현정은 회장, 충북도 명예도지사 재위촉…"미래 향해 새롭게 도약"

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현정은 현대그룹 회장이 충청북도 명예도지사에 다시 위촉됐다. 현 회장은 지난 2020년 처음 위촉된 이후 연임과 재위촉을 이어가고 있다.

현정은 현대그룹 회장이 충북도 명예도지사로 위촉되어, 2일 반얀트리 클럽 앤 스파 서울에서 신용한 충북도지사로부터 위촉패를 받았다. [사진= 현대그룹]

현대그룹은 현 회장이 2일 서울 중구 반얀트리 클럽 앤 스파 서울에서 열린 위촉식에서 신용한 충북도지사로부터 명예도지사 위촉패를 받았다고 밝혔다.

현대그룹과 충북도의 인연은 지난 2019년 현대엘리베이터가 본사와 생산공장의 충주 이전을 결정하면서 시작됐다. 2022년 문을 연 충주 스마트캠퍼스는 17만2759㎡ 부지에 본사와 연구개발(R&D)센터, 스마트팩토리 등을 갖추고 있다. 지난해에는 250m 높이의 초고층 승강기 테스트타워 '현대 아산타워'도 준공했다.

현대엘리베이터는 충주공고와 산학연계 교육과정을 운영하는 등 지역 인재 육성과 장애인 고용·사회공헌 활동도 이어가고 있다. 현 회장은 "상생을 위한 협력을 바탕으로 충북이 미래를 향해 새롭게 도약하는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com