KT, 충청권 기업 대상 'AX Tour' 개최…제조·방산 활용 사례 공유

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AI·클라우드 기업 참여

기업별 맞춤 컨설팅 진행

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 충청권 기업을 대상으로 인공지능(AI)과 클라우드를 활용한 제조·방산 분야 AX 사례를 공유하고 기업별 맞춤 컨설팅을 진행했다.

KT는 충남대학교, 스마트제조혁신협회와 함께 지난달 30일 대전 유성구 충남대학교에서 B2B 세미나 'KT AX Tour 2026 in 충청'을 개최했다고 2일 밝혔다.

KT가 지난달 30일 대전광역시 유성구 충남대학교에서 B2B 세미나 'KT AX Tour 2026 in 충청'을 개최해 충청권 기업들의 AX 실행을 지원했다. [사진=KT]

이번 행사에는 KT를 비롯해 한국마이크로소프트, AWS Korea, Databricks Korea, kt cloud 등이 연사로 참여했다. 현장에는 충남대학교, 한국교통연구원, 쎄트렉아이 등 대전·세종·충남·충북 지역 기업 및 기관 관계자 약 150명이 참석했다.

행사는 AI와 AI 에이전트, 클라우드, 데이터 등 주요 기술의 산업 적용 사례를 공유하고 기업별 환경에 맞는 AX 도입 방안을 소개하는 방식으로 진행됐다. KT와 파트너사들은 총 7개 세션에서 제조·방산 등 충청권 주요 산업에 활용할 수 있는 기술과 사례를 발표했다.

KT는 제조 현장에서 활용할 수 있는 AX 솔루션과 적용 사례를 소개했다. 고객의 시스템과 업무 환경에 맞춰 제공하는 클라우드 서비스 'KT 클라우드플렉스(Cloudflex)'의 도입 사례와 성과도 공유했다.

한국마이크로소프트는 제조기업의 생산성을 높이기 위한 AI 활용 전략을 발표했으며, Databricks Korea는 데이터와 AI 활용 방안을 소개했다. AWS Korea는 방위산업의 클라우드 전환 사례를 발표했다.

KT는 세미나 참석 기업을 대상으로 1대1 맞춤 컨설팅도 진행했다. KT와 파트너사들은 기업별 데이터와 시스템 환경, 업무 특성을 바탕으로 AX를 적용할 수 있는 업무와 필요한 기술, 도입 방향 등을 상담했다.

KT는 경기와 부산에 이어 충청 지역에서도 AX 관련 프로그램을 진행하고 있다. 향후 지역별 산업 특성에 맞춰 기업 대상 AX 프로그램을 확대할 계획이다.

flurry327@newspim.com