K-수산물, 미국·유럽 외교무대 올라…aT 홍보 마케팅 효과

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워싱턴·파리서 1700여명에 홍보

전복·넙치 요리 및 해조류 소개

현지 바이어 연계·시범판매 추진

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국 수산식품이 미국과 프랑스에서 열린 재외공관 국경일 기념행사에서 현지 외교·정책 관계자 등 1700여명에게 소개됐다. 전복·넙치 요리와 해조류 가공식품을 선보인 데 이어, 현지 바이어 연계와 유통망 시범판매 등 후속 마케팅도 추진한다.

해양수산부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 지난달 29일 미국 워싱턴 D.C.와 이달 1일 프랑스 파리에서 재외공관 국경일 기념행사와 연계한 한국 수산식품 홍보행사를 개최했다고 2일 밝혔다.

지난달 29일 워싱턴 D.C. 국립초상화미술관에서 열린 국경일 행사에서는 미국 의회 관계자와 외교사절 등 1500여명에게 전통주를 곁들인 K-씨푸드 안주를 선보였다.

워싱턴 D.C.에서 광어회를 맛보고 있는 외교관계자 [사진=한국농수산식품유통공사(aT)] 2026.10.02 rang@newspim.com

전복·넙치 물회와 넙치 타르타르 등 현지 취향을 반영해 한입 크기로 만든 핑거푸드 코스를 제공했다. 수산물 수출통합브랜드 'K-FISH' 홍보관도 운영해 한국 수산식품의 맛과 품질을 알렸다.

이달 1일 파리에서 열린 주경제협력개발기구(OECD)대표부 국경일 리셉션에서는 38개국 대사단 등 200여명에게 해조류를 비롯한 한국 수산식품을 소개했다.

현지 셰프가 조리 시연을 통해 ▲미역국 ▲훈제굴 카나페 ▲감태 주먹밥을 즉석에서 선보였다. 해조류 가공식품도 함께 전시했다.

파리 행사에 참석한 OECD 주재 외교 관계자는 "다시마와 미역, 훈제굴 등 한국 수산물이 카나페나 수프로 고급스럽게 조리될 수 있다는 사실이 놀랍다"며 "칼로리가 낮고 영양도 풍부해 유럽 미식가들과 친환경 소비자들에게 아주 매력적인 식재료가 될 것"이라고 평가했다.

aT는 행사 참가자들의 반응을 토대로 미주와 유럽 시장 진출 전략을 구체화할 방침이다. 현지 유력 바이어 연계와 유통망 시범판매 등 후속 마케팅도 집중적으로 추진한다.

전기찬 aT 수출식품이사는 "미국과 유럽의 심장부에서 열린 국경일 외교 무대를 통해 각국의 리더들에게 K-씨푸드의 가치를 널리 알릴 수 있었다"며 "앞으로도 현지 소비자의 취향과 식문화에 맞춘 프리미엄 한국 수산식품의 미국·유럽 시장 진출을 확대해 나가겠다"고 강조했다.

행사장에서 한국 쿠킹쇼를 진행하는 셰프와 참관객 [사진=한국농수산식품유통공사(aT)] 2026.10.02 rang@newspim.com

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