 요격미사일도 개발하고 있다.

군 안팎에선 이번 배치가 드론 전력을 대거 늘리고 있는 중국을 겨냥한 것이라는 해석이 나온다. 북한도 러시아·우크라이나 전쟁의 교훈을 바탕으로 자폭 드론 등 무인기 전력 강화에 공을 들이고 있다.

1일부터 5일까지 5일간 충남 계룡대 활주로에서 열리는 '2026 지상군페스티벌'에 주한미군의 간접화력방어능력(IFPC) 2단계 발사대 '인듀어링 실드'가 전시돼 있다. 발사대는 요격미사일 탄약고 2개를 하늘로 세워 사격 자세를 갖췄다. [사진=디펜스타임스] 2026.10.02 gomsi@newspim.com

최근 주한미군에는 미군 신형 자산이 잇따라 들어오고 있다. 지난 7월에는 미 공군의 MQ-9A '리퍼' 무인공격기가 광주 공군기지에 배치돼 순환배치 임무에 들어갔다. 리퍼는 2018년 퇴역한 MQ-1 '프레데터'의 후속기다. 날개폭 20m, 최대이륙중량 4.7t으로 최고 15km 고도에서 20시간 넘게 머물 수 있다. 헬파이어 대전차미사일과 GBU-12 레이저유도폭탄 등 1.7t가량의 무장을 싣고 감시·정찰과 정밀타격을 함께 하는 '헌터킬러'다.

미 육군은 올해 2월 최신예 정찰기 '아테나-R'(ATHENA-R)을 평택 캠프 험프리스에 배치했다. 봄바디어의 대형 비즈니스제트기 '글로벌 6500'을 개조한 기체로, 고고도에서 장시간 머물며 레이더·신호정보(SIGINT)를 수집한다.

1980년대부터 주한미군의 대북 신호정보 수집을 맡아온 터보프롭 정찰기 RC-12 '가드레일'을 대체하는 전력이다. 미 육군이 개발 중인 차세대 고고도 정찰기 '하데스'(HADES)로 넘어가기 전까지 공백을 메우는 가교 전력이기도 하다. 이 밖에 F-35 계열 스텔스 전투기도 훈련 참가 등을 이유로 한반도에 전개된 바 있다.

조지 총장은 이번 방한 기간 오산 기지 외에 경기 동두천 캠프 케이시와 평택 캠프 험프리스도 찾았다. 캠프 험프리스에서는 아테나-R 운용 현황을 보고받고 기체를 직접 점검했으며, 김규하 육군참모총장과도 만났다.

랜디 조지 미 육군참모총장(왼쪽)이 지난 22일 경기 평택 캠프 험프리스의 제이비어 브런슨 주한미군사령관 집무실에서 김규하 육군참모총장과 환담하고 있다. [사진=DVIDS] 2026.10.02 gomsi@newspim.com

디비즈는 "조지 대장의 이번 방한은 미 육군 최고 지휘부가 전 세계에서 훈련 중인 장병과 함께하며 국가와 동맹 방어에 필요한 지원을 제공하겠다는 의지를 재확인한 자리"라며 "한·미 양국 군이 동맹에 기울이는 확고한 헌신과 연합 전력 강화를 위한 지속적 노력을 확인했다"고 밝혔다.

gomsi@newspim.com

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'개문발차' 중수청 첫날 몰린 고발장 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2일 오전 8시50분 서울 중구 르네스퀘어. 중대범죄수사청 개청식을 한 시간여 앞두고 출근한 직원들이 엘리베이터를 타기 위해 1층 건물 외부까지 길게 줄을 섰다. 서로 웃으며 대화를 나누는 직원들의 얼굴에는 새 조직의 첫날을 맞은 상기된 표정이 묻어났다. 중수청 관계자는 "출근하는 직원분들은 이쪽으로 오시면 됩니다"라며 출입구를 안내하고 있었다. 중대범죄수사청 직원들이 2일 오전 서울 중구 르네스퀘어에 마련된 청사로 출근하기 위해 줄을 서있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.10.02 hong90@newspim.com 건물 반대편에서는 개청 첫날부터 고발장을 들고 온 시민단체가 기자회견을 열었다. 줄기세포 치료제 개발기업 네이처셀 주주들로 구성된 비전코리아는 퇴행성 무릎관절염 치료제 '조인트스템'의 품목허가 반려 과정에 문제가 있었다며 오유경 식품의약품안전처장을 직무유기 등 혐의로 고발했다. 강경윤 비전코리아 대표는 식약처가 심사 과정에서 부당한 기준을 적용하고 경쟁기관 관계자를 심의에 참여시켰다고 주장하며 "이번 기회에 중수청이 바로잡아야 한다"고 목소리를 높였다. 오전 9시가 넘어서자 민원실 업무가 시작됐다. 민원실에는 직원 4명이 자리를 잡았고 "오신 순서대로 앉아 달라"며 민원인을 안내했다. 고소·고발 접수를 증명하는 접수증 양식이 마련되지 않아, '접수'라고 적힌 보라색 도장을 찍어주는 등 준비가 미흡한 모습도 연출됐다. 오전 9시22분께 김민재 행정안전부 차관이 민원실을 찾았을 당시 직원은 이미 7건의 사건이 접수됐다고 설명했다. 중수청 민원실에 접수된 첫 고소장은 서울의 한 경찰관을 법왜곡죄 등 혐의로 수사해 달라는 개인의 고소였다. 대한민국 주주운동본부는 삼성전자와 SK하이닉스 경영진 및 노조 집행부가 부당한 성과급 지급으로 주주에게 손해를 끼쳤다며 특정경제범죄가중처벌법상 배임 등 혐의로 고발했다. 강경윤 비전코리아 대표(오른쪽)와 윤용진 변호사가 2일 오전 중대범죄수사청 본청과 서울청이 마련된 서울 중구 르네스퀘어 앞에서 기자회견을 하고 있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.10.02 hong90@newspim.com 주주운동본부는 북한군의 군사분계선(MDL) 이남 지뢰 매설 정황을 알고도 저지하지 않았다며 이재명 대통령과 안규백 전 국방부 장관을 외환(일반이적) 혐의로 고발했다. 수사부서도 첫발을 떼는 모습이었다. 청사 2층에 마련된 마약수사1·2·3과에는 각각 10명 안팎의 직원들이 자리를 잡았다. 책상에는 PC와 모니터가 설치돼 있었고 회의용 탁자와 의자, 파쇄기 등 기본적인 집기도 갖춰져 있었다. 다만 한 수사관은 "직원들의 부서 배치는 완료됐는데 아직 업무분장은 안 됐다. 명함도 나오지 않았다"고 말했다. 오전 9시38분께 개청식장이 차기 시작했다. 중수청 직원 200여 명이 행사장에 모였고 앞쪽에는 주요 내빈과 외빈, 간부급 수사관들을 위한 좌석이 마련됐다. 행사 시작을 기다리는 직원들 사이에서는 새 조직 출범에 대한 기대감도 엿보였다. 청장 직무대행을 맡고 있는 전종민 중수청 차장은 오전 10시 시작된 개청식에서 새 기관의 첫 원칙으로 '절제'를 제시했다. 전 차장은 "중수청은 '절제'를 최우선 원칙으로 삼겠다"며 "지난날의 과오를 거울삼아 같은 잘못을 이름만 바꿔 되풀이하지 않겠다"고 말했다. 이어 "중대범죄 앞에서는 단호하되 국민의 자유와 권리 앞에서는 한없이 신중한 수사기관이 되겠다"고 강조했다. 중대범죄수사청 직원들이 2일 오전 서울 중구 르네스퀘어에 마련된 중수청 민원실에서 민원인들을 응대하고 있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.10.02 hong90@newspim.com 전 차장은 향후 중수청 운영 원칙으로 ▲범죄 피해자와 사회적 약자 우선 ▲정치적 중립과 수사 독립 ▲법과 원칙에 따른 공정한 직무 수행 ▲전문 수사역량 강화 ▲인권과 적법절차 보장 등 다섯 가지를 제시했다. 윤호중 행안부 장관과 서영교 국회 법제사법위원장은 중수청 출범이 정부·여당이 추진해 온 수사·기소 분리와 검찰개혁의 제도적 결실이라는 점을 강조했다. 윤 장관은 "정부는 '수사와 기소의 분리를 통한 검찰개혁 완성'을 국정과제로 채택했다"며 중수청 출범을 78년간 이어진 형사사법체계 대전환의 출발점으로 평가했다. 그러면서 "중수청의 출범은 개혁의 끝이 아니다"라며 "수사와 기소가 분리되더라도 국민을 위한 책임까지 나눠서는 안 된다"고 경찰·공소청 등 다른 형사사법기관과의 공조를 주문했다. 서 위원장도 검찰의 수사·기소권 분리가 국민의 개혁 요구에 따른 것이라는 점을 부각했다. 그는 "일 잘해 온 수많은 검사들이 있었지만 정점에 있던 잘못된 검사들이 표적 수사, 조작 수사·기소 등으로 국민의 신뢰를 잃었다"고 주장하면서 "검사가 하던 중대범죄 수사를 여러분이 담당하게 된다"고 말했다. 이어 중수청 직원들에게 "범죄자는 끝까지 쫓아가 처벌하고 피해자 보호는 두텁게 해 달라"고 당부했다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 2일 오전 서울 중구 중대범죄수사청에서 열린 개청식에서 참석자들이 현판 제막식을 하고 있다. 2026.10.02 mironj19@newspim.com 사법부를 대표해 참석한 노경필 법원행정처장은 수사 역량과 기본권 보장의 조화를 강조했다. 노 처장은 "오늘은 중대범죄에 대응하는 국가 역량을 새로 다지는 날"이라며 "실체적 진실 규명과 기본권 보장의 조화를 이루기 위한 역사적 첫걸음"이라고 말했다. 이어 "인권을 존중하는 일은 수사를 제약하는 요소가 아니라 여러분의 땀과 노력이 결실로 이어지는 든든한 토대"라고 강조했다. 오전 10시38분께 윤 장관과 전 차장 등 참석자들이 청사 현판을 제막하면서 공식 행사는 마무리됐다. 직원들은 별도의 후속 행사 없이 각 부서로 돌아가 첫 회의를 시작했다. 아직 업무분장도 끝나지 않은 사무실과 개청 전부터 사건이 들어오기 시작한 민원실의 풍경 속에서, 검찰청의 중대범죄 직접수사 기능을 넘겨받은 중수청의 첫날이 그렇게 시작됐다. hong90@newspim.com 2026-10-02 13:23
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갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00

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