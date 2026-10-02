농협, 올해 보급형 스마트팜 2500호로 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

연말 지원 목표 전년 대비 2.5배

농식품부와 중소농 확산 계획 공유

농가 교육·사후관리 강화 방안 논의

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농협이 올해 말까지 보급형 스마트팜 지원 규모를 전년 대비 2.5배인 2500농가로 확대한다. 정부 공모사업과 연계해 설치비용 부담이 상대적으로 낮은 스마트팜을 보급하고 중소농의 스마트농업 확산을 뒷받한다는 계획이다.

농협경제지주와 농림축산식품부는 지난 1일 전북 전주 농촌진흥청에서 '스마트농업 사업 활성화 현장 간담회'를 개최했다고 2일 밝혔다.

간담회에는 정승일 농협경제지주 산지도매본부장과 농식품부 사무관, 스마트팜 운영 농가 등이 참석했다. 참석자들은 ▲농협 보급형 스마트팜 사업 추진현황과 우수 사례 ▲데이터 기반 스마트농업 확산 사업 ▲중소농 스마트팜 모델 개발·확산 계획을 공유했다.

1일 전북 전주 농촌진흥청에서 개최된 스마트농업 사업 활성화 현장 간담회에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=농협경제지주] 2026.10.02 rang@newspim.com

이어진 현장 토론에서는 ▲농업용 로봇 등 신기술 도입 ▲스마트팜 농가 교육·사후관리 ▲신규 스마트팜 모델 개발 ▲스마트팜 지원 규모 확대 등 스마트농업 활성화 방안을 논의했다.

보급형 스마트팜은 농가가 선호하는 기능과 스마트팜 표준 기능을 집약해 일반 스마트팜보다 설치비용이 저렴한 것이 특징이다. 농협경제지주는 정부 공모사업과 연계해 연말까지 2500농가 지원을 목표로 사업을 추진한다.

정승일 농협경제지주 산지도매본부장은 "보급형 스마트팜 2500호 지원을 통해 스마트농업 사업의 활성화를 기대한다"며 "농협은 정부 및 유관기관과 협력을 강화해 농업·농촌의 미래 성장 동력을 창출해 나가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com