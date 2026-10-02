아웃백, 강남롯데점 오픈…'호주의 여유' 담은 새 콘셉트

AI 핵심 요약beta
- 아웃백 스테이크하우스가 2일 롯데백화점 강남점에 강남롯데점을 열었다.
- 강남롯데점은 브리즈번 감성의 새 콘셉트로 28개 테이블 120석을 갖췄다.
- 브리즈번 브런치와 디저트, 프리미엄 음료를 단독으로 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 다이닝브랜즈그룹의 캐주얼 다이닝 레스토랑 아웃백 스테이크하우스가 2일 롯데백화점 강남점에 '강남롯데점'을 열고 기존 매장과 차별화한 공간과 메뉴를 선보였다.
강남롯데점은 호주 도시 브리즈번의 여유로운 분위기를 공간과 메뉴에 담은 새 콘셉트 매장이다. 28개 테이블, 120석 규모로, 기존 아웃백의 클래식하고 차분한 분위기와 달리 개방적인 공간감과 밝은 톤의 마감재로 화사하게 꾸몄다. 입구에는 카운터형 웰컴존을, 매장 안에는 휴식과 체류가 가능한 '테라스 존'을 마련했다.
메뉴도 특화했다. 닭가슴살과 볶음밥, 스테이크, 소시지를 메인으로 한 '브리즈번 브런치' 3종을 평일 오후 4시까지 운영하고, '클래식 파르페'와 '프리미엄 케이크' 등 디저트 메뉴도 강남롯데점에서만 선보인다. 스페셜티 커피 브랜드 '커피리브레' 원두를 이탈리아 에스프레소 머신 브랜드 '라마르조코' 머신으로 추출한 커피와 프리미엄 티 브랜드 'TWG Tea'의 시그니처 티도 판매한다. 오픈 기념으로 식사 고객 가운데 선착순으로 '커피리브레 콜라보 머그컵'을 증정한다.
아웃백 관계자는 "강남롯데점은 브리즈번 특유의 여유로운 라이프스타일을 세련된 공간과 차별화된 메뉴 라인업으로 풀어낸 이전과 다른 새로운 아웃백 매장"이라고 말했다.
fineview@newspim.com