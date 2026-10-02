강신철 국방장관, 취임 후 첫 험프리스行…"한 치 빈틈 없는 연합방위태세" 주문

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'한미동맹 심장' 캠프 험프리스 찾아 장병 격려… 취임 후 첫 현장 행보

브런슨 연합사·주한미군·유엔사령관 접견… 한반도 주요 안보 현안 논의

"함께 싸우겠다는 의지가 핵심"… 엄중한 한반도 정세 속 한미 공조 재확인

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강신철 국방부 장관이 2일 취임 후 처음으로 경기 평택 캠프 험프리스를 찾아 한미 연합방위태세를 점검하고, 제이비어 브런슨 한미연합사령관 겸 주한미군사령관·유엔군사령관과 주요 안보 현안을 논의했다.

국방부 장관의 첫 현장 행보가 주한미군 최대 기지인 캠프 험프리스에서 이뤄졌다는 점에서, 엄중한 한반도 안보 환경 속 한미동맹과 연합방위태세를 최우선 과제로 재확인한 것으로 풀이된다.

2일 오전 캠프 험프리스에서 강신철 국방부장관과 제이비어 브런슨 사령관, 김성민 한미연합군사령부 부사령관이 이동하고 있다. [사진= 국방부] 2026.10.02 gomsi@newspim.com

국방부에 따르면 강 장관은 이날 오전 캠프 험프리스에서 열린 환영 의장행사에 참석해 근무 중인 한미 장병들을 격려했다. 캠프 험프리스는 평택에 위치한 주한미군의 핵심 거점으로, 한미연합사와 주한미군사령부, 유엔군사령부가 자리 잡은 한미 연합방위체계의 중추다.

2일 오전 캠프 험프리스에서 강신철 국방부장관이 제이비어 브런슨 사령관과 함께 의장행사에서 열병을 하고 있다. [사진= 국방부] 2026.10.02 gomsi@newspim.com

강 장관은 이 자리에서 전쟁사를 언급하며 "함께 싸우겠다는 의지"의 중요성을 강조했다. 그러면서 "북한의 핵·미사일 위협과 역내 군사적 불확실성이 이어지는 상황에서 한 치의 빈틈도 없는 대비태세를 확립해 달라"고 당부했다.

2일 오전 강신철 국방부장관이 캠프 험프리스에서 열린 의장행사에서 제이비어 브런슨 사령관의 환영사에 이은 답사를 하고 있다. [사진= 국방부] 2026.10.02 gomsi@newspim.com

이어 강 장관은 브런슨 사령관을 접견해 한반도 안보와 관련한 주요 현안을 협의했다. 브런슨 사령관은 한미연합사령관, 주한미군사령관, 유엔군사령관을 겸직하며 유사시 한미 연합방위 작전을 지휘하는 핵심 인물이다.

강 장관은 한미연합사·주한미군사·유엔사 주요 직위자들의 노고를 치하하고, 한반도의 평화와 안정을 위해 앞으로도 긴밀한 한미 공조를 토대로 굳건한 연합방위태세를 유지해 달라고 주문했다.

2일 오전 캠프 험프리스에서 강신철 국방부장관이 제이비어 브런슨 사령관과 주요 현안을 논의하고 있다. [사진= 국방부] 2026.10.02 gomsi@newspim.com

이번 방문은 새 국방부 장관이 취임 직후 연합방위태세의 상징적 현장을 직접 찾아 한미 군사 공조의 연속성을 강조한 일정이다.

특히, 한미 양국이 북한의 도발 가능성뿐 아니라 미사일 위협, 사이버·전자전, 역내 군사 긴장 고조 등 복합 안보 변수에 대응해야 하는 만큼, 연합지휘체계의 실질적 대비태세를 유지하는 것이 향후 한미 공조의 핵심 과제가 될 전망이다.

2일 오전, 강신철 국방부장관과 제이비어 브런슨 사령관을 비롯한 주요 직위자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진= 국방부] 2026.10.02 gomsi@newspim.com

gomsi@newspim.com