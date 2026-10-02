올해 100세 맞은 어르신 2692명…복지부 "건강한 노후 보내도록 살필 것"

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부가 2일 서울서 제30회 노인의 날 기념식을 열었다.
- 이재명 대통령이 100세 어르신 6명에 청려장과 카드 전했다.
- 노인 복지기반 구축·장례문화 전환 공로자들 훈장 받았다.
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"오늘의 한국, 어르신 헌신 덕분"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 노인에 대한 사회적 관심과 공경 의식을 높이는 노인의 날 기념식이 열렸다.
보건복지부는 2일 오전 11시 더그랜드롯데 서울 크리스탈볼룸에서 '제30회 노인의 날 기념식'을 개최했다고 밝혔다.
노인의 날은 노인에 대한 사회적 관심과 공경 의식을 높이기 위해 지정됐다. 이날 행사에는 이재명 대통령, 김혜경 여사, 정은경 복지부 장관, 이중근 대한노인회 회장 등이 참석했다.
이 대통령은 올해 100세를 맞으신 어르신 2692명 중 6명을 초청했다. 건강과 장수를 기원하는 청려장(장수지팡이)과 축하 카드를 직접 전했다.
이종삼 사회복지법인 갈릴리사랑의집 대표이사는 경남 거제 최초 무료 양로원을 설립하고 요양, 재가, 통합돌봄 등 전문 복지시설을 마련해 지역 내 노인복지 기반을 구축한 공로를 인정받아 국민훈장 목련장을 수상했다. 박용열 대한노인회 인천광역시연합회장은 21년간 지역 내 다수 노인복지관을 신축하고 약250개소 지능형(스마트)경로당 구축해 국민훈장 목련장을 받았다.
송길원 사단법인 하이패밀리 대표이사는 28년간 사전장례의향서, 장례희망교육 등 존엄한 생애 말기 준비 캠페인, 자연장 등 친환경 장례문화로의 전환 등의 공적을 인정받았다. 박공규 대한노인회 공주시지회장은 전국 최초로 지회에 평생교육부를 설치해 국민훈장 석류장을 받았다.
정부는 "오늘의 대한민국은 어르신들의 헌신 덕분"이라며 "어르신들이 건강하고 행복한 노후를 보내실 수 있도록 정부가 세밀하게 살피겠다"고 했다. 이어 "노인이 청년의 어려움을 이해하고 청년이 노인을 공경하는 성숙한 사회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
이중근 대한노인회 회장은 "국가와 사회발전을 위해 묵묵히 헌신하신 어르신들의 노고에 보답하고자 권익 신장과 복지 증진, 사회참여 확대에 앞장서겠다"라고 강조했다.
sdk1991@newspim.com