KB금융, 노인의 날 맞아 고령층 대상 '생활밀착형 사회공헌' 확대

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB금융그룹이 2일 노인의 날을 맞아 고령층의 일상 환경을 개선하기 위한 사회공헌 활동을 확대하고 있다고 밝혔다.

KB금융은 일회성 지원에서 벗어나 금융접근성, 의료, 식생활, 정서돌봄 등 고령층이 일상에서 체감할 수 있는 분야를 중심으로 사회공헌을 이어가고 있다.

[자료=KB금융그룹]

올해는 고령운전자의 이동권 보장과 교통사고 예방을 위한 '페달 오조작 방지장치 지원사업'을 추진 중이다. 경찰청, 한국도로교통공단, 안전생활실천시민연합과 협력해 전국 19개 운전면허시험장에서 신청을 받은 65세 이상 고령운전자 740명에게 총 3억원 규모의 장치를 무상 제공하고 안전운전 컨설팅을 진행한다.

해당 장치는 가속페달의 비정상적 조작 시 차량 급가속을 제어하는 기능을 갖췄다. 지난 8월 원주운전면허시험장에서 첫 장착을 시작했으며, 운전능력 진단과 컨설팅을 연계해 안전한 운전 습관 형성을 돕고 있다.

또한 고령층의 금융, 의료, 생활 분야 지원도 병행하고 있다.

KB국민은행은 이동점포 'KB시니어라운지'와 특화점포 'KB시니어 행복 라운지'를 운영해 시니어 고객의 금융 이용 편의를 돕는다. KB금융공익재단은 사단법인 미래경제교육네트워크를 통해 올해 상반기 시니어 1,220명을 대상으로 94회의 경제금융교육을 실시했다.

KB증권은 2023년부터 전문 의료봉사단체 열린의사회와 함께 농어촌 지역 어르신을 대상으로 내과·정형외과·안과 진료 및 의약품을 제공하는 '행복뚝딱 의료봉사'를 진행하고 있다.

이와 함께 주요 계열사들은 저소득 어르신을 위한 정기 식료품 전달과 계절별 생활용품 지원을 실시하고 있다. 임직원 봉사단은 요양시설을 방문해 꽃꽂이, 간식 만들기 등 정서적 돌봄 활동을 병행 중이다.

KB금융 관계자는 "고령화 진행에 맞춰 어르신들이 안전하게 일상을 유지할 수 있도록 돕는 사회공헌 사업을 지속 추진하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com