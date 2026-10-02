전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.02 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

애프터마켓 초기 성적표…저녁 거래 늘고 개인이 주도

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • KRX 애프터마켓 개설 후 저녁 거래가 39.7% 늘었다
  • 첫 주 KRX 거래대금의 90.4%를 개인이 차지했다
  • KRX는 12시간 거래체계 구축 계획도 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

합산 거래대금 39.7% 증가, 증시 전체 증가율 5.6% 웃돌아
오후 8시까지 실시간 매매…NXT 대상 밖 종목도 거래

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소(KRX)의 애프터마켓 개설 이후 저녁 주식 거래 규모가 커진 것으로 나타났다. KRX와 넥스트레이드(NXT)의 합산 거래대금은 개설 전과 둘째 주 초반을 비교하면 약 40% 늘었다. KRX 첫 주 거래대금의 90.4%는 개인이 차지해 초기 저녁 거래를 주도했다.

2일 금융투자업계에 따르면 KRX·NXT 시장의 저녁 일평균 거래대금은 개설 전인 지난 9월 1~11일 2조8095억원에서 개설 둘째 주인 9월 21~22일 3조9240억원으로 39.7% 증가했다. 같은 비교 기간 코스피·코스닥 일평균 거래대금 증가율은 5.6%로, 저녁 거래의 증가세가 증시 전반보다 두드러진 셈이다.

시장별로는 NXT 애프터마켓의 일평균 거래대금이 2조7572억원에서 2조2029억원으로 약 20% 감소했다. 같은 기간 KRX 애프터마켓에서는 일평균 1조7211억원이 거래됐다.

다만 거래가 개장 첫날부터 꾸준히 늘어난 것은 아니다. KRX 애프터마켓 거래대금은 개장 첫날인 지난달 14일 1조8177억원에서 사흘째인 지난 9월 16일 8865억원으로 감소했다. 첫 주 거래가 주춤한 뒤 둘째 주 초반 회복한 흐름을 보였다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

투자자별 참여 구조는 개인 중심으로 출발했다. 한국거래소가 지난 9월 21일 발표한 첫 주 동향 분석에 따르면 지난달 14일부터 18일까지 KRX 애프터마켓의 일평균 거래대금은 약 1조1000억원으로, 정규장의 4.6% 수준이었다. 거래대금 기준 개인 비중은 90.4%, 외국인은 6.7%, 기관은 2.6%였다.

이 같은 수치는 확대된 저녁 거래 기회를 초기에 주로 개인이 활용했다는 의미로 해석된다. 투자자가 체감할 변화는 저녁에 실시간으로 거래할 수 있는 종목이 늘어났다는 데 있다.

KRX가 지난 9월 14일 기존 오후 4~6시 시간외단일가 매매를 폐지하고, 오후 4~8시 실시간 거래가 가능한 애프터마켓을 신설하면서 NXT 거래 대상에 포함되지 않았던 코스피·코스닥 주식도 KRX 애프터마켓에서 실시간으로 매매할 수 있게 됐다.

또한 해당 종목 투자자에게는 정규장 종료 이후 나온 정보에 대응할 수 있는 시간과 거래 방식이 확대됐다. 다만 상장지수펀드(ETF), 상장지수증권(ETN), 시장 관리가 필요한 일부 종목은 거래 대상에서 제외됐다.

두 시장이 함께 운영되는 시간에는 증권사의 최선집행기준에 따라 주문자동전송시스템(SOR)이 유리한 거래조건을 찾아 주문을 보내거나, 고객이 거래소를 직접 지정할 수 있다. 시장별 거래 규모에는 이런 주문 집행 방식도 반영된다.

거래 확대와 함께 시장 관리도 진행되고 있다. 한국거래소는 지난달 21일 불공정거래 대응을 위해 감시·예방·공매도 기능별로 3명씩 총 9명으로 구성된 특별감시 태스크포스(TF)를 연말까지 운영한다고 밝혔다. 정규장과 애프터마켓 거래내역을 통합 분석하는 등 야간 감시체계를 강화한다는 방침이다.

한편 애프터마켓의 안착은 거래시간을 더 늘리려는 KRX의 후속 계획과도 맞물려 있다. 한국거래소는 지난달 29일 열린 '코리아 프리미엄 위크 2026'에서 2027년 말까지 프리마켓·정규장·애프터마켓을 연결하는 단일 시스템을 구축하고, 프리마켓을 추가해 12시간 거래체계를 추진하겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'요트의 전설' 하지민, 남자 딩기 금메달...통산 4번째 金 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 요트의 전설 하지민(해운대구청)이 5번째 아시안게임 무대에서 4번째 금메달을 거머쥐며 관록을 증명했다. 하지민은 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기(ILCA) 결선 레이스에서 종합 1위를 차지했다. 하지민은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방 대회에 이어 아시안게임 통산 4번째 금메달을 목에 걸었다. 지난 항저우 대회에서 기상 악화로 결선이 취소되며 은메달에 머물렀던 아쉬움을 말끔히 씻어냈다. [가마고리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=하제민이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 결승을 마친 뒤 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 요트는 매 레이스에 부과된 벌점의 합산 점수가 낮은 선수가 승리하는 종목이다. 하지민은 예선부터 치열한 승부를 펼쳤다. 초반 기상 문제로 레이스가 원활하지 않았고 1차 레이스 실격 아픔을 겪기도 했다. 그러나 훌륭한 위기관리 능력을 발휘하며 총점 24점으로 예선을 1위로 통과했다. 예선 점수가 결선에 반영되는 방식 속에서 유리한 고지를 선점했다. 결선은 두 차례 레이스로 진행됐다. 결선 벌점은 예선보다 2배 무겁게 부과됐다. 하지민은 1차 레이스에서 3점을 얻으며 2위 헐리데이(홍콩)를 5점 차로 따돌렸고 2차 레이스에서 6점을 기록해 리드를 지켜냈다. 최종 종합 성적 9점을 기록하며 2위 헐리데이를 2점 차로 제치고 우승을 확정했다. 21세에 나선 첫 아시안게임부터 이번 대회까지 하지민은 출전한 5개 대회 연속으로 메달을 수확했다. 한국 아시안게임 역사상 사격 박병택의 6개 대회 연속 메달에 이어 두 번째로 대기록이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 12:41
사진
개천절 연휴 서울 곳곳 집회·마라톤·축제 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 개천절 연휴 서울 곳곳에서 대규모 집회와 마라톤대회, 축제가 잇따라 열리면서 교통 혼잡이 예상된다. 2일 경찰에 따르면 대한민국바로세우기국민운동본부(대국본)는 개천절인 오는 3일 오후 1시부터 세종대로 동화면세점∼대한문 일대에서 집회를 연다. 오후 4시부터는 새문안로와 자하문로를 거쳐 신교사거리까지 행진한다. 우리공화당도 숭례문 일대에서 집회를 연 뒤 종로3가 방향으로 행진할 예정이다. 3일 오후 서울 종로구 광화문 인근에서 자유대학 주최로 개천절 반중 집회가 열리고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 국민의힘은 오후 3시 숭례문∼시청역 구간에서 '민생회복·안보수호 국민행동대회'를 연다. 국민의힘이 서울 도심에서 대규모 장외집회에 나서는 것은 지난해 9월 28일 대한문 앞 집회 이후 약 1년 만이다. 시민단체 모임인 촛불행동이 오후 5시 지하철 2호선 서초역 8번 출구 인근에서 '내란청산 국민주권실현 210차 촛불대행진'을 개최한다. 개천절 연휴에는 도로를 통제하는 지역축제도 열린다. 강남권에서는 오는 3∼5일 도산대로를 중심으로 '2026 강남페스티벌'이 열린다. 이에 따라 도산공원사거리∼학동사거리 약 500m 구간은 3일 0시부터 5일 오전 5시까지 양방향 모든 차로가 통제된다. 연휴 기간 마라톤대회도 도심 곳곳에서 잇따라 열린다. 여의도에서는 일요일인 오는 4일 오전 '2026 런 유어 웨이 서울 10K 레이스'가 열린다. 여의도공원을 출발해 서강대교로 한강을 건너 돌아오는 코스다. 이에 따라 여의도 일대와 서강대교 일부, 지하철 6호선 광흥창역 부근 곳곳에서 교통이 통제된다.  서울 광화문광장에서 열린 한 마라톤대회에서 참가자들이 달리는 모습 [사진=뉴스핌DB] 같은 날 강남구 삼성1동 주민센터 앞 봉은사로 일대에서는 '제23회 강남국제평화마라톤대회'가 개최된다. 강남구는 행사장 설치와 철거를 위해 5일 0시부터 오후 6시까지 코엑스사거리∼구서울의료원사거리 약 500m 구간의 차량 통행을 제한한다. 경찰은 연휴 집회·행사장 주변 교통관리를 위해 도심권에 교통경찰 등 209명, 강남권에 753명을 배치한다. 가변차로 운영과 차량 우회 안내 등을 통해 교통 혼잡에 따른 시민 불편을 줄일 계획이다. 경찰은 가급적 지하철을 이용하고 차량 이용 시 교통정보를 미리 확인해 달라고 당부했다. 자세한 교통 상황은 서울경찰청 교통정보센터 홈페이지와 교통정보 안내 전화(02-700-5000) 등에서 확인할 수 있다. jason14@newspim.com 2026-10-02 13:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동