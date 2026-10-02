코윈로보틱스, 란신로보틱스와 전략적 업무협약

산업용 로봇 인지 성능 고도화…아시아·태평양 시장 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풀스택 로봇 전문기업 코윈로보틱스가 글로벌 3D 비전 로봇 전문기업 란신로보틱스와 산업용 지능형 로봇 사업 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

양사는 이번 협력을 통해 란신로보틱스의 3D 비전 인지 기술과 코윈로보틱스의 산업현장 맞춤형 로봇 설계·제조 및 시스템 통합 역량을 결합한다. 이를 통해 산업용 로봇의 인지·판단 성능을 고도화하고, 향후 휴머노이드 등 Physical AI 영역으로 기술 협력을 단계적으로 확대할 계획이다. 또한 인도·베트남 등 아시아·태평양 시장을 중심으로 공동 사업 기회 발굴과 신규 고객 확보에도 나선다.

란신로보틱스는 중국 3D 비전 모바일 로봇 분야에서 대규모 산업 적용 실적을 보유한 기업으로, 화웨이와 BYD의 Tier 1 공급사로 선정된 이력이 있다. 특히 로봇의 '눈' 역할을 하는 3D 비전 기술을 기반으로 전기차·배터리·전자·IT 등 다양한 글로벌 제조기업의 로봇 자동화 현장에 적용되고 있다.

Gao Yong CEO(왼쪽)과 코윈로보틱스 최현순 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. [사진=코윈로보틱스]

회사에 따르면 3D 비전으로 확보한 인지 데이터는 향후 로봇 파운데이션 모델(RFM)과 비전-언어-행동(VLA) 등 Physical AI 기술이 물리적 환경을 이해하고 파지·적재·운반 등 실제 행동을 판단·수행하는 데 필요한 기반 데이터로 활용될 수 있다.

코윈로보틱스는 3D 비전 기술을 자사 로봇 플랫폼 전반에 적용하고, 향후 고정밀 비전 센싱과 AI 알고리즘을 휴머노이드의 조작·이동 제어와 연계해 Physical AI 적용 영역을 확대한다는 전략이다.

코윈로보틱스 관계자는 "산업용 로봇이 정해진 동작을 반복하는 자동화 단계를 넘어 스스로 환경을 인식하고 판단하는 Physical AI로 발전하면서 3D 비전은 RFM과 VLA 기반 로봇 지능 구현을 위한 핵심 기술로 부상하고 있다"며 "란신로보틱스의 3D 비전 기술과 당사의 로봇 풀스택 역량을 결합해 AMR 등 산업용 로봇부터 향후 휴머노이드 등 Physical AI 사업 영역까지 단계적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com