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[2026 국감] 쿠팡은 거부, 한화는 소송…공정위 '조사권' 시험대

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AI 핵심 요약

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  • 공정위가 12일 국감서 조사·제재 실효성 검증받는다
  • 쿠팡·한화 조사 적법성 공방과 분쟁조정 급증이 쟁점이다
  • 배달앱 수수료·반복담합 제재와 조직개편도 점검한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

12일 국감…홈플러스·쿠팡·배민·GS리테일 경영진 증인석
공정거래 분쟁조정 8월까지 2262건…쿠팡 438건·7년 연속 최다
배달앱 제재·반복담합 입법·경제분석국 가동도 점검

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 공정거래위원회가 오는 12일 국회 정무위원회 국정감사에서 조사·제재의 실효성을 집중 검증받을 전망이다.

지난해 9월 취임해 1년을 넘긴 주병기 위원장 체제의 공정위가 쿠팡과 한화 등 주요 사건에서 조사 절차를 둘러싼 법적 다툼을 겪은 가운데, 대형 플랫폼과 대기업을 상대로 한 조사권과 법집행 수단이 실제 현장에서 어느 정도 작동할 수 있는지가 이번 감사의 주요 쟁점으로 떠오를 것으로 보인다.

6일 국회 등에 따르면 정무위는 오는 12일 공정위를 대상으로 국정감사를 실시한다. 이날 증인석에는 조주연 홈플러스 대표와 주성원 쿠팡 총괄부사장, 김용석 우아한형제들 부사장, 오진석 GS리테일 부사장 등 유통·플랫폼 기업 경영진이 대거 오를 예정이다.

서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB]

◆ 조사 절차 적법성 공방…분쟁조정도 급증

가장 주목되는 사안 중 하나는 쿠팡 현장조사를 둘러싼 법적 공방이다.

공정위는 지난 8월 대규모유통업법 위반 의혹을 확인하기 위해 쿠팡 현장조사에 나섰으나 쿠팡이 적법한 사전통지가 없었다며 조사에 응하지 않았다. 쿠팡은 이후 현장조사 결정 취소소송과 함께 집행정지를 신청했다.

서울고법은 현장조사 결정의 효력을 잠정 정지한 뒤 지난달 23일 쿠팡의 집행정지 신청을 기각했다. 이에 따라 현장조사 결정의 효력은 다시 살아났고 공정위는 조사를 재개할 수 있는 상태가 됐다. 쿠팡은 이후 법원 결정에 불복해 대법원 판단을 구하기 위한 재항고장을 제출했다. 재항고 자체로 현장조사 효력이 다시 정지되는 것은 아니다.

한화에 대한 조사에서도 법적 다툼이 이어지고 있다. 서울고법은 지난달 9일 한화와 직원이 공정위를 상대로 낸 자료제출명령 집행정지 신청을 받아들여 해당 명령의 효력을 내년 1월 31일까지 정지했다.

다만 이번 결정은 공정위 현장조사 자체가 위법하다고 판단한 것은 아니며, 자료제출명령의 적법성은 본안소송에서 가려질 예정이다.

이처럼 공정위 조사 절차를 둘러싼 법적 다툼이 잇따르면서 조사권 행사 방식과 절차적 정당성, 기업의 조사 불응에 대한 대응 수단 등이 국감에서 함께 다뤄질 가능성이 크다.

공정거래 분야 분쟁조정 접수도 빠르게 늘고 있다.

이강일 더불어민주당 의원이 한국공정거래조정원에서 제출받은 자료에 따르면 공정거래 분야 분쟁조정 접수는 2020년 976건에서 지난해 2424건으로 약 2.5배 증가했다. 올해도 8월까지 2262건이 접수돼 지난해 연간 수준에 근접했다.

쿠팡 관련 분쟁은 올해 8월까지 438건으로 전체의 19.4%를 차지해 7년 연속 가장 많은 것으로 집계됐다.

주병기 공정거래위원장이 지난달 21일 취임 1주년 출입기자단 간담회에서 발언하고 있다. [사진=공정위]

◆ 시장질서 바로잡기…조직 확대·제도 개편

배달플랫폼 거래질서를 둘러싼 공방도 주요 쟁점이다.

공정위는 지난 6월 배달의민족과 쿠팡이 신청한 동의의결 절차 개시 신청을 기각했다. 배달의민족은 최혜대우 요구와 배민배달 우대, 배달예상시간 부당광고 등에 대해 동의의결을 신청했고 쿠팡은 최혜대우 요구와 관련해 신청했지만 받아들여지지 않았다.

이에 따라 공정위는 원사건 심의를 통해 법 위반 여부와 제재 수준을 판단할 예정이다.

주 위원장은 지난달 취임 1주년 기자간담회에서 배달앱 입점업체가 부담하는 수수료와 광고료 등 거래비용을 낮출 필요가 있다는 입장을 밝혔다. 가격 규제가 혁신을 저해한다는 업계 주장에 대해서도 과도한 가격에는 규제당국이 역할을 할 수 있다는 취지로 설명했고, 배달앱 시장의 혁신이 상당히 포화된 상태라는 평가도 내놨다.

반복담합에 대한 제재 강화도 국감에서 점검 대상이 될 가능성이 있다. 정부와 더불어민주당은 지난달 28일 안전·에너지·운송·환경 등 17개 업종에서 5년 내 2회 이상 담합한 사업자에 대해 등록취소나 영업정지가 가능하도록 관련 법을 개정하는 방안을 발표했다.

담합 처분시효를 최대 12년에서 15년으로 늘리고 가격재결정 명령의 법적 근거를 명확히 하는 방안도 함께 추진한다.

공정위의 조직 확대와 전문성 강화 역시 관심사다. 공정위는 경제분석 기능을 국 단위로 확대해 경제분석국을 신설하고, 데이터 독점과 알고리즘 자사우대 등 신유형 경쟁제한 행위에 대한 경제·데이터 분석 역량과 법집행 전문성을 강화한다는 계획이다.

이번 국감에서는 공정위가 대형 플랫폼과 기업을 상대로 조사권의 절차적 정당성과 실효성을 어떻게 확보할지, 플랫폼 거래비용과 반복담합 등 민생과 직결된 분야에서 제재와 제도 개선을 얼마나 현실화할 수 있을지가 주요 검증 대상이 될 전망이다.

hyun9@newspim.com

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최태원, SK지분 9440억 매각…"개인자금 조달" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송에 필요한 개인 자금을 마련하기 위해 약 9440억원 규모의 SK㈜ 지분을 매각한다. 매각 금액은 지난 7월 파기환송심 재판부가 최 회장에게 노 관장에게 지급하라고 판결한 재산분할금 9440억원과 같은 규모다. 다만 최 회장은 해당 판결에 재상고해 현재 대법원 판단을 기다리고 있다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최 회장은 보유 중인 SK㈜ 보통주 165만3924주를 총 9439억9994만원에 처분하는 거래계획을 공시했다. 거래가 완료되면 최 회장의 보유 주식은 1297만5472주에서 1132만1548주로 줄고 지분율은 17.76%에서 15.49%로 낮아진다. SK㈜는 이번 지분 변동에 대해 "최대주주가 재산분할 소송 관련 개인 자금 수요에 대응하기 위한 것"이라고 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장 [사진=뉴스핌DB] 최 회장의 매각 규모인 9440억원은 서울고법이 지난 7월 재산분할 파기환송심에서 최 회장이 노 관장에게 지급하라고 판결한 금액과 일치한다. 최 회장은 이후 재상고하면서 9440억원 가운데 7000억원은 다투지 않고 나머지 2440억원에 대해서만 대법원의 판단을 받기로 한 상태다. 지분 매각은 두 갈래로 진행된다. 97만2493주는 주당 55만9387원, 총 5440억원에 전략적 투자자에게 시간외대량매매 방식으로 매각한다. 나머지 68만1431주는 주당 58만7000원, 총 4000억원 규모로 증권사 대상 주가수익스왑(PRS) 거래를 병행한다. 실제 거래는 오는 11월 2일 이뤄질 예정이다. PRS 계약 기간은 3년이다. 기준가격은 주당 58만7000원으로, 향후 거래 상대방이 해당 주식을 처분했을 때 실제 매각 금액과 기준가격의 차이를 서로 정산하는 구조다. 이에 따라 최 회장은 주식을 처분한 이후에도 일정 기간 SK㈜ 주가 변동에 따른 손익을 공유하게 된다. SK는 대규모 주식을 정규장에서 일시에 처분하지 않고 전략적 투자자와 증권사를 대상으로 거래해 시장 영향을 최소화했다고 설명했다. 또 거래 후에도 최 회장이 최대주주 지위를 유지한다고 강조했다. 특수관계인을 포함한 지분율은 거래 전 25.2%에서 22.9%로 낮아진다. 의결권 있는 주식 기준으로는 최 회장 지분율이 23.9%에서 20.8%, 특수관계인 포함 지분율은 33.5%에서 30.5%로 줄어든다. syu@newspim.com 2026-10-02 16:32
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남자양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金과녁 명중 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 최강 한국 남자 양궁이 여자 단체전의 아쉬움을 씻어내며 한국 양궁의 자존심을 굳건히 지켰다. 김우진(청주시청), 이우석(코오롱), 김제덕(예천군청)이 찰떡 호흡을 과시하며 아시안게임 2연패를 달성했다. 2024 파리 올림픽 단체전 정상에 함께 섰던 세 선수는 다시 한번 아시안게임 무대에서 금빛 과녁을 명중시키며 세계 최강의 저력을 유감없이 증명했다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 김우진, 이우석, 김제덕으로 이뤄진 한국 남자 리커브 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전 결승에서 인도를 세트 스코어 5-1(56-56 57-50 56-54)로 제압하고 금메달을 목에 걸었다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 승리를 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 이번 금메달은 앞서 펼쳐졌던 여자 단체전의 충격을 딛고 일어선 결과라 더욱 값졌다. 한국 여자 양궁은 이번 대회 결승에서 인도에 발목을 잡히며 무려 28년 동안 이어져 온 8연패 행진이 중단되는 아픔을 겪었다. 김제덕 역시 앞서 강채영과 나선 혼성 단체전 준결승에서 중국에 패한 뒤 동메달에 머물며 아쉬움을 삼켰다. 그러나 남자 대표팀이 든든하게 중심을 잡으며 분위기를 반전시켰다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김우진이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 토너먼트 과정은 완벽했다. 16강에서 타지키스탄을 6-0으로 완파한 한국은 8강에서 몽골을 5-3으로 꺾었다. 준결승에서는 대만을 상대로 세트 스코어 6-0 완승을 거두며 결승에 올랐다. 결승전 상대는 이날 여자 단체전에서 한국을 꺾었던 인도였다. 1세트에서 한국은 27대 29로 리드를 내줬으나 뒷심을 발휘해 56-56 동점을 만들며 세트 포인트 1점씩을 나눠 가졌다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀 선수들이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전을 마치고 태극기를 들어보이고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 균형은 2세트에서 곧바로 무너졌다. 한국은 첫 세 발을 모두 10점에 꽂아 넣으며 30점 만점을 기록했다. 인도가 흔들리는 사이 한국은 57점을 기록해 세트 스코어 3-1로 앞서갔다. 3세트에서도 빈틈은 없었다. 한국은 인도가 54점에 그친 사이 56점을 합작하며 승부에 마침표를 찍었다. 이번 우승으로 김우진은 통산 네 번째 아시안게임 금메달을 수확했고 이우석은 통산 세 번째, 김제덕은 두 대회 연속 금메달의 영예를 안았다. 단체전 정상 탈환에 성공한 한국 양궁 대표팀은 3일 열리는 개인전에서 추가 금메달 사냥에 나선다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 15:50

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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