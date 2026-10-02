강신철 국방장관, 취임 후 첫 험프리스行…"한 치 빈틈 없는 연합방위태세" 주문

AI 핵심 요약beta
- 강신철 국방장관이 2일 캠프 험프리스를 찾았다.
- 브런슨 사령관과 만나 한미 연합방위태세를 점검했다.
- 북한 핵·미사일 위협 속 공조 강화를 당부했다.
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브런슨 연합사·주한미군·유엔사령관 접견… 한반도 주요 안보 현안 논의
"함께 싸우겠다는 의지가 핵심"… 엄중한 한반도 정세 속 한미 공조 재확인
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강신철 국방부 장관이 2일 취임 후 처음으로 경기 평택 캠프 험프리스를 찾아 한미 연합방위태세를 점검하고, 제이비어 브런슨 한미연합사령관 겸 주한미군사령관·유엔군사령관과 주요 안보 현안을 논의했다.
국방부 장관의 첫 현장 행보가 주한미군 최대 기지인 캠프 험프리스에서 이뤄졌다는 점에서, 엄중한 한반도 안보 환경 속 한미동맹과 연합방위태세를 최우선 과제로 재확인한 것으로 풀이된다.
국방부에 따르면 강 장관은 이날 오전 캠프 험프리스에서 열린 환영 의장행사에 참석해 근무 중인 한미 장병들을 격려했다. 캠프 험프리스는 평택에 위치한 주한미군의 핵심 거점으로, 한미연합사와 주한미군사령부, 유엔군사령부가 자리 잡은 한미 연합방위체계의 중추다.
강 장관은 이 자리에서 전쟁사를 언급하며 "함께 싸우겠다는 의지"의 중요성을 강조했다. 그러면서 "북한의 핵·미사일 위협과 역내 군사적 불확실성이 이어지는 상황에서 한 치의 빈틈도 없는 대비태세를 확립해 달라"고 당부했다.
이어 강 장관은 브런슨 사령관을 접견해 한반도 안보와 관련한 주요 현안을 협의했다. 브런슨 사령관은 한미연합사령관, 주한미군사령관, 유엔군사령관을 겸직하며 유사시 한미 연합방위 작전을 지휘하는 핵심 인물이다.
강 장관은 한미연합사·주한미군사·유엔사 주요 직위자들의 노고를 치하하고, 한반도의 평화와 안정을 위해 앞으로도 긴밀한 한미 공조를 토대로 굳건한 연합방위태세를 유지해 달라고 주문했다.
이번 방문은 새 국방부 장관이 취임 직후 연합방위태세의 상징적 현장을 직접 찾아 한미 군사 공조의 연속성을 강조한 일정이다.
특히, 한미 양국이 북한의 도발 가능성뿐 아니라 미사일 위협, 사이버·전자전, 역내 군사 긴장 고조 등 복합 안보 변수에 대응해야 하는 만큼, 연합지휘체계의 실질적 대비태세를 유지하는 것이 향후 한미 공조의 핵심 과제가 될 전망이다.
gomsi@newspim.com